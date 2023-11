escuchar

Nada había pasado en la primera parte, más allá de un favoritismo marcado de Boca, que había estado más cerca de la apertura. En la segunda parte llegaron las emociones... y de todo tipo. Miguel Merentiel anotó el gol del 1-0 para Boca, y Adam Bareiro estampó para San Lorenzo el 1-1 definitivo en el Nuevo Gasómetro, en un clásico con un resultado que no le sirvió a ninguno de los dos, pero que el Ciclón protestó aún más por dos fallos en los que consideró que fue perjudicado por el árbitro Pablo Echavarría.

La primera acción surge con el gol de Boca, poco después de los cinco minutos del segundo tiempo, a través de Merentiel, luego de una buena jugada frontal de Barco, que dio la habilitación precisa para que el uruguayo entrara por la izquierda y definiera con un remate cruzado, que entró pegado al poste de Batalla. Previamente a la acción de Barco, hubo una falta de Guillermo Pol Fernández sobre Nahuel Barrios, pero el árbitro Pablo Echavarría otorgó la ley de ventaja, porque San Lorenzo tenía el control de la pelota. Girotti recibió la pelota sobre la izquierda y metió un cambio de frente fallido, porque Saracchi interceptó y habilitó a Barco, que encabezó el contraataque que terminó en el gol xeneize.

El gol de Boca, bajo la lupa

Aquí, San Lorenzo reclamó que Echavarría debió frenar la jugada para amonestar a Pol Fernández por la infracción. Pero el árbitro fue claro en su decisión de dejar seguir el juego, y luego amonestar al volante de Boca, tal como lo hizo. En este caso, fue correcta la determinación del juez.

La otra acción, bastante más difícil de resolver, llegó cuando se jugaban los 45 minutos de ese segundo período y San Lorenzo apretaba a Boca a puro centro. El Ciclón tenía un tiro libre desde su campo de juego y el arquero Batalla mandó un centro largo y frontal. Girotti retrocedió, y cabeceó, y la pelota desembocó en el área; tras un despeje fallido, Barrios encaró, eludió a Campuzano y remató perfecto, al ángulo derecho de Romero para marcar el 2-1. San Lorenzo lo festejaba... pero allí intervino de nuevo el VAR. Y tras varios minutos, se trazaron las líneas y se determinó que Girotti estaba ligeramente adelantado respecto de Bruno Valdez, el último hombre en la zaga de Boca.

La revisión del VAR en el gol anulado a San Lorenzo ante Boca sobre el final del partido por offside de Girotti.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/IQ42vDkaV2 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 9, 2023

La posición adelantada del ex delantero de River parecía imperceptible, pero desde la oficina en Ezeiza llegó la determinación que cobró Echavarría, ante el reclamo generalizado de los azulgranas. Nahuel Barrios no podía creerlo. Poco después del partido, el jugador de San Lorenzo expresó: “Obvio que te da bronca, porque hicimos un esfuerzo tremendo y que siempre nos cobren la mínima a nosotros te da bronca. ¿Qué me dijo el árbitro? Nada, ¿qué me va a decir? Ya está, el punto no nos sirve, porque queremos pelear arriba y no se nos dio”.

Después, Rubén Darío Insua habló en conferencia de prensa, y fue directo. “La acabamos de ver en la computadora, cuando la pelota sale del pie de Batalla, Girotti está perfectamente habilitado”, declaró el DT de San Lorenzo. Y luego agregó: “Creo que no es responsabilidad del árbitro. ¿Quién estaba con el VAR? ¿Baliño? En la computadora nosotros vimos eso, que cuando Batalla patea Girotti está habilitado. Hubiéramos ganado el partido... y el árbitro lo había cobrado (el gol). Nosotros merecimos ganar el partido. Duele un poquito más de lo normal. Una pena, porque había sido un gran gol. Ese fallo cambió el resultado, literalmente”.

"GIROTTI ESTABA PERFECTAMENTE HABILITADO" 🗣️



Rubén Darío Insúa habló del gol anulado a San Lorenzo en el empate vs. Boca y no esquivó la polémica.#TNTSportsenCNNRadio pic.twitter.com/5JxYMhCG2K — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 9, 2023

