La mujer de Dibu Martínez reveló detalles de la lesión del arquero durante el Mundial

La tensión creció en las últimas horas después de una publicación en redes sociales de Emiliano Martínez en la que puso en duda su continuidad en la selección argentina. Este miércoles, su pareja, Mandinha, apareció en escena y realizó una serie de publicaciones para destacar el sacrificio y la entrega de su Dibu para llegar en condiciones a la Copa del Mundo.

La compañera de Martínez, primero le dedicó un mensaje al arquero argentino y hasta contó detalles sobre la lesión en la mano que sufrió antes del inicio de la competencia; aparentemente en la previa de la final de Europa League disputada por Aston Villa. Además, explicó que Dibu convivió durante semanas con un dedo de la mano fracturado e, incluso, llegó a estar en duda su presencia en el Mundial: “Sólo las personas más cercanas a nosotros saben realmente por lo que pasaste durante este Mundial. Empezamos este camino sin siquiera saber si ibas a poder jugar un solo partido por tu dedo roto”, publicó Mandinha.

Dibu Martínez deslizó la posibilidad de "dar un paso al costado" a la selección argentina

En otras de las publicaciones contó que distintos especialistas le recomendaron al arquero someterse a una cirugía, una determinación que lo dejaba sin posibilidades de poder estar disponible para la selección argentina para la Copa del Mundo: “Hubo incontables llamadas, médicos y especialistas recomendando cirugía, sabiendo que si te operabas, casi seguro significaba perderte el Mundial. Tuviste que tomar una de las decisiones más difíciles de tu carrera: confiar en que tu cuerpo sanaría, dejarlo en manos de Dios y creer que lo que tenía que ser, iba a ser”.

La pareja de Martínez también se refirió a los momentos previos al certamen, explicó que fueron largas jornadas con dolor, cargados de incertidumbre y con la frustración de no poder entrenarse con normalidad junto al resto del plantel: “Esas semanas estuvieron llenas de radiografías, yesos, noches sin dormir por el dolor constante, incertidumbre y frustración. Después llegó el viaje para unirte a tus compañeros, sólo para descubrir que todavía no podías entrenarte con ellos. Mientras todos se preparaban juntos, vos entrenabas solo. Después de trabajar todo el año para este momento, sé lo difícil que fue para vos. Pero nunca te quejaste“.

La pareja de Dibu Martínez, Mandinha, contó detalles de cuánto sufrió el arquero por la lesión en su mano instagram.com/stories/mandinha_martinez_

A pesar de todos los contratiempos, Mandinha se enfocó en destacar la fortaleza mental de su compañero: “Diste absolutamente todo. Dejaste hasta la última parte de vos en esa cancha. Tu actuación en la final fue extraordinaria y todos lo vieron. No podríamos estar más orgullosos de vos. No por los trofeos o las medallas, sino por el hombre que sos. Ahora es momento de descansar, de sanar y de disfrutar a las personas que más te aman. Te ganaste cada uno de esos momentos”.

En la serie de publicaciones que hizo la pareja de Dibu Martínez, también le dedicó unas líneas a los fanáticos en la Argentina que tanto cariño le brindan al arquero: “Puede que no haya nacido en Argentina. No tengo sangre argentina corriendo por mis venas. Pero mi marido y mis hijos sí. Durante este Mundial canté con ustedes, lloré con ustedes, celebré con ustedes y sufrí con ustedes. Sentí cada emoción a su lado”.

Mandinha Martínez realizó varios posteos en Instagram instagram.com/stories/mandinha_martinez_

Y continuó: “Lo que más me conmovió fue que, incluso cuando no conseguimos el resultado que todos soñábamos, los argentinos nunca dejaron de cantar. Se quedaron hasta el último momento, levantando a los jugadores en lugar de dejarlos irse solos. Eso es lo que hace a Argentina tan única”.