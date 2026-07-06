Las repercusiones en Brasil y el mundo por la eliminación con Noruega del Mundial 2026: “Ahora, es momento de remar”

El Mundial. Solo eso explica jornadas como la de este domingo, en la que Noruega dio el golpe y sacó a Brasil de la competición directamente en los 90 minutos, dejándolo sin posibilidad de consagración por 28 años, por lo menos hasta 2030. Acaso, los principales portales brasileños, en medio de la crítica, hacen mella en esa racha histórica, la peor desde que levantó el primero, en 1958.

Todo es tristeza en Brasil. La Fan Fest organizada en las playas de Copacabana, donde se acumularon miles de hinchas, se enmudeció. Llantos, hinchas con claras muestras de enojo y tantos otros, incluso, con semblante resignado, como si la actualidad del seleccionado pentacampeón los invitara a pensar que podía ocurrir. La Seguridad, desde que Erling Haaland metió el segundo gol, sentenciando la historia, armó un operativo más amplio en la zona.

La euforia que reinaba en Rio de Janeiro antes del inicio se apagó de a poco, cuando la ilusión brasileña de conseguir su sexto Mundial quedó sepultada tras el segundo gol de Noruega. En una tradicional calle de bares de Copacabana, donde cientos de personas ocupaban la calzada ataviadas con camisetas verdeamarelas y banderas, la fiesta y la música dieron paso a la resignación. En el Fan Fest en la playa de Copacabana, unas 10.000 almas siguieron la transmisión, los cánticos y bocinas se escuchaban varias cuadras a la redonda, pero se convirtieron en gritos de desesperación cuando los minutos transcurrían sin que la Seleção convirtiera.

🚨 REFORÇO OPERACIONAL NA DISPERSÃO DO PÚBLICO | 📍FIFA FAN FEST – COPACABANA



Equipes do #RECOM atuam na Av. Atlântica, em Copacabana, reforçando a segurança durante a dispersão do público após o término da transmissão da partida da Seleção Brasileira na FIFA FAN FEST. pic.twitter.com/Cy2AfWDxkT — @pmerj (@PMERJ) July 5, 2026

Mientras tanto, los principales medios locales y mundiales se expresaron sobre un día siempre chocante. O Globo habla del “Peor Mundial en 36 años”, aludiendo a la eliminación en octavos de final, como sucedió ante la Argentina de Diego Armando Maradona en Italia 1990. También se recordaron las seis eliminaciones seguidas frente a rivales europeos después del último festejo mundialista en 2002: cayó ante Francia en 2006, frente a Países Bajos en 2010, contra Alemania en el histórico 1-7 de 2014, y luego ante Bélgica (2018) y Croacia (2022).

Además, diagnostica: “Ciclo de resultados negativos y decisiones desacertadas por parte de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) explican tantas sequías”. Y comienzan a preguntarse “¿qué sucederá con Carlo Ancelotti?“, más allá de aclarar que su contrato ya fue renovado: lo emparentan al fracaso, ya que ”es el salario más alto jamás pagado a un entrenador de la selección brasileña".

Su compañera de grupo empresarial, GE Globo, empleó la creatividad entre el festejo de los nórdicos y la cruda realidad de la Canarinha: “Ahora, es momento de remar”. Y apuntan a Neymar, por el que tanto se insistió en la previa a la Copa del Mundo. “Llora y se convierte en el segundo brasileño en jugar en cuatro Mundiales sin ganar un título”, señalan una marca que le pertenecía solo a Thiago Silva. Contemporáneo, todo un claro diagnóstico general.

Con Carlo Ancelotti, Brasil tenía cierta ilusión, pero ante el golpe ahora se duda: del "Peor Mundial en 36 años" a "es el salario más alto de un entrenador de Brasil" pasan los primeros cuestionamientos de los medios locales. PEDRO UGARTE - AFP

Lance!, por su parte, tituló con crítica e ingenio: “Un Brasil pasivo observa el paso del cometa Haaland y se rinde ante él”. Y UOL fue al hueso con dos títulos: “El sueño ha terminado” y “Noruega rebaja el estatus de Brasil”. Globo, en la puntuación de los jugadores, destacó entre los menos rendidores a Gabriel Magalhães (4,5 puntos), del que remarcó que “salió mal parado en el esperado duelo con Haaland”, a Bruno Guimarães (4), que tuvo “su peor partido en el Mundial, y no solo por el penal fallado al inicio”, y Endrick (4), cuestionado porque “tuvo una clara oportunidad y, solo ante el arquero, definió muy mal. Aportó poco con y sin el balón”.

A história da Seleção Brasileira é feita de grandes conquistas, mas também de momentos que fortalecem nosso caminho.



Hoje nos despedimos da Copa do Mundo, certos de que voltaremos ainda mais fortes.



Obrigado, torcida brasileira. pic.twitter.com/2sBMameewE — brasil (@CBF_Futebol) July 5, 2026

El mundo también se expresó. Desde Noruega, el portal VG tituló enalteciendo a su ídolo: “Haaland aplastó a Brasil”. En España, en cambio, los medios fueron más duros con un protagonista en particular. En el caso de Diario AS, el título refirió a que “el penal fallado por Guimarães desembocó el caos”, aunque en el desglose opinó que “el ingreso de Neymar condicionó el partido”.

LA TRISTEZA DE O' PRÍNCIPE: NEYMAR, DESCONSOLADO TRAS LA ELIMINACIÓN DE BRASIL EN MANOS DE NORUEGA.



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El 10 había ingresado con el desarrollo igualado sin goles. Por eso mismo, MARCA, fue contundente. “Un cyborg aniquila a Brasil” y, tras el penal errado, “Brasil se desploma con la entrada de Neymar”. El crack, que terminó descontando con un penal, se lo vio angustiado como ningún otro tras la eliminación: anunció su retiro del seleccionado.

Los medios portugueses O Jogo y A Bola no fueron crueles: “Histórico”, lanzó la primera, y “Las lágrimas de Brasil”, resumió el segundo. En Alemania, Sport Bild puso el énfasis en el impacto del “Androide”: “Haaland paraliza a Brasil”. Y L’Equipe, la más visitada de Francia, habla de “vergüenza y lágrimas”. La Gazzetta dello Sport, de Italia, encabezó su espacio con “¡Haaland es más grande que Brasil!”.

El lamento de todo Brasil, que por séptima vez consecutiva es eliminada por un europeo: "Un equipo pasivo que observó al cometa Haaland", criticaron los medios del país. BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Marquinhos ofreció disculpas a su gente; Gabriel Magalhães se sentó en el banco de suplentes y exhibió su incredulidad. A Vinicius Junior se le notaron lágrimas. Brasil, lejos del carnaval, deberá aguardar cuatro años más para buscar su sexta corona. Y el mundo reflejó su tristeza não tem fim.