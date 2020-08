Crédito: captura

Este lunes por la noche en Presión Alta, el programa de televisión de TyC Sports conducido por Ariel Rodríguez, se analizaron algunas situaciones del partido Barcelona 3 - Napoli 1 por la Champions League, en el que Lionel Messi tuvo una participación protagónica.

En particular se debatió sobre el gol anulado a Messi a instancias del VAR, en una decisión muy controvertida que molestó al astro argentino, hasta el punto de de negarle el saludo al árbitro luego del pitazo final.

El exfutbolista Daniel "Rolfi" Montenegro, uno de los panelistas del ciclo, comentó que se comunicó con 10 de Barcelona luego del partido. "Textual, textual no puedo decir lo que me dijo, porque es muy duro. Resumido, que no fue mano y que no estaba muy contento con el árbitro", agregó exjugador de Huracán, Independiente y River.

Acto seguido mostraron la repetición del gol, a lo que Rodríguez opinó que para él no había sido mano "La verdad que no, no...". En igual sentido se pronunció Nicolás Cambiasso, el otro exfutbolista integrante del programa, que señaló "¿Sabés cómo te das cuenta que no fue mano? Porque ninguno protesta".

Luego de varias repeticiones de diferentes ángulos y cuadro por cuadro, tomó la palabra el periodista Guido Glait, un "varista" según lo definió Rodríguez. Glait dijo que "estuvo bien anulado el gol" porque "Messi un poquito la acomoda con la mano izquierda".

Allí intercedió el Rolfi Montenegro, que dio su explicación de por qué no hay contacto: "La pelota viene con efecto y él lo mata tirando el pecho para atrás, y después de pegarle en el pecho el efecto continúa de la misma manera, si le pegase en la mano ese efecto no continúa". A lo que Glait respondió: "Yo sé que es amigo tuyo, pero un poquito le pega en la mano. Y te digo, Messi tampoco se quejó mucho".

Luego llegó la disparatada crítica de parte de Rodolfo Cingolani, periodista caracterizado como el "antiMessi" del programa. El Gringo consideró que para él no hubo mano de Messi, pero que "le faltó técnica para pararla con el pecho". "Con este reglamento, no tenés que poner las manos así (como las colocó Messi)", continuó, y luego mostró cómo debió haber posicionado los brazos el mejor jugador del mundo. La intervención del relator provocó la carcajada de Rodríguez y encendidas reacciones reprobatorias del resto de sus colegas.