Leeds ganaba, pero Bielsa dijo que no tomó decisiones acertadas para evitar la reacción y el triunfo de Tottenham

Se le está haciendo muy cuesta arriba la temporada al Leeds de Marcelo Bielsa. Pasaron 12 fechas de la Premier League y no consigue despegar de los últimos lugares. La derrota en Londres por 2-1 ante Tottenham lo deja en el 17° lugar, a dos puntos del primer equipo que está descendiendo (Burnley).

Las bajas por lesiones, la necesidad de recurrir a algunos juveniles y la inestabilidad en el rendimiento le impiden a Leeds encadenar una racha positiva. La caída ante el equipo de Antonio Conte -fue su primer partido como local tras asumir hace 15 días- interrumpió la incipiente recuperación que traía, con una victoria y un empate. El danés Pierre-Emile Højbjerg y el español Reguilon anotaron los goles del triunfo.

Tras un muy buen primer tiempo, en el que se puso en ventaja con un gol de Daniel James -el refuerzo llegado de Manchester United convirtió por primera vez-, Leeds se vio superado en el segundo por un Tottenham que abandonó la actitud timorata y con otra determinación hizo pesar la categoría de algunas de sus individualidades, como Harry Kane, el coreano Son y el brasileño Lucas Moura, quienes sin convertir igual crearon mucho peligro. En el conjunto londinense no jugaron el lesionado Cristian Romero -reemplazado ante Brasil- ni Giovani Lo Celso.

Dallas y Kane disputan la pelota durante el partido que Tottenham ganó 2-1 ADRIAN DENNIS - AFP

Leeds viene padeciendo hace rato por los lesionados. A uno de los que más extraña es Patrick Bamford, goleador de la temporada pasada, que no ve acción desde hace más de dos meses por problemas en uno de los tobillos. “Bamford es un jugador muy importante para nosotros. Es uno de los delanteros más destacados que tiene el fútbol inglés”, lo describió Bielsa hace unos meses, cuando fue convocado al seleccionado británico. .Este domingo se sumaron el brasileño Raphinha, enfermo tras participar en las eliminatorias, y Rodrigo, lesionado de regreso del seleccionado de España. El centro-delantero fue Joe Gelhardt, de 19 años, en su primer partido como titular. Afuera también continúan los defensores Ayling y Koch.

Entrevistado luego del encuentro, el reportero le hizo ver a Bielsa que era un entrenador con las manos atadas por una alineación mermada por las circunstancias y la obligación de promover jugadores sin mucha experiencia. El Loco descartó cualquier excusa al referirse al desarrollo del encuentro: “Usted está en condiciones de darse cuenta de que no es como dice. En el primer tiempo tuvimos una actuación muy positiva, con las ausencias que usted dice. El argumento de que la falta de jugadores explica la derrota yo no puedo utilizarlo porque el primer tiempo indicó todo lo contrario”.

El español Reguilon, de rodillas a la tribuna, festeja su gol, el del triunfo de Tottenham Ian Walton - AP

El más que aceptable funcionamiento en la primera mitad tuvo un punto de apoyo en Kalvin Phillips, el volante central que llegó al seleccionado inglés y Bielsa lo ubicó en esta oportunidad como zaguero central en una línea de tres. “Phillips jugó muy bien. Me pareció que era el jugador indicado para acompañar los descensos de Kane y que (Diego) Llorente era el que debía seguir las diagonales de Son”, argumentó el rosarino.

Bielsa consideró que el éxito de Tottenham fue “justo”, ya que en la segunda etapa marcó más diferencias que las pudo plasmar Leeds en un primer período favorable. El Loco se adjudicó responsabilidad en la incapacidad del equipo para evitar la mejoría de Tottenham. “Nuestra idea era evitar la reacción que Tottenham iba a intentar en el segundo tiempo. Vi que progresivamente perdíamos el dominio del partido. Creo que las dos bandas estaban controladas, pero la relación con los dos (volantes) contenciones (Højbjerg y Harry Winks) las fuimos perdiendo. Cuando esos dos jugadores administraron y mejoraron las habilitaciones a los delanteros, nos costó mucho más defender. Fui tomando decisiones desacertadas, tratando de resolver y de darle más solidez a ese sector del campo. A ese zona pasaron a jugar Phillips, Pascal, Dallas, Roberts. Todas las decisiones que fui tomando no fueron el remedio para lo que quería solucionar. Fueron demasiados movimientos para resolver el mismo problema. La función del entrenador es ver los problemas y resolverlos, pero haber utilizado tantas variantes no es bueno. No hay suficientes minutos para asimilar las nuevas posiciones”, fue el mea culpa del entrenador.

El próximo sábado, Leeds visitará a Brighton. Tras el ascenso y una primera temporada en la que no pasó zozobras para mantener la categoría, ahora Bielsa le da vueltas a la formación y a los esquemas sin encontrar una fórmula eficaz en las dos áreas.