Las primeras palabras de Marcelo Gallardo como entrenador de la selección de Ecuador

Es un hecho. Marcelo Gallardo ya está en camino rumbo su nuevo desafío como entrenador de la selección de Ecuador. A primera hora de este jueves, el DT se subió al avión desde Buenos Aires rumbo Quito. Esta tarde será presentado formalmente. “Es un desafío totalmente nuevo para mí. Siempre me generó curiosidad poder dirigir un seleccionado; creo que llegó en un momento en el que estaba con deseo de volver a trabajar”, dijo antes de partir ante los medios en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Es la primera vez que el extécnico de River se refiere a su futuro laboral luego de dejar el club de Núñez a comienzos de este año. “Se presentó esta chance hace dos años, antes que Sebastián [ex DT ecuatoriano, el argentino Beccacece]. En ese momento no estaba en condiciones de asumir ese desafío”, reveló.

Gallardo viaja a Ecuador para ser presentado este jueves como el nuevo DT de la selección local. JUAN MABROMATA - AFP

“Hoy se presenta dos años después y me agarra bien, con ganas; deseo poder tener un desafío totalmente diferente en mi vida como entrenador. Estoy contento”, agregó Gallardo, que destacó la calidad de jugadores ecuatorianos que lo esperan. Habló de “una buena generación de futbolistas”, de “jugadores con talento, muchos de ellos con actualidad y presencia en equipos importantes de Europa y otros con un potencial enorme para seguir desarrollando”.

🗣️ "SIEMPRE ME GENERÓ CURIOSIDAD PODER DIRIGIR A UN SELECCIONADO", dijo Marcelo Gallardo antes de partir rumbo a Ecuador para convertirse en el nuevo entrenador del seleccionado tricolor.



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“La idea es construir un equipo con el que el pueblo ecuatoriano se sienta totalmente identificado y eso tiene su proceso. Es verdad que tiene potencial y futbolistas para dar un paso más; vamos a iniciar un proceso largo, esperemos, y que sea con un buen sentido, que tenga algo detrás que lo contenga: una buena estructura para que eso suceda. Eso no llega de la noche a la mañana”, prosiguió.

Para Gallardo, existe en Ecuador entusiasmo tanto del pueblo local como de sus futbolistas “para que su selección pueda tener ese gran paso hacia adelante en su historia”. Y destacó: “Lo vienen haciendo bien, vienen teniendo buena participación en los Mundiales, Copa América y Eliminatorias; marcaron un buen ritmo en su crecimiento”.

“Vamos a ver cómo va a ser el proceso de Eliminatorias, ver si se va a dar la participación de más países en el próximo Mundial. De eso va a depender la calidad de la competencia. Veremos con qué nos vamos a enfrentar”, cerró el técnico argentino antes de partir hacia su nuevo objetivo.

Gallardo reemplazará a Beccacece, quien finalizó su vínculo después del Mundial 2026. Ecuador quedó eliminado frente a México por 2 a 0 en los dieciseisavos de final de la competencia y, desde entonces, la Federación buscaba un entrenador para comenzar el nuevo proceso.