Facundo Medina dio un discurso frente a los vecinos de su barrio, en Lanús: “Estoy un poco triste”

El defensor de la selección argentina Facundo Medina volvió a Villa Caraza, en Lanús, tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y fue recibido por una multitud. Acompañado por José Manuel “Flaco” López, les habló a los vecinos desde un balcón, les agradeció por el apoyo luego del subcampeonato y aconsejó no creer en las versiones sobre un “arreglo” en el partido definitorio de la Copa del Mundo, que surgieron en las redes sociales.

“Les pido perdón por no saludar a todos. Me encantaría sacarme una foto, de verdad. A mí lo que más me gusta, y todos los años desde que me fui a Europa lo hice, es venir y compartir con mi familia. Yo creo que es lo más importante para mí”, comenzó el jugador de Olympique de Marsella.

Luego, afirmó: “Yo sé la felicidad y la locura y lo entiendo mucho. Les quiero agradecer por ir a la casa de mi abuela a alentar. La verdad que estoy un poco triste por haber perdido”.

🇦🇷🗣️ Facundo Medina visitó a su familia en Villa Caraza junto al Flaco López y les habló a los vecinos que se acercaron a saludarlos y a brindarles cariño tras la final perdida. pic.twitter.com/HzqPJ5ICZT — TyC Sports (@TyCSports) July 23, 2026

En ese momento, los vecinos que estaban en la puerta empezaron a ovacionar a Medina y obligaron a interrumpir su discurso. “Estamos todos igual”, le gritó una persona, mientras que otra añadió: “Le ganamos a Inglaterra, ese era el partido”.

Después de unos segundos, el defensor mundialista siguió con sus palabras y explicó por qué algunos de sus compañeros no volvieron a la Argentina tras la derrota, como Lionel Messi, Enzo Fernández y Julián Alvarez, entre otros.

“Nosotros estamos así y por eso algunos de los jugadores no vinieron acá. Nosotros también estamos mal y ponemos tristes. Y está mal eso, porque es un partido de fútbol y hay cosas más importantes en la vida también”, subrayó.

Además desmintió las versiones que surgieron en redes sociales en torno a una arreglo de la final y expresó: “No crean boludeces. Lo repito: hay cosas más importantes en la vida, como ser buena gente”.

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