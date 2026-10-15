Las razones de la Conmebol para no habilitar a Marcos Rojo y qué hará Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata apelará este viernes la inhabilitación de Marcos Rojo por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Lo hará mediante un escrito ante la única instancia de alzada que le queda: el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana (Suiza). El futbolista, contratado sobre todo para las instancias decisivas de la Copa Libertadores, iba a ser titular frente a Flamengo por la ida de las semifinales, pero debió ser retirado del equipo ante la negativa del ente continental a inscribirlo.

Según pudo reconstruir LA NACION, desde Luque (Paraguay), donde está emplazada la confederación, requirieron más información al club platense para proceder o no con la habilitación del futbolista. El Pincha cumplió con ese requisito el pasado viernes, e incluyó la aprobación conseguida en la AFA en virtud de la fractura de muñeca del uruguayo Gabriel Neves, ocurrida en la Supercopa Internacional ante Rosario Central. En los papeles, Rojo llegaba luego de rescindir con Racing y para ocupar el lugar del mediocampista uruguayo. El exzaguero de la Academia, de Boca, y del Manchester United inglés figura en el sistema Comet como jugador de Estudiantes desde el pasado 9 de octubre.

Marcos Rojo, durante un entrenamiento en Estudiantes de La Plata Instagram Estudiantes de La Plata

Con toda la información disponible, la Conmebol analizó el caso. Según contaron las fuentes, hubo hasta una consulta a la FIFA para saber qué resolver. Desde Zurich, donde está la sede del ente rector del fútbol mundial respondieron que no podían meterse en las decisiones de una asociación nacional (la AFA, en este caso) que ya había determinado la habilitación de Rojo.

En esa ciudad suiza estuvo Claudio “Chiqui” Tapia, máximo dirigente del fútbol argentino, este jueves: participó de la reunión del Consejo de la FIFA, que integra como representante de la Conmebol, junto a la máxima autoridad del fútbol sudamericano, el paraguayo Alejandro Domínguez, y el presidente de la propia FIFA, Gianni Infantino. Si el caso Rojo hubiera sido merecedor de una gestión, todo indica que Tapia la habría hecho.

Con todo, Conmebol le envió la respuesta negativa a Estudiantes el miércoles, según corroboró LA NACION de fuentes al tanto. “Lo supieron con la suficiente antelación”, dijeron desde Paraguay. El club platense confirmó que Rojo no estaba habilitado mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. A muchos hinchas del Pincha la decisión les remitió a una venganza de la AFA por la “alianza” entre Stefano Di Carlo (presidente de River) y Juan Sebastián Verón (máximo dirigente del Pincha), suscripta esta misma semana y sellada mediante una foto de ambos presidentes.

En Zúrich, Suiza, a la espera de una nueva sesión del Consejo de la FIFA.



Gracias, querido presidente Gianni Infantino, por la bienvenida. pic.twitter.com/3SMjLH3HMe — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 14, 2026

La Conmebol, por su lado, sostiene su determinación en el apartado 3 del artículo 6 del reglamento de transferencias de la FIFA. Según el ente continental, el Reglamento sobre el Estatuto y las Transferencias de los Jugadores (RTEJ) de la FIFA establece dos causas para inscribir futbolistas fuera del período establecido -como ocurrió con Rojo-: una es la rescisión unilateral y la otra es el fin de contrato por mutuo acuerdo. Ninguno de los dos postulados se cumple en el caso del zaguero, que fue incorporado al plantel de Estudiantes para reemplazar al lesionado Neves.

De todas maneras, en La Plata tienen un as en la manga: remiten al artículo 3.7.4.1 del Manual de Operaciones de la Copa Libertadores. El documento dice que “la inscripción de los jugadores estará sujeta al cumplimiento de las disposiciones vigentes en la respectiva Asociación Miembro”. En este caso, la Asociación Miembro es la AFA. Y la AFA ya había dado el visto bueno para la inscripción de Rojo como futbolista de Estudiantes.

Hay más. El mencionado artículo agrega que “la Asociación Miembro [la AFA, en este caso] a la cual pertenecen los clubes es la única responsable de verificar y avalar la inscripción de los jugadores que participarán en el Torneo en representación de dichos equipos, no siendo ello responsabilidad de la Conmebol”. Por lo tanto, de acuerdo con este documento, el ente sudamericano no tendría por qué oponerse a que Rojo vistiera la camiseta de Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores. Este partido de escritorio entre el Pincha y Conmebol tendrá como árbitro al TAS. Y en La Plata esperan que la decisión llegue la semana próxima: quieren a Rojo en la revancha contra Flamengo.