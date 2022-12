Las leyendas están con Messi: todos esperan que la historia tenga un final feliz en el Mundial Qatar 2022

escuchar

DOHA (Enviado especial).- Hay poca gente en el Khalifa International Tennis, el estadio donde se juega el ATP de esta ciudad. Ahora hay una cancha de fútbol con césped sintético. Cuesta reconocer a algunos jugadores, pero son las leyendas de la FIFA. En una de las plateas conversan Juan Sebastián Verón, Diego Forlán y Diego Milito. Está Javier Zanetti, y un poco más allá Marco Materazzi e Iker Casillas. Es un desfile de figuras del fútbol mundial.

Poco para decir del fútbol que se juega aquí, sólo un show menor para matizar los días sin partidos hasta la final. La mayoría está pendiente del próximo domingo, con el duelo que la Argentina y Francia mantendrán en el estadio Lusail (a las 12, las 18 locales). Y hay un denominador común para todos. “Que sea de Messi”, “Es el momento, se le tiene que dar”, “Ojalá que gane Messi”. Las figuras y las nacionalidades pasan, una tras otra, pero todas dicen más o menos lo mismo. Casi todos quieren que la historia se complete con el final feliz para el capitán argentino.

Eso transmite Messi. Empatía. Ha demostrado ser un deportista ejemplar, un padre cariñoso, un jugador formidable, como nunca existió antes. Y todo eso genera la idea de que “se merece” un Mundial. Menos Thomas Nkono, fabuloso arquero de aquella selección de Camerún de 1982, que advierte: “Son dos equipos diferentes Francia y la Argentina, y muy buenos. Messi está bien, pero esto no tiene que ver con merecimientos, es futbol. Si le corresponde a Francia, que sea Francia”, dice algo más parco.

Francesco Totti se prepara para rematar en el duelo entre europeos y sudamericanos; el partido en el Khalifa International Tennis tuvo también a Javier Zanetti como protagonista

El resto, tiene otra mirada. El que toma la posta es otro arquero, el mexicano Jorge Campos, que cuenta detalles de los vestuarios del torneo de Leyendas que armó la FIFA. “Estoy hablando con mis ex rivales, ex compañeros... todos me dicen que quieren que gane Messi. No es que va a ser mejor que Maradona si lo logra. Pero lo que desean todos es que lo consiga porque lo pondría en otro nivel. Y lo tiene merecido”.

Aunque no es lo importante, empieza un partido entretenido... Sudamérica contra Europa. Norte vs. Sur. Dida, Maxi Rodríguez, Zanetti, Kaka, Zabaleta, Roberto Carlos, Diego Milito de un lado, Lehman, Klinsmann, Candelá, Totti, Del Piero, Albertini y John Terry, del otro.

Los personajes siguen su desfile por fuera. Hasta el siempre severo Fabio Capello, con la mirada más rígida del entrenador, lo cuestionó a Messi (de manera encubierta), para luego decir el mejor elogio. “Los partidos del principio lo vi igual que siempre, andando por el campo... Pero lo de estos últimos sí que me sorprendió lo que hizo. La realidad de él siempre es muy alta”, dijo un hombre que no suele regalar caricias.

El Hadji Diouf, la pantera de Senegal que sorprendió al mundo en 2002, cuenta su mirada: “El partido está 50 y 50, pero Messi está magnífico. Cuidado porque Francia es un equipo fuerte, pero sería muy especial para Messi, lo espera desde hace mucho tiempo”.

Mientras tanto el partido de sudamericanos y europeos (lo mismo que se verá en la final), no tiene equilibrio en el primer tiempo: 4 a 2 para los latinos.

Alexis Lalas, defensor de los Estados Unidos en los 90, habla un rato en español, otro en inglés y otro en italiano. Él lo dice sin rodeos. “Espero que gane la Argentina. Quiero que reciba ese regalo Messi. Todos sus compañeros quieren darle ese regalo. Pero hay muchísima presión para argentina. Veo a la gente en la cancha: Si pierden... Mamma mia”,

Aún con su pañuelo en la cabeza, el locuaz norteamericano continúa: “Todos estamos esperando que pase. La comparación con Maradona, su último Mundial. Está todo dado para que gane la Argentina. Además, se ve que Messi está diferente. Tiene siempre una sonrisa en la cara. Puede hacer cosas que nosotros no podemos ni pensar. Si no ganan… seguro van a poner peros. No debe ser así”.

