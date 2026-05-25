LDU Quito - Always Ready: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

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LDU Quito y Always Ready se enfrentan este martes desde las 19.00h (hora de Argentina) en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en uno de los partidos del grupo G de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, LDU Quito viene de ganar ante Lanús por 2-0 mientras que Always Ready llega de perder ante Mirassol por 2-1.
El grupo G de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Mirassol, LDU Quito, Lanús, Always Ready.
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