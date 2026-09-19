Lautaro Martínez marcó los dos goles en la remontada de Inter de Milán ante Roma por la Serie A

Antes de unirse a la selección argentina para la serie de amistosos que afrontará en el país entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, Lautaro Martínez marcó este sábado los dos goles de Inter de Milán en la remontada como visitante ante Roma por la quinta fecha de la Serie A. Tras estar 0-2, los dos tantos del Toro sellaron el empate 2-2 entre los dos equipos que comparten el liderazgo del torneo.

Inter, vigente campeón, rescató una igualdad después de haberse ido al descanso con una desventaja de dos goles, ambos anotados por Manu Konté, y superado en el juego. No obstante, reaccionó desde el comienzo de la etapa final, impulsado por el argentino, quien descontó antes del minuto de reiniciarse el juego, en un contragolpe que edificaron en conjunto con el francés Marcus Thuram.

Lautaro Martínez marcó los dos goles de Inter de Milán ante Roma por la Serie A Gregorio Borgia - AP

Su compañero robó la pelota en el campo propio, le dio el pase, Martínez aceleró por el centro y cuando estaba ya casi saliendo del círculo central volvió a combinar con Thuram, que cuando recibió por derecha, ya dentro del área, había pensado en devolver la pared a la distancia. De hecho, de primera, aunque Lautaro estaba por detrás de tres rivales, lo asistió: el ex Racing hizo un pique corto entre los que defendían, buscó la pelota y definió cruzado al segundo palo. Un golazo.

Tuvo chances la Roma de aumentar y también pudo haber llegado al empate antes el visitante. Pero el 2-2 definitivo se gestó a 11 minutos del final, después de una jugada en la que el local se salvó de manera increíble. Tras el despeje, cuando parecía que el peligro se alejaría para los romanos, la pelota regresó al área en forma de centro a media altura, Yann Aurel Bisseck llegó a pellizcarla tras un leve desvío y Martínez, con el olfato intacto, estaba ahí para amortiguarla y definir de derecha, fuerte, venciendo a las manos estiradas del arquero belga Mile Svilar.

¡¡EL TORO ESTÁ AFILADÍSIMO!! ¡LAUTARO MARTÍNEZ NO PERDONÓ DENTRO DEL ÁREA Y FIRMÓ SU DOBLETE PARA EL 2-2 DE INTER VS. ROMA!



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Y ahí sí, con el doblete sellado, salió a gritarlo fuerte, saltando los carteles publicitarios, de cara a los hinchas que habían viajado a la capital italiana y estaban alentando en ese sector. A un minuto del final, el DT Cristian Chivu reemplazó al argentino, ya agotado de tantos piques y luchar contra la defensa de Roma, con Nahuel Molina y Leonardo Balerdi como titulares, aunque relevados cuando el duelo estaba 2-1.

Además de ellos, en el conjunto local estuvieron Paulo Dybala -que aportó pinceladas de muy buen juego sobre todo en el primer tiempo- y Matías Soulé, que completaron todo el partido, y Santiago Castro quedó en el banco de suplentes, sin sumar minutos.

Lo mejor de Roma - Inter

Con estos dos tantos, el Toro llegó a los cuatro en igual cantidad de encuentros disputados en la Serie A en esta temporada, donde además suma una asistencia en la derrota por 2-1 ante Real Madrid por la Champions League.

Inter y Roma, que habían ganado sus cuatro primeros partidos de la Serie A, siguen invictos, pero ahora están al frente de la tabla con 13 puntos y Lazio y Como, que acumulan 10, puede unírseles en caso de vencer en sus duelos respectivos en Venecia, en la noche europea de este sábado, y Frosinone, este domingo.