Las reacciones a la muerte de Sanfilippo, el goleador de San Lorenzo

José Francisco Sanfilippo, conocido en el mundo del fútbol por el apodo “El Nene”, murió este jueves a los 91 años. Su recorrido en el deporte argentino se dio en la década del 50′ y 60′ siendo el máximo goleador de la historia de San Lorenzo con 205 tantos.

“A sus 91 años se fue de este plano José Francisco Sanfilippo. Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestro corazones. Gracias por tanto, Nene”, confirmó San Lorenzo esta mañana en redes sociales.

San Lorenzo despidió a José Sanfilippo

Además, el Nacional de Montevideo también reaccionó a la noticia. “El Club Nacional de Football lamenta profundamente el fallecimiento de José Sanfilippo. Nuestras condolencias a su familia, amigos, allegados y a todo @SanLorenzo“, escribió el club en X.

El Club Nacional de Football lamenta profundamente el fallecimiento de José Sanfilippo.



Nuestras condolencias a su familia, amigos, allegados y a todo @SanLorenzo.



QEPD pic.twitter.com/96IJNUDscg — Nacional (@Nacional) June 4, 2026

Otro plantel por el que pasó, Banfield, lo despidió en redes: “El Club Atlético Banfield lamenta profundamente el fallecimiento de José Sanfilippo, quien vistió nuestra camiseta entre 1966 y 1967, donde disputó 50 partidos y convirtió 19 goles. Acompañamos a sus familiares y amigos en este momento de dolor. Que en paz descanses, Nene”.

El Club Atlético #Banfield lamenta profundamente el fallecimiento de José Sanfilippo, quien vistió nuestra camiseta entre 1966 y 1967, donde disputó 50 partidos y convirtió 19 goles.



Acompañamos a sus familiares y amigos en este momento de dolor.



Que en paz descanses, Nene. pic.twitter.com/2lt1JtcGZh — Club A. Banfield (@CAB_oficial) June 4, 2026

Delantero de área, implacable a la hora de definir, Sanfilippo se convirtió rápidamente en una gloria y leyenda para el fútbol argentino. Polémico y verborrágico afuera de las canchas, el Nene protagonizó un sinfín de situaciones polémicas como analista que quedaron en el recuerdo.

Criado en el barrio de Boedo, Sanfilippo entendió de inmediato cómo debía prepararse para afrontar el mundo del fútbol, el cual era muy competitivo y daba pocas oportunidades en la Primera División para mostrarse.

“Yo me preparé y perfeccioné desde chiquito y es lo que me preocupa de los pibes actuales: se tienen que dar cuenta de que para ganar dinero hay que hacer un gran sacrificio en las inferiores, luego existe una lucha por trepar y después tenés 10 años en la Primera y ahí hay placeres, mujeres, viajes, trasnoches, bebidas, equis, equis, y si no la sabés aprovechar, perdiste, porque a los 34 años, te hacen como te hacían en Rusia: te ponen la cabeza, cae la guillotina y pum…“, explicó en una antigua entrevista con El Gráfico.

Sanfilippo, Máximo goleador de la historia de San Lorenzo @SanLorenzoFotos

El debut de Sanfilippo con la camiseta del Ciclón se dio en 1953. Su estadía se prolongó hasta 1962 y siguió por otros clubes como Boca Juniors, Nacional de Montevideo, Banfield, Bangú y Bahía de Brasil. El final de su recorrido, fue con la camiseta roja y azul del cuadro de Boedo, donde se retiró en 1972 a los 37 años.

Sanfilippo en 2008 ALFIERI MAURO

Tras su retiro profesional, Sanfilippo sufrió en carne propia la demolición del Viejo Gasómetro, el estadio que tenía San Lorenzo en avenida La Plata. Este hecho se registró en 1981 y generó un fuerte dolor en el exjugador como en el resto de los hinchas, quienes asistieron al lugar y se llevaron varios tablones de madera como recuerdo.