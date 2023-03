Leandro Paredes volvió a encender la polémica con una frase similar a la que dijo Rodrigo de Paul sobre la selección argentina

escuchar

El seleccionado argentino volverá a jugar como campeón del mundo y lo hará en el país. En la previa a los duelos de este mes ante Panamá y Curazao, varios jugadores hablaron de lo que dejó la Copa del Mundo y uno de los que dejó sus sensaciones fue Leandro Paredes. Durante una entrevista hecha con TyC Sports, el volante charló de varios temas, pero además, volvió a abrir la polémica porque se mete de lleno -de movida- en la comparación con otros planteles campeones del mundo, como los de 1978 y 1986: “Ninguna selección representó tan bien al país como lo hizo esta”. Además, habló del abrazo a Lionel Scaloni, su lesión antes de la copa y cuándo regresará a Boca.

Desde Turín, el mediocampista tocó varios temas. Uno de ellos fue su lesión en la previa a la Copa del Mundo: “No llegué de la mejor manera, creo que lo contó el entrenador hace poco. Yo venía de una operación el pubis donde los dolores me duraron muchísimo tiempo y cuando me venía sintiendo mejor tuve el desgarro en isquiotibial a 25 días. Me asusté mucho cuando me lesioné, en ese momento hasta los estudios no sabía cuánto iba a tardar la recuperación. La pasé muy mal, lloré mucho antes de hacerme la resonancia”, dijo, sobre su desgarro en la previa.

Leandro Paredes se mostró agradecido con Scaloni, habló de Messi y, por lo pronto, descartó su regreso a Boca ODD ANDERSEN - AFP

Una cuestión por la que se le consultó es por cómo lograron que Lionel Messi se sienta feliz formando parte del equipo. “Tratarlo como uno más, sacarlo del poster, eso fue lo que lo hizo sentirse cómodo a Leo. Fue la clave para que el grupo crezca como creció y hayamos logrado todo. Es una gran virtud del entrenador. más allá de los jugadores de gran nivel hay un gran grupo de personas”, expresó.

Con una polémica con la que ya había comenzado Rodrigo De Paul, Leandro Paredes fue por la misma línea que su compañero y expresó: “Coincido mucho con Rodrigo en que ninguna selección representó tan bien al país como lo hizo esta y cómo la gente se sentía tan representada y identificada por la selección. Como dijo Rodrigo quizás hubo selecciones que han tenido jugadores increíbles y no han tenido la suerte de conseguir algo”. Vale destacar que De Paul había dicho que ”Somos la mejor selección que tuvo nuestro país”.

🗣️ LEANDRO PAREDES: "COINCIDO MUCHO CON DE PAUL EN QUE NINGUNA SELECCIÓN REPRESENTÓ TAN BIEN AL PAÍS COMO LO HIZO ESTA"



🎙️ El mediocampista de #Juventus coincidió con parte del análisis que realizó el jugador del #AtléticoMadrid al referirse a la mejor Selección de la historia. pic.twitter.com/nRTWiqwOoa — TyC Sports (@TyCSports) March 6, 2023

Vale destacar que la frase de Rodrigo de Paul generó el comentario por parte de otros campeones del mundo. Uno de esos casos es el de Mario Alberto Kempes que, escribió en su cuenta de Twitter: “No se tienen que olvidar que en su momento la del 78 fue campeona. y la mejor. Y la del 86 en su momento también fue la mejor y una cosa más hay que tener los pies sobre la tierra y respetar a todos aquellos que vestimos la camiseta Argentina”.

También lo había hecho Ubaldo Matildo Fillol. El arquero campeón de 1978 destacó las tres estrellas que tiene Argentina (78, 86 y 22), sumó un hashtag con el mensaje “ElAbrazoDelAlma”, relacionado con aquella emblemática foto del abrazo que se daba con el Conejo Tarantini luego de la final con Holanda y al que se asociaba un hincha sin brazos. E hizo un pedido especial: “No nos lastimemos entre nosotros”.

Por otra parte, reveló como fue el diálogo con Scaloni durante el abrazo que se dieron en la celebración del título del mundo: “Sólo tengo palabras de agradecimiento con él. Durante cuatro años y medio fui su cinco, fui titular todo el proceso, que haya perdido el puesto en el Mundial como lo perdí, quizás para él también le dolía dejarlo afuera porque había confiado siempre en mí. No se tiene que sentir culpable de nada. En el abrazo le dije que gracias, que tenía estar feliz, le dije que disfrute, que lo habíamos logrado, que era lo que queríamos, y él me decía que no iba a poder hablar y me di vuelta y me fui”.

El llanto de Lionel Scaloni

El jugador de Juventus también hizo hincapié en la identificación de la gente con el estilo de juego de la Albiceleste y confesó: “La gente vio a un grupo de hinchas que jugaba al fútbol con la camiseta de la selección Argentina, creo que lo hacíamos de esa manera. Ponerse esa camiseta para mí es lo más grande que hay y hacíamos lo posible para no sacársela porque un vez que la tenés puesta tratamos de cuidarla, sabemos que todos los días estás a prueba con nuestra gente que demanda mucho entonces sabíamos que había que dejar el 110% de cada uno”.

Leandro Paredes dijo que la gente vio a un grupo de hinchas que jugaba al fútbol con la camiseta de la selección Aníbal Greco - LA NACIÓN

De cara a lo que viene, Paredes dijo: “Para mí hay siempre por ganar, tenemos una Copa América en un año, queremos seguir ganando cosas, queremos seguir consiguiendo cosas importantes, si bien ganamos todo lo que jugamos queremos seguir ganando. Lo hablé con Scaloni cuando lo felicité por el premio y él me dijo lo mismo, que hay que seguir, que hay que ir por más. Todavía quiero conseguir cosas importantes con la selección”.

Por último, descartó su llegada a Boca en el corto lapso: “Pronto no voy a ir. Tengo 28 años, estoy feliz en Europa, con mi familia, con el club. Mis ganas de volver a Boca son siempre las mismas, pero todavía no. Todavía me quedan algunos añitos, tampoco quiero ilusionar a la gente y que después salga algo que la pueda entusiasmar o que piense que eso se puede dar ahora”.

LA NACION