Lanús vs. Vélez: horario y qué canal lo transmite en vivo

La duodécima fecha del Torneo Clausura 2026 se cierra este lunes con dos encuentros y el primero de ellos es entre Lanús y Vélez Sarsfield en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez con arbitraje de Sebastián Nicolás Martínez, correspondiente al Grupo A.

El duelo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Lanús vs. Vélez

Los equipos se juegan un partido trascendental en la puja por clasificar a octavos de final porque, a ambos, una victoria los encamina a los octavos de final a falta de cuatro jornadas para concluir la primera etapa.

El Granate marcha sexto en la tabla de posiciones con 17 puntos, la misma cantidad que Newell’s y Gimnasia de Mendoza -se enfrentan a continuación-, pero con mejor diferencia de goles. En caso de imponerse, quedará justo por detrás de su rival de turno y, sobre todo, le sacará seis tantos de distancia al último club que se está quedando afuera y es Estudiantes de La Plata. Su campaña es, de momento, de cinco victorias, dos empates y cuatro caídas y llega en una racha positiva de cuatro duelos son derrotas.

El Fortín, por su parte, necesita la victoria para llegar al segundo puesto y superar a Defensa y Justicia. Es el único invicto que tiene el campeonato, con cinco triunfos y seis derrotas, aunque en los últimos dos meses igualó más de lo que ganó.

En la Tabla Anual, además, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto se ubica quinto con 49 unidades y puede ascender hasta el primer puesto siempre que se imponga ante el Granate. En ese caso, alcanzará a Independiente Rivadavia de Mendoza -fue goleado por Rosario Central 5 a 0- y quedará por encima por diferencia de goles. Pero lo más relevante, es que quedará en zona de acceso a la Copa Libertadores 2027 y con la chance concreta de sumar el título de ‘campeón de liga’.

Lanús, por su parte, está 13° con 41 unidades y necesita sumar de a tres para acercarse a las posiciones de clasificación a la Copa Sudamericana 2027. Esta temporada compitió primero en la Libertadores y luego en la Sudamericana, pero de ambas se fue rápido.

Posibles formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo de Jesús, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Lucas Besozzi; y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo de Jesús, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Lucas Besozzi; y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino. Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Tomás Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Tobías Aguirre, Diego Valdés, Juan Cruz Policella; y Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.18 contra 3.84 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.0.

Ambos equipos se enfrentaron en el Torneo Apertura con victoria de Lanús 1 a 0 como visitante en el estadio José Amalfitani con un cabezazo de Carlos Izquierdoz.