Rodrigo De Paul y una sentencia que abre un debate: “Somos la mejor selección que tuvo nuestro país”

Tras una jornada histórica en la que la FIFA premió a Lionel Scaloni como mejor DT, a Emiliano Martínez como mejor arquero y le otorgó por segunda oportunidad a Lionel Messi el galardón The Best como mejor futbolista del planeta, otro de los referentes de la selección argentina que se coronó en Qatar 2022, Rodrigo De Paul, tomó la palabra para dejar una sentencia que abre un debate: “Somos la mejor selección que tuvo nuestro país” .

Desde Madrid, el volante tocó varios temas y su mirada fue contundente respecto, por ejemplo, de la tarea de Scaloni: “Hizo todo desde las bases, es un conjunto de cosas que generó en el equipo. A 19 jugadores les enseñó a ponerse la camiseta de la selección, con la ayuda del capitán y de los chicos de experiencia. Pero lo más importante que generó es el compañerismo, somos muy amigos dentro del predio y en la cancha. Y se generó un vínculo muy armonioso, que no es fácil cuando hay tantas figuras, pero siempre fue algo muy claro, que lo importante es la selección y todos entendimos cuál era nuestra pieza en ese rompecabezas. Creo que terminamos haciendo, que me perdonen todos, la mejor selección que tuvo nuestro país”, dijo en una charla con TyC Sports.

Sabiendo que su consideración podía genera un alto impacto, De Paul ofreció más argumentos acerca de su mirada: “No lo digo desde el ego, ni muchos menos. Creo que la selección tuvo mejores jugadores que los que conformamos ésta, pero como equipo nosotros les ganamos a todos los campeones actuales que había, al último campeón de América (Brasil), al último campeón de Europa (Italia) y al último campeón del mundo (Francia)”.

Y agregó: “No fue fácil, hicimos una eliminatoria sin perder, ganamos en Bolivia después de 15 años, ganamos en Perú después de no sé cuánto tiempo, rompimos el récord de partidos invictos. Como equipo esta selección logró algo sumamente importante y además de la conexión con el público... La gente vio que somos hinchas que tuvimos la posibilidad de defender la camiseta ”.

Muy consciente de que sus palabras pueden herir a algún otro deportista o que quizá otros campeones se puedan sentir afectados, el volante argentino que actúa en Atlético Madrid, insistió: “No quiero que se me enoje nadie porque Argentina tiene una historia sumamente importante y rica”.

Dimensionar lo que consiguieron estos futbolistas en Qatar no es tan sencillo. Los propios protagonistas fueron comprendiendo el valor de la conquista con el transcurso de los días. Varios aceptaron que no terminaban de caer. Y lógicamente, De Paul ahora, fuera de toda la locura que se vivió sobre el cierre de 2022, puede poner en palabras lo que consiguieron como grupo: “ Ser campeón del mundo es la llave a la eternidad , porque nosotros vamos a ser eternos. Entrás al predio de la AFA y ves las fotos de los campeones del 78, del 86 y te los quedás mirando y ahora vamos a estar nosotros. Es una cosa increíble ”.

Tocó varios temas. Uno de ellos fue qué le sucedió cuando Dibu Martínez le tapó el mano a mano a Kolo Muani sobre el cierre del tiempo extra ante Francia: “Yo no la vi. Yo salgo en el segundo tiempo extra, me había vuelto a cargar la pierna atrás, estaba sentado en el banco con hielo y a la derecha a Fide (Di María) medio llorando, me contagia ese sentimiento y yo medio llorando también pero no entendiendo por qué; “Cuando la jugada va que Ota (Otamendi) intenta rechazar, yo tenía hielo, la gente en el banco se empieza a parar, Fideo se para adelante mío y yo no veo nada de lo que pasó. Lo único que veo es cuando la pelota vuelve, contragolpe para nosotros y casi gol de Lautaro”.

También, habló sobre las cábalas: “No la puedo contar, pero pasaba algo que yo salía al pasillo y había un humo. Después me enteré que eran Licha (Lisandro Martínez), Nahuel Molina, el Cuti Romero, pero pasaba todos los días y yo riéndome les decía que paren un poco”.

Y hasta reveló algunas intimidades del grupo de WhatsApp que tienen. De Paul contó que le mandaron al grupo de los campeones del mundo unos stickers a Messi con la cara de Wout Weghorst y la frase “Andá pa’ allá, bobo”. Sin embargo, el volante confesó que las bromas duraron poco ya que al capitán no le gusta demasiado tocar ese tema: “ No lo gastamos tanto porque no le gusta verse así. Obviamente que se lo dijimos, pero no lo jodemos mucho porque es él”.

