Un hincha de Juventus entró a la cancha tras un amistoso y lesionó sin querer a un defensor de su equipo

Un hincha de Juventus fue a saludar a los jugadores tras un amistoso y lesionó a un defensor sin querer al resbalarse y golpearlo. El incidente ocurrió el lunes luego del encuentro que la Vecchia Signora disputó con Next Gen, una de sus filiales, en el Allianz Stadium de Turín. A raíz de lo sucedido, Federico Gatti sufrió un traumatismo en el tobillo.

En las imágenes que circularon en X puede verse cómo tanto el protagonista del incidente como el resto de los aficionados se levantan de sus butacas al final del partido y se disponen a ingresar al campo de juego. Una vez saltaron los carteles que delimitan el césped, corrieron hacia los jugadores dirigidos por Luciano Spalletti.

Un hincha de Juventus fue a saludar a los jugadores tras un amistoso y lesionó a un defensor con una patada

El hombre en cuestión, sin embargo, se anticipó a sus pares y llegó antes que nadie a la mitad de la cancha. Cuando se encontraba a metros de Gatti, quien caminaba en la misma dirección y le daba la espalda, el individuo resbaló y terminó derribando al defensor tras barrerlo desde abajo. “¡No!”, gritaron los hinchas que captaron la secuencia.

Según consignó Corriere della Sera, Gatti presenta una lesión en el tobillo producto del incidente. Será evaluado por el cuerpo médico el jueves y el viernes para determinar si podrá estar presente en el debut de Juventus frente a Frosinone, que marcará el comienzo de la temporada de la liga italiana.

Federico Gatti sufrió una lesión en el tobillo a raíz del incidente que tuvo lugar tras un amistoso el lunes en el Allianz Stadium de Turín MARCO BERTORELLO - AFP

La invasión de los hinchas al campo de juego, además de la lesión al defensor, tuvo otras consecuencias. Entre ellas, daños al césped, arcos y sus redes, que habían sido remodelados recientemente. Los pequeños destrozos, precisaron medios locales, requerirán reparaciones urgentes antes del partido ante Parma el sábado 29.

Quién es Federico Gatti, el defensor lesionado por un hincha

Gatti nació el 24 de junio de 1998 en Rivoli, en la provincia de Turín, Italia. Su trayectoria tuvo un desarrollo poco habitual para un futbolista que terminó llegando a uno de los clubes más importantes de Italia.

Se formó en las divisiones juveniles del Torino y del Alessandria, pero su carrera profesional comenzó recién en las categorías inferiores del fútbol italiano. Entre 2015 y 2020 pasó por Pavarolo, Saluzzo y Verbania, equipos de las divisiones amateurs. En ese período, además, se reconvirtió de mediocampista a defensor.

La trayectoria de Gatti tuvo un desarrollo poco habitual para un futbolista que terminó llegando a uno de los clubes más importantes de Italia MARCO BERTORELLO - AFP

En 2020 dio el salto al fútbol profesional con Pro Patria, de la Serie C. Allí disputó 35 partidos durante la temporada y marcó un gol. Sus actuaciones le permitieron dar otro paso apenas un año después, cuando fue incorporado por Frosinone, de la Serie B. En su primera temporada en la categoría disputó 35 encuentros y convirtió cinco goles.

Su rendimiento en Frosinone despertó el interés de la Juventus, que lo contrató en enero de 2022 y lo dejó cedido en el club de la Serie B hasta el final de esa temporada. Gatti se incorporó posteriormente al plantel de la Juventus y debutó en la Serie A el 31 de agosto de 2022, en el triunfo por 2-0 ante Spezia.

Su rendimiento en Frosinone despertó el interés de la Juventus, que lo contrató en enero de 2022 Fabio Ferrari - LaPresse

Durante su primera temporada en Turín, tuvo su estreno en competiciones europeas. En abril de 2023 marcó su primer gol con la Juventus, en el triunfo 1-0 ante Sporting de Lisboa por los cuartos de final de la Europa League. En octubre de ese mismo año convirtió su primer tanto en la Serie A, frente a Torino.

En mayo de 2024 fue titular en la final de la Copa Italia ante Atalanta, que terminó con triunfo 1-0 para la Juventus. Ese fue su primer título con el club.

A nivel internacional, Gatti fue convocado por primera vez a la selección italiana en 2022 y debutó ese mismo año, Armin Durgut - AP

A nivel internacional, Gatti fue convocado por primera vez a la selección italiana en 2022 y debutó ese mismo año, antes incluso de haber disputado un partido en la Serie A. Desde entonces forma parte del ciclo de la selección, además de continuar como integrante del plantel de la Juventus.