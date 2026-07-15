Las tapas de los diarios de Francia tras la dura derrota ante España

La victoria de la selección española sobre la francesa provocó una dura reacción de los medios de Francia, que no dudaron en calificar la derrota como un “desastre total” y “desilusión”. También apuntaron a las máximas estrellas del plantel, con especial énfasis en Kylian Mbappé, a quien calificaron como “estrella fugaz”. Los principales periódicos lamentaron el fin del sueño de alcanzar una tercera final consecutiva.

L’Équipe, uno de los diarios deportivos más importantes, tituló de forma contundente tanto en su versión digital como en su portada impresa con “La casse à Dallas” (El destrozo en Dallas) y “Étoile filante” (Estrella fugaz). En sus análisis, los periodistas describieron al equipo como “impotente” y publicaron puntuaciones demoledoras, como un 2 para el DT Didier Deschamps, la misma calificación para Ousmane Dembélé y un 3 para el capitán Mbappé.

Las tapas de los diarios franceses tras la derrota ante España en el Mundial 2026

“Esta aventura merecía algo mejor que semejante desastre de juego, estrategia y emoción, y mucho mejor que esta semifinal disputada con temblores al principio, luego con una derrota que no dejó lugar a quejas, y finalmente con la sensación de haber jugado muy poco y de haber traicionado la magia de un verano americano”, escribió, en su análisis, el periodista Vincent Duluc.

En el caso de Le Figaro, la tapa tiene como foto principal al 10 tapándose la boca y, detrás de él, parte del plantel cabizbajo. “Los españoles, los maestros del juego, pusieron fin a los sueños de Les Bleus”, titularon. Los cronistas calificaron el partido como un “desastre total” y una “enorme decepción” al resaltar que la selección de Francia ofreció una de sus peores actuaciones de los últimos años.

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“La selección francesa no mereció continuar con la aventura”, fue la contundente reflexión que hizo el periodista Baptiste Desprez de Le Figaro en su crónica del partido contra España. Y prosiguió, con una dura crítica: “Los recuerdos volvieron a atormentarnos. Como si los malos momentos, que creíamos enterrados para siempre, disfrutaran perversamente recuperando fuerza y ​​vigor. El martes, en el gigantesco estadio de Dallas, el equipo francés parecía diminuto. Y algunas jugadas, casi vergonzosas dada la superioridad de España, nos hicieron retroceder cuatro años“.

“Bajado a la realidad de golpe”, fue el título que eligió Le Parisien para dar cuenta de la desilusión que provocó el contundente resultado del partido. En una de las crónicas expresaron que el seleccionado fue “barrido por una ola roja española” en una noche que dejó una “cruel desilusión”.

Las tapas de los diarios franceses tras la derrota ante España en el Mundial 2026

En tanto, tras la derrota de Francia ante España en las semifinales de la Copa del Mundo 2026, el medio francés La Dépêche du Midi marcó de forma contundente en su portada impresa: “Los Blues derrotados: derrota nacional”.

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El diario francés Ouest-France dijo en su portada: “El fin del sueño americano”. Acompañando su titular con una fotografía de Mbappé tapando su rostro, el medio reflejó la enorme decepción nacional por no alcanzar la tercera final mundialista consecutiva. El análisis del diario se alineó con el resto de la prensa gala al criticar la superioridad táctica de España y el bajo rendimiento de las estrellas ofensivas francesas.

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“Desilusión”. Al diario Corse-Matin le bastó una palabra para resumir la eliminación de la selección de Francia en su portada impresa. En sus diferentes crónicas y análisis del partido ante España, el medio fue categórico con el rendimiento de los dirigidos por Deschamps: los cronistas remarcaron que las estrellas francesas estuvieron inofensivas y ausentes.

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El diario regional francés L’Yonne Républicaine también tituló de manera contundente: “Moretones en el alma”. Tras ello afirmó que los “Bleus” fueron completamente superados por una España hambrienta que manejó el partido a base de pressing y pases milimétricos.

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La Voix du Nord calificó la derrota de Francia ante España como un “naufragio” y una “auténtica lección de fútbol” recibida. Los periodistas describieron al equipo francés como “ausente, arrastrado, humillado”. El diario subrayó la falta de rebeldía de los jugadores y la ineficacia ofensiva, marcando el nivel de goles esperados más bajo en 60 años.