Las críticas a Brasil y Vinicius Jr, antes del partido con Uruguay, por la Copa América: Dorival Júnior está bajo presión

Brasil no tiene paz. Desde que comenzó la Copa América, viene con el arrastre de una mochila pesada a raíz de los últimos malos resultados, cambios de entrenadores y promesas de explosión de cracks que no terminan de ponerse el traje de figuras. El último empate ante Colombia 1-1, por el tercer partido del Grupo D que dejó a la verdeamarela segunda, potenció las críticas que ya se habían encendido direccionadas a Vinicius, por la amonestación que lo dejó afuera del trascendental partido del sábado.

Dorival Junior, DT de Brasil, debió dar explicaciones a la prensa de por qué no “cuidó” a futbolistas que podían sufrir una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, entre ellos Vinicius, que no podrá jugar ahora ante Uruguay. “Era un partido muy importante, no se podía poner un freno a nadie. Fuimos a buscar el resultado, empezamos muy bien el partido y le sacan la tarjeta de Vini. Lo que pasó fue muy extraño”, dijo el entrenador, sembrando dudas sobre el arbitraje de Jesús Valenzuela.

Pero sabe que su selección está en deuda luego de sumar apenas cinco puntos en tres partidos, producto de una victoria y dos empates: “Hace poco escuchaba que Brasil ha tenido que aprender a jugar sin sus figuras, pues este es el momento. Vini se lo perderá y tenemos a Neymar fuera (por lesión) por bastante tiempo. Le toca aparecer a otros. Será un partido complicado contra Uruguay, pero ellos también saben que lo tendrán muy complicado con Brasil”.

Está claro que Vinicius es Vinicius. Viene de ser campeón con Real Madrid en la última Champions, es candidato a ganar el Balón de Oro y en Brasil todos esperan que aparezca: “Todos esperamos mucho de Vini. Sabemos de su capacidad, de la temporada que hizo y sabemos que es digno de ser premiado como el mejor jugador del mundo”, afirmó. “Si las actuaciones de la selección y el título de la Copa América colaboran para eso, estaremos muy felices”, había dicho Dorival antes del partido con Colombia.

Hasta Nico Williams, delantero de España que está generando aplausos a miles de kilómetros en la Eurocopa, lo mencionó a Vinicius como un modelo a seguir: “Intento implementar cosas de otros futbolistas, son los más grandes del mundo. Intento hacer cosas que ellos hacen, veo videos, partidos. Juegan en la misma posición e intento aprender lo máximo posible, soy una esponja. Me gusta escuchar e intentar aprender, aunque es difícil”, dijo cuando le preguntaron si estudia los movimientos de Mbappé o Vinícius.

Por eso su codazo a James Rodríguez, que le significó la segunda amarilla que lo deja afuera del partido con Uruguay, sigue siendo motivo de críticas en Brasil. El periodista Arnaldo Ribeiro, que trabaja en “Posse de Bola” un portal de UOL, hizo una comparación con su rendimiento en el Real Madrid: “No me quiero meter con él, pero a mí me gusta el Vini del Real Madrid, no el de la selección brasileña a lo Neymar. Ese, para mí, no sirve. Vini provocó su propia tarjeta con un enfado innecesario ante Paraguay (la primera amarilla del ciclo), fue una confusión innecesaria. Y ante Colombia se negó a asumir el sombrero a James. No lo asumió y le dio un codazo. La amarilla fue barata, para mí. Él está fuera de cuartos de final por irresponsabilidad suya y no por un complot de la Conmebol. Si Neymar hiciera lo que hizo Vini en ambos partidos, las críticas serían más despiadadas. Pero es Vinícius, que nos gusta a todos en el país...”

Dorival Junior, DT de Brasil, observa el partido ante Colombia PATRICK T. FALLON - AFP

“O globo”, uno de los diarios líderes en Brasil, publicó un análisis del partido y criticó el desempeño tanto de jugadores como del planteamiento del Director Técnico. A este, lo clasificó como “el peor partido con Dorival”.

Tanto brasileños como uruguayos saben que este cruce pudo ser una final, pero el choque tocó en cuartos, a la espera de lo que suceda con la Argentina y Colombia, las otras selecciones candidatas a quedarse con el trofeo por presente y buenos rendimientos. Del cuarteto mencionado, Brasil es quien más dudas deja desde lo colectivo.

“Le toca aparecer a otros”, dice Dorival. ¿A quiénes se refiere? Por empezar, a los dos delanteros titulares que venían formando el tridente con Vinicius: Rodrygo y Raphinha. Pero también depositará muchas esperanzas en jóvenes como Savinho y Endrick, a quienes utiliza ingresando desde el banco, pero que -al igual que los mencionados anteriormente- todavía están lejos de su mejor versión. Sin Vinicius Jr, le tocará aparecer a otros.

LA NACION