Las posiciones del torneo Clausura y la lucha por la Tabla Anual: los nuevos clasificados y eliminados para los playoffs

En la antesala de la definición de la Tabla Anual del fútbol argentino, este viernes se disputaron seis partidos de la 16ª fecha, la última de la etapa regular, que dejaron novedades importantes en la pelea por acceder a los playoffs del torneo Clausura. Barracas Central e Independiente aseguraron su clasificación a los octavos de final, mientras que San Lorenzo quedó eliminado y Unión, pese a su victoria, todavía depende de otros resultados para avanzar.

Uno de los principales beneficiados de la jornada fue Barracas —y esta vez no por un arbitraje polémico—, que derrotó por 2 a 0 a Racing y llegó a los 26 puntos en el grupo B. Con ese resultado, el equipo se aseguró un lugar entre los ocho mejores de su grupo y alcanzó a River, que tiene mayor diferencia de gol a favor y queda arriba cuarto, y superó a Belgrano, sexto. La derrota para la Academia fue la forma de cerrar un año pésimo.

La victoria como local de Barracas ante Racing

En la zona A, Independiente consiguió una victoria fundamental ante Deportivo Riestra por 2 a 1, en un partido que tuvo un minuto de locos que podría haber cambiado la historia en Avellaneda. Llegó a los 23 puntos, se aseguró su presencia en los octavos de final, aunque todavía resta determinar en qué posición terminará la etapa regular, ya que puede ser superado por Newell’s, que juega el sábado ante Instituto, y Gimnasia de Mendoza, que juega el mismo día el clásico ante Independiente (M). El equipo puede finalizar sexto, séptimo u octavo, según los resultados de la última jornada.

Triunfo clave de Independiente ante Riestra

La contracara fue San Lorenzo, que perdió por 2 a 0 frente a Platense y se despidió de la pelea por los playoffs. El Ciclón quedó con 19 puntos, a tan solo dos puntos de meterse en la pelea por entrar entre los ocho. Ya no tiene posibilidades matemáticas de ingresar y cerró el año con otra caída y mucho enojo de sus hinchas en el Nuevo Gasómetro.

Por su parte, Platense llegaba ya sin chances de pelear por un lugar en los playoffs, pero sumó de cara a los promedios, y tendrá tiempo para preparar la final de la Copa Argentina ante el ganador del cruce entre Boca y Banfield.

La victoria de Platense ante San Lorenzo

Por su parte, Unión derrotó por 2 a 0 a Vélez y alcanzó los 21 puntos, los mismos que Gimnasia de Mendoza, que por ahora ocupa el último puesto de clasificación. El conjunto santafesino quedó noveno por diferencia de gol, pero todavía conserva una posibilidad de avanzar. Para eso, necesita que Gimnasia pierda este sábado el clásico contra Independiente Rivadavia, al menos por un gol: en ese caso, ambos equipos quedarían igualados en puntos y diferencia de gol, pero Unión avanzaría por tener mayor cantidad de tantos a favor.

Para los de Liniers, significó otro golpe tras el empate la última fecha que lo dejó sin chances en la Tabla Anual, en la que, tras la derrota, quedó quinto, debajo de Gimnasia La Plata, que queda expectante por la liberación de un cupo para entrar a la Libertadores. Y, a la espera de varios partidos para determinar la posición final, está ingresando como tercero a los playoffs.

Unión ganó ante Vélez en Santa Fe

La situación del grupo A tiene a Instituto como líder con 33 puntos, seguido por Boca (30), Vélez y Defensa y Justicia (28), Lanús (25), Independiente (23), Newell’s (22) y Gimnasia de Mendoza (21). Por detrás aparecen Unión, también con 21 unidades, y Platense, con 20. Los cinco primeros ya tenían asegurada su clasificación antes de esta jornada, a los que ahora se sumaron Independiente y Newell’s.

En el grupo B, Rosario Central, Argentinos Juniors y Gimnasia La Plata comparten la cima con 31 puntos, aunque el conjunto platense disputó un encuentro más. River y Barracas Central tienen 26 unidades, mientras que Belgrano sigue con 23, Independiente Rivadavia aparece con 22 y Sarmiento, que perdió 1-0 con Tigre, quedó con 21. Atlético Tucumán, aun con la victoria, quedó afuera con 20. Huracán, con 19, todavía mantiene expectativas de ingresar entre los ocho mejores: debe ganarle a Argentinos Juniors.

Más allá de la definición de los grupos, la Tabla Anual también concentra buena parte de la atención. Boca y Argentinos Juniors suman 60 puntos y lo sigue Rosario Central con 59. Los tres disputarán este sábado desde las 17.30 su última fecha para definir quién se queda con el título de “Campeón de Liga”.

La definición también involucra a los equipos que buscan ingresar a la Copa Sudamericana 2027. Gimnasia La Plata, con 57 puntos en la Tabla Anual, se mantiene en el cuarto puesto, seguido por Vélez e Independiente Rivadavia, ambos con 56 unidades, y River, con 55. Más atrás aparece Instituto (54) y Lanús empatado con Belgrano con 49, aunque el Pirata ya está clasificado a la Libertadores como ganador del Apertura. La pelea por los cupos internacionales permanece abierta, con varios equipos separados por una diferencia mínima de puntos.

En cuanto a la permanencia, ya están confirmados los dos descensos: Aldosivi, por la Tabla Anual, y Estudiantes de Río Cuarto, por la tabla de promedios.

La carrera por ser campeón de Liga

Boca: 60 puntos

Fecha 16: Defensa y Justicia (L)

Argentinos: 60

Fecha 16: Huracán (L)

Rosario Central: 59

Fecha 16: Estudiantes, de Río Cuarto (L)

Los cruces de octavos en este momento

Instituto (1° A) vs. Sarmiento (8° B)

River (4° B) vs. Lanús (5° A)

Argentinos (2° B) vs. Newell’s (7° A)

Vélez (3° A) vs. Belgrano (6° B)

Rosario Central (1°B) vs. Gimnasia (Mza) (8° A)

Defensa y Justicia (4°A) vs. Barracas Central (5°B)

Boca (2°A) vs. Independiente Rivadavia (7°B)

Gimnasia La Plata (3° B) vs. Independiente (6°A)

Tablas del torneo Clausura

Tabla anual