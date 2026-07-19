Las atajadas de Dibu Martínez en la derrota ante España en la final

El arquero de la selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, evitó durante 106 minutos la ruptura del 0 a 0 contra España en la final del Mundial con sus atajadas. Los ataques del conjunto europeo no llegaron al gol por la actuación del portero de Aston Villa, que apareció cuando la albiceleste lo necesitaba.

La más gritada se dio sobre el final de los 90 minutos. En un ataque español, Leandro Paredes hizo una falta en la puerta del área y Lamine Yamal se hizo cargo. El delantero de Barcelona pateó al palo de Dibu, que voló para su costado izquierdo y mandó la pelota al córner.

El DIBU le sacó el tiro libre a Yamal en la última de los 90' y nos vamos al alargue en la final del Mundial. pic.twitter.com/HoEgTuU6bS — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

A su vez, ya en el tiempo extra, Nico Williams entró al área a buscar un centro y no pudo conectar, sin embargo, empujó la pelota levemente con la cabeza y la direccionó para dentro de los tres palos. En tanto, el arquero respondió con sus manos y despejó para el costado.

El atajadón del Dibu a Nico Williams al final del segundo tiempo. pic.twitter.com/PkMNoUg9cH — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Una jugada atrás, Dibu también había respondido a un ataque de España. El conjunto argentino quedó mal parado y Nico Williams encabezó una contra. Al no tener pase, el delantero remató al arco desde el borde del área, y el arquero se mantuvo firme.

🧤🏆 ¡IM-PRE-SIO-NAN-TE ATAJADA DEL DIBU SOBRE EL FINAL! pic.twitter.com/1m55r3hcKp — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

A los 80 minutos, Dibu Martínez ya había demostrado que iba a responder a cada ocasión de gol de España. A falta de diez minutos para el final del partido, Nico Williams desbordó por la banda y tiró un centro para Aymeric Laporte, que, si bien no cabeceó con comodidad, direccionó la pelota para el arco. Pero el arquero se lanzó y la atrapó, sin siquiera dar rebote.

¡DIBU MARTÍNEZ SALVÓ A ARGENTINA CON UNA BUENA ATAJADA!



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A los 66 minutos, se dio una jugada similar, en la que Yamal desbordó por la banda y tiró el centro. Ferrán Torres conectó de cabeza, pero Dibu se quedó quieto y la atajó.

Gran atajada del Dibu tras un cabezazo de Ferrán Torres 🥅



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En el primer tiempo, a los 38 minutos, la selección argentina no pudo cortar un ataque de España, el cual terminó con un remate furibundo de Mikel Oyarzabal, que Dibu Martínez contuvo sin complicaciones.

Por su parte, Dibu Martínez también tuvo un rol protagonista en el juego de la selección argentina con los pies. Ante la falta de conexión en el equipo, el arquero tomó la impronta y manejó los hilos del ataque albiceleste, moviendo la pelota de lado a lado y con pelotazos largos hacia Julián Alvarez y Giuliano Simeone.

🇦🇷🗣️ Las indicaciones de Scaloni para el Dibu Martínez. pic.twitter.com/2wvPDPj9bt — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

De hecho, en un momento en el que la selección argentina no lograba avanzar, Lionel Scaloni le dio indicaciones a Martínez par que, cuando tenga la pelota, la envíe larga, hacia el tercer cuarto de cancha. El arquero cumplió y las mandó hacia adelante.

La que Dibu no pudo contener

Finalmente, después de 106 minutos de atajadas del arquero argentino para mantener el empate, España rompió la igualdad en el marcador. Nico Williams bajó la pelota tras un centro y Ferrán Torres se metió en el área para definir.

El delantero de Barcelona sacó un zurdazo violento que dio en la parte alta del arco y marcó el 1 a 0 que luego se mantuvo hasta el final del partido.

¡¡MORDIÓ EL TIBURÓN!! EN LA PRIMERA JUGADA DEL SEGUNDO TIEMPO EXTRA, FERRAN TORRES ANOTÓ EL 1-0 DE ESPAÑA VS. ARGENTINA.



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A partir de ese momento, Martínez casi no tuvo jugadas para intervenir, más que una definición de Ferrán Torres que terminó adentro del arco pero que fue anulada por offside. Tras el gol, el arquero se limitó a mover la pelota con los pies con pases a sus defensores y lanzamientos largos hacia el área rival en busca del empate.