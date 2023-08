escuchar

Ausente en la primera fecha por suspensión, el debut de Paulo Dybala en la nueva temporada de la Serie A estuvo teñido por la misma impotencia de Roma, que perdió 2-1 de visitante ante Hellas Verona. El equipo de José Mourinho tiene un comienzo de campeonato poco alentador. Esta derrota se suma al empate 2-2 contra Salernitana en la jornada inaugural.

Además de Dybala, también fue titular Leandro Paredes, en su tercer ciclo en el club. Había ingresado unos minutos ante Salernitana, cuando ejecutó el córner que conectó Andrea Bellotti en el segundo gol. Ni el cordobés ni el ex-Boca completaron el encuentro. Paredes, que lleva el N° 16, el mismo que utilizó Daniele De Rossi, con quien compartió plantel en su primer paso por el club, fue reemplazado tras el primer tiempo, con la derrota parcial por 2-0. Ingresó Houssem Aouar, mediocampista que llegó desde Lyon y marcó el descuento.

Ubicado como volante central en un planteo 3-5-2, Paredes remató un tiro libre que se fue por encima del travesaño y en el aspecto defensivo se vio superado por las veloces transiciones de Verona.

Terminó el partido para la Joya: Dybala salió a los 23' del ST con la Roma perdiendo 2-1 vs. Hellas Verona.



A Dybala se lo vio falto de ritmo, con conducciones lentas. Fue amonestado a los 12 minutos del primer tiempo por simular un penal, tras eludir a un par de rivales y tirarse sin que mediara ninguna falta de un rival. Con alguna molestia muscular pidió ser sustituido a los 22 minutos del segundo período por el noruego Ola Solbakken. Se dirigió al banco con gesto de preocupación.

Mourinho considera a Dybala como una pieza esencial de su esquema. En la temporada pasada disputó 1750 minutos, con 65 remates (23 al arco), 12 goles y seis asistencias. Con la Joya presente, Roma anotó el 68 por ciento de sus goles (34 de 50). Este sábado integró la pareja ofensiva con Bellotti, pero en los próximos partidos podría estar acompañado por un nuevo tanque: Romelu Lukaku.

El resumen de Hellas Verona 1 - Roma 2

Roma tuvo una posesión del 72 por ciento, contabilizó 23 remates (siete al arco, un par en el travesaño) y generó 12 córners. Se jugó hasta el minuto 102 y Hellas Verona sufrió la expulsión de Isak Hien a los 38 de la segunda etapa, pero ni así Roma pudo rescatar al menos un empate.

Horas decisivas para que llegue Romelu Lukaku

Después de su conflictiva salida de Inter, donde Lautaro Martínez dijo sentirse “decepcionado” con el comportamiento de su excompañero, Romelu Lukaku está cerca de encontrar club. Todo apunta a que continuará en el calcio. Roma le abrirá las puertas si se llega a un acuerdo con las negociaciones que se llevan a cabo en Londres, ya que Chelsea es el dueño de su pase.

Lukaku está en Bélgica, donde este sábado presenció un partido de juveniles de Anderlecht, en el que participó su hijo. En declaraciones al diario belga HLN, el delantero dio por concretada la operación: “Estoy nervioso... Mañana volaré a Roma para firmar”.

Lukaku, en Inter, su último club; está cerca de incorporarse MARCO BERTORELLO - AFP

De 30 años, Lukaku era hasta hace unos días el futbolista que más dinero había generado en el mundo con sus transferencias, con 333,36 millones de euros en siete traspasos. Lo acaba de superar Neymar, que totaliza 400 millones con los 90 que desembolsó Al Hilal (Arabia Saudita) para traerlo desde Paris Saint-Germain.

Claro que este último pase a Roma no aporta a la cuenta económica general de Lukaku, que en las últimas temporadas resignó cotización al bajar su nivel y tener poca continuidad a causa de lesiones. En el Mundial de Qatar tampoco estuvo a la altura de sus mejores épocas. La depreciación de Lukaku es bastante súbita: hace un par de años, Inter lo transfirió a Chelsea por 113 millones de euros.

Roma tampoco está en condiciones de embarcarse en una compra por las cifras que se manejan en la Premier League o en el expansivo mercado saudita. Lukaku llegará en préstamo por un año, por un monto cercano a los 5 millones de euros, con un salario de ocho millones, aunque por este monto también había gestiones porque el club italiano intenta que una parte corra por cuenta de Chelsea.

Se reencontrará con Mourinho, que lo dirigió en Chelsea y Manchester United. Bajo el mando del portugués disputó 76 partidos, con 33 goles y 10 asistencias.

Otros resultados de la jornada

Este sábado se disputaron otros tres partidos de la segunda fecha de la Serie A. Milan, con Luka Romero en el banco, goleó 4-1 a Torino. Frosinone, que tuvo entre los titulares a Enzo Barrenechea -llegó en préstamo de Juventus- se impuso 2-1 a Atalanta (atajó Juan Musso). Monza venció 2-0 a Empoli. Los encuentros del domingo: Fiorentina vs. Lecce, Juventus vs. Bologna, Lazio vs. Genoa y Napoli vs. Sassuolo.