Decidido a impedir que le conviertan tan fácil, Europa recurre al catenaccio: Materazzi y Nesta al fondo, Terry en el medio y dos fantasistas: Totti y Del Piero.

El escocés Stuart Holden sigue con el análisis de Messi: “Ya es el mejor de todos los tiempos. Y esta vez tiene un mejor equipo en la Argentina. Francia con Mbappé, Argentina con Messi. Hay grandes titulares para esta historia. A veces se necesita una oportunidad en el momento justo y parece serlo para la Argentina. Pero Francia es muy duro”. Julio César, ex arquero brasileño, lleva la camiseta de Ronaldinho, que se ausentó (nadie preguntó los motivos). Responde con una sonrisa: “¡Ya sabía que iban a preguntarme eso! Lo adoro a Messi, me encanta, pero soy brasileño. Quiero que gane Francia, claro”, dice como lógica excepción.

Iker Casillas, presente en el partido de la FIFA Legends Cup FIFA

Tim Cahill, el australiano, lo pone en otro contexto: “¿Si la Argentina no le gana a Francia, Messi va a dejar de ser el mejor? En absoluto. Es muy difícil ganar el título. Está Francia en el medio. Son momentos muy especiales, él lo está manejando todo en su equipo, pero no significa que vaya a ganar por eso. Sería perfecto para él”.

Zabaleta sale con las piernas raspadas. Volvió a sentir la presencia de Terry. Materazzi también tiene un duelo con Milito y le mete con fuerza. Se conocen, se ríen.

“Aquí ganan los mejores equipos. Francia es un equipo compacto. Es más alto, más fuerte, con jugadores que se conocen muy bien y es el actual campeón del mundo. Es difícil, me gustaría ver a Messi convertir en la final. Hacía mucho que no veía este espíritu de juego en la Argentina, con la paciencia con la que juega. Está muy bien”, dice Clarence Seedorf, ex mediocampista neerlandés que prefiere mantenerse neutral.

“Argentina se debe preocupar por Francia, no por Mbappé –pide Bora Milutinovic-. La Argentina ya ganó el torneo para mí, más allá del resultado de la final. La hinchada es increíble. Lo recuerdo bien de San Lorenzo. Messi está haciendo cosas maravillosas, pero no importa lo que yo diga. Si él gana será considerado como el mejor”.

Los equipos de la Copa de Leyendas tienen a dos mujeres por lado. George y Williams en Europa, Aline y Rosana en Sudamérica. Rosana es puro talento. Con el partido 4-2, Maxi Rodríguez la deja sola cara a cara con Casillas. Mete una pisada brasileña de lujo y lo deja desparramado. Se prepara para definir... y Materazzi la cruza con violencia. Le mete el hombro y la tira contra los carteles de publicidad que se desarman. Hay que volver a acomodar todo. Sin complacencias en el amistoso...

El colombiano Faryd Mondragón es el más entusiasmado. “Como sudamericanos apoyamos a la Argentina. La cantidad de gente que trajo es impactante. Le da un toque pintoresco a la Copa del Mundo. No sé si Messi está en su punto más alto, pero está maduro. En el punto ideal. Como todos, tengo la sensación de que el liderazgo que transmite a través de su actitud y compromiso le genera a la Argentina una ventaja que otros equipos no tienen”. Y no podía faltar un francés: Christian Karembeu, aquel campeón en el Mundia de Francia ‘98 y la Eurocopa 2000: “Todos están esperando que Leo o Mbappé hagan algo que defina el partido, pero lo van a definir los equipos. En este momento veo a la Argentina con más hambre”.

Termina el duelo continental: 6 a 3 para los del Sur. ¿Quién es el mejor físicamente? Javier Zanetti, siempre. Mete tres goles, la figura. ¿Y si el domingo también le toca a los sudamericanos?