Cómo reaccionó Ángel Di María cuando se enteró de la amenaza que le dejaron en Rosario: “Ni Pullaro te va a salvar”

Escuchar

El jugador de la selección argentina, Ángel Di María, se enteró en Estados Unidos de una amenaza en contra de su vida y la de su familia que desconocidos dejaron en la puerta del country en el que vive cuando va a Rosario: “Ni Pullaro [en referencia al gobernador de Santa Fe] te va a salvar”, decía la advertencia. “Estaba muy asustado, casi llorando. Estaba con el teléfono”, reveló Leandro Paredes que compartía habitación con Di María cuando recibió un llamado de algún miembro de su familia.

A dos semanas de aquel episodio -en el cual desde un auto arrojaron una bolsa negra en la puerta del country donde vive el jugador del seleccionado y de Benfica cuando visita la ciudad- Paredes contó cómo reaccionó el futbolista del Benfica al enterarse de la amenaza.

“Estaba muy asustado, yo me levanté y él estaba con el teléfono medio llorando por todo lo que había leído y escuchado”, detalló Paredes en una entrevista con TyC Sports. Tras ello, contó que fue un familiar quien lo llamó a Di María, y explicó: “Estaba en la habitación conmigo. Empieza a sonar su teléfono a las 7.30, no vi quién era y me fui a dormir. Me desperté a la media hora y ahí lo vi sentado en la cama y estaba medio llorando, medio triste. Me levanté asustado porque no sabía qué había pasado”.

La amenaza se conoció cuando el futbolista estrella analiza volver a Rosario Central para disputar la Copa Libertadores. Fue en ese marco que Paredes adelantó que será menos probable que eso suceda debido a la situación del país. “El estaba muy ilusionado con volver, es un sueño que él tiene volver al Central, pero como están las cosas en el país y lo que pasó, seguramente sea más complicado”, advirtió.

"DI MARÍA ESTABA MUY ASUSTADO EL DÍA QUE AMENAZARON A SU FAMILIA"



Leandro Paredes, quien estaba en la pieza junto a Fideo en la gira argentina: "Medio que lloraba por todo lo que había leído y escuchado. Es una lástima porque él y su familia estaban muy ilusionados con volver". pic.twitter.com/L0ndwXG5LV — TyC Sports (@TyCSports) April 9, 2024

Y cerró: “Duele que estén pasando estas cosas, porque creo que él es uno de los que más se merece volver a su club, donde quiere terminar su carrera”.

La amenaza a la familia Di María

“Ni Maximiliano Pullaro te va a salvar”, fue la amenaza que apareció el 25 de marzo en la puerta del country Funes Hills, donde el jugador de la selección Ángel Di María vive con su familia cuando visita Rosario. La nota intimidatoria fue arrojada desde un auto en una bolsa negra.

El hecho fue reportado ese día a las 2.30 y personal de seguridad del country aseguró haber visto un auto circular de forma llamativa frente al predio y luego arrojar una bolsa negra. Después llegó personal de una comisaría cercana, que analizó las filmaciones.

Barrio privado en Funes donde vive la familia de Ángel Di María. En la madrugada pasaron y dejaron una nota con amenazas hacia la familia del jugador Marcelo Manera

El cartel con la amenaza estaba dentro de una bolsa y decía “familia Di María”. En el texto se advertía: “Ni Pullaro [por Maximiliano, gobernador de Santa Fe] te va a salvar”.

Dos días después, el auto Renault Megane gris en el que se movieron las personas que arrojaron el cartel fue encontrado abandonado en la zona oeste de Rosario. En tanto, mientras que todavía no se sabe quiénes eran los ocupantes, la Justicia avanzó contra policías y jefes de monitoreo de Funes, donde está apostado el country en el que tiene su vivienda el deportista. Todavía la Justicia no pudo dar con los autores.

LA NACION