Las nuevas reglas del Mundial: Scaloni usará los primeros días para hacer foco en las nuevas reglas

KANSAS CITY, Estados Unidos (Enviado especial).- Lionel Scaloni ya tiene una idea bastante aproximada del equipo que imagina para el debut frente a Argelia. En las últimas prácticas recuperó a la mayoría de los futbolistas que arrastraban molestias físicas, observó los partidos más recientes del rival y empezó a delinear los últimos retoques de una formación que, salvo imprevistos, no diferirá demasiado de la que viene madurando desde hace semanas. A menos de una semana del estreno, las decisiones más importantes ya parecen tomadas. Sin embargo, en un Mundial muchas veces son los pequeños detalles los que terminan inclinando la balanza. Y esta vez hay un factor más a tener en cuenta: las nuevas reglas.

El torneo que comenzará este jueves en Estados Unidos, Canadá y México estrenará una serie de cambios que abarcan desde las pausas por hidratación hasta el alcance del VAR, pasando por nuevas sanciones disciplinarias y medidas para combatir la pérdida deliberada de tiempo. En ese contexto, la selección argentina contará con un pequeño beneficio: no será uno de los primeros equipos en salir a la cancha. Debutará el martes 16 de junio y, para entonces, ya se habrán disputado 16 partidos. Serán cinco días para observar cómo los árbitros interpretan las nuevas normas y cuáles realmente influyen en un partido.

Lionel Scaloni habla con el árbitro uruguayo Andrés Matonte durante el triunfo de Argentina sobre Chile, por la Copa América 2024. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

No es casualidad que el propio Scaloni haya dejado entrever en las últimas horas que, en este aspecto, no jugar en la jornada inaugural puede ser una pequeña ayuda. “Con estas nuevas reglas está bueno ver partidos antes y analizar; la ansiedad no pesa mucho porque tenemos la cabeza en nuestro partido, juguemos cuando lo juguemos”, explicó el entrenador. Más allá de las charlas que recibieron las delegaciones y de las reuniones informativas previas al torneo, el cuerpo técnico sabe que una cosa es lo que dice el reglamento y otra cómo se aplica.

El entrenador también fijó una postura sobre dos de las modificaciones que, a su entender, pueden influir en el desarrollo de un partido. El primero son las pausas obligatorias de hidratación, que en este Mundial tendrán una duración de tres minutos. El segundo es el protocolo por tormentas, que obliga a detener el encuentro durante al menos media hora cuando haya actividad eléctrica cerca del estadio. Y si durante ese lapso se produce otro fenómeno, la cuenta vuelve a empezar y la suspensión se extiende por otros 30 minutos, tal como ya ocurrió en el Mundial de Clubes y como sucede habitualmente en los principales eventos deportivos del país.

Lionel Messi, junto al árbitro Daniele Orsato en la semifinal del Mundial 2022 ante Croacia; el capitán argentino también se refirió a los cambios en el reglamento. Petr David Josek - AP

“Dependerá mucho de lo que pase; seguramente, si tenés la inercia positiva, estás atacando, esa pausa te corta un poco”, advirtió Scaloni sobre el cooling break. En cuanto al aspecto climatológico, señaló: “Lo de la tormenta es un mínimo de media hora, que es todavía peor. Es un tema y acá en Estados Unidos es bastante frecuente, no se puede hacer mucho. En algunos casos es positiva para el que está agobiado y para otro te cambia un poco el panorama”.

Lionel Messi también reconoció que el tema ya fue abordado dentro del plantel. “Hablamos un poco, nos estuvieron comentando. Varias ya las tenemos en la MLS, que ya las veníamos usando. Hay algunas que son raras, pero bueno...”, sostuvo el capitán.

Los jugadores de Fluminense y Chelsea durante una pausa de hidratación en las semifinales del Mundial de Clubes 2025, en East Rutherford, Nueva Jersey. Frank Franklin II - AP

El paquete de novedades es bastante más amplio que el que se presentó en Qatar 2022. Hace cuatro años, cuando la Argentina debutó recién en la tercera jornada del torneo frente a Arabia Saudita, las principales novedades pasaban por el fuera de juego semiautomático, los cinco cambios por equipo, la sustitución adicional por conmoción cerebral, las listas ampliadas de 23 a 26 futbolistas y tiempos adicionados mucho más largos.

Una de las más importantes es la ampliación de las facultades del VAR. A partir de este Mundial, la herramienta podrá intervenir para corregir una segunda tarjeta amarilla aplicada por error, una confusión de identidad en una segunda amonestación o en una expulsión directa, y también un córner mal cobrado.

La FIFA también buscará limitar algunas prácticas que favorecen la pérdida de tiempo: los futbolistas que reciban asistencia médica deberán permanecer un minuto fuera del campo y, durante ese lapso, no podrán acercarse al banco de suplentes para recibir indicaciones.

En este Mundial habrá sanciones más severas: las confrontaciones podrán castigarse con roja y los árbitros tendrán un criterio más estricto Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

A su vez, si un jugador retrasa intencionalmente un saque de banda, el árbitro podrá activar una cuenta regresiva de cinco segundos. Si no ejecuta el lateral dentro de ese plazo, la posesión será para el rival. Algo parecido ocurrirá con los saques de meta: si el árbitro considera que hay una demora deliberada, activará la cuenta y, si el equipo no repone el juego, dará córner para el adversario.

También habrá ajustes disciplinarios: las “confrontaciones” entre jugadores podrán castigarse directamente con tarjeta roja y también será motivo de expulsión cubrirse la boca durante una discusión para impedir que pueda identificarse lo que se dice, como ocurrió en el recordado episodio entre Gianluca Prestianni y Vinicius Júnior durante un Benfica-Real Madrid.

Las sustituciones, en tanto, deberán realizarse en apenas diez segundos, el futbolista reemplazado tendrá que abandonar el campo por el punto más cercano y, si demora su salida para consumir tiempo, podrá ser sancionado.

Tras el episodio entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior, los jugadores que se cubran la boca para hablar podrán ser sancionados con tarjeta roja. PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

No es la primera vez que una Copa del Mundo se utiliza para estrenar cambios reglamentarios, pero pocas veces las modificaciones involucraron tantos aspectos del juego al mismo tiempo. Por eso, mientras varias selecciones comienzan a experimentar sobre la marcha cómo se aplican las nuevas disposiciones, Argentina aprovechará esos primeros días para tomar nota. Porque Scaloni sabe que muchas veces las situaciones más simples marcan la diferencia. Y en un Mundial, eso puede significar mucho.