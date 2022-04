Legión argentina. Villarreal en la Champions League: Lo Celso recoge el legado de Riquelme

Otra vez, a tocar las puertas del cielo. Otra vez, la legión argentina levanta la bandera de Villarreal. Otra vez, un jugador de jerarquía y exponente del fútbol virtuoso conduce al Submarino Amarillo a las semifinales de la Champions League, como en la temporada 2005/2006. Un déjà vu: Giovani Lo Celso recoge el testigo de Juan Román Riquelme, el conductor que fue héroe y villano en aquella aventura, la primera del club castellonense en la elite europea. La marca que asomaba eterna y que impuso el plantel que dirigió el chileno Manuel Pellegrini ya tiene una copia, que el director técnico Unai Emery desea romper con un grupo de futbolistas bravos y aplicados en la disposición táctico para defender, también inteligentes y ambiciosos para atacar y poner de rodillas a gigantes de la talla de Bayern Munich y Juventus. Otra vez Villarreal se sienta en la mesa de los poderosos, en la que ya tiene asegurada su silla Real Madrid, el club que más veces levantó la Orejona en la historia, mientras que Liverpool y Manchester City intentarán ratificar hoy las suyas frente a Benfica y Atlético de Madrid, respectivamente.

Las imágenes parecen repetirse, como si se tratara de una remake de aquella película que resultó un éxito y que Villarreal decidió subir nuevamente a la grilla 16 años después. Porque si Riquelme fue el cerebro mágico de un equipo que contaba en la legión de criollos con Rodolfo Arruabarrena, Juan Pablo Sorín, Guillermo Franco, Gonzalo Rodríguez, Mariano Barbosa y Luciano Figueroa, Lo Celso, con un año menos de los que tenía Román -27 años-, que fue cedido desde Barcelona antes de que los castellonenses desembolsaran 7 millones de euros, es el titiritero de la nueva versión. El rosarino también está en calidad de préstamo de Tottenham y los españoles pretenden iniciar una nueva negociación, ya que no tienen opción de compra.

La histórica clasificación de Villarreal en el Allianz Arena, tras eliminar a Bayern Munich Matthias Schrader - AP

El arribo de Emery, al que tuvo como DT en PSG, resultó determinante para sumarse al proyecto. Como Riquelme, que no entraba en la consideración del holandés Louis Van Gaal en los blaugranas, Lo Celso dejó de ser una opción para el italiano Antonio Conte, cuando éste tomó las riendas de los Spurs, luego de la salida de Nuno Espírito. En la serie con Bayern Munich explotó su potencial, destacándose en el juego de ida: elegido Man of the Match, armó la jugada del gol de Arnaut Danjuma y resultó incontrolable para los germanos en la conducción. El artillero neerlandés tuvo una segunda oportunidad a pase de Gio, que también habilitó a Alfonso Pedraza para quedar de cara con Manuel Neuer.

De segundo pivote, una posición que empezó a desempeñar a partir de la salida de Rosario Central rumbo a PSG, a media punta o a volante externo, desde donde ejerce una influencia absoluta en el desarrollo y desde donde tiene espacio y panorama para jugar balones filtrados y quebrar las defensas rivales. Porque si en el estadio La Cerámica se fue ovacionado, en el Allianz Arena de Munich dejó estupefactos a los teutones, cuando marcó el pase y puso a correr a Gerard Moreno; el capitán cambió para el ingreso del nigeriano Samuel Chukwueze, que definió ante Neuer e hizo delirar a los 1500 hinchas que creyeron en la proeza y tuvieron su premio a dos minutos del final.

Gerónimo Rulli se impone en el duelo con Jamal Musiala: el arquero tuvo siete atajadas en la serie con Bayern Munich Matthias Schrader - AP

No está solo en la cruzada Lo Celso, como tampoco lo estuvo Riquelme. Los argentinos sientan bien en Villarreal. Gerónimo Rulli tuvo siete atajadas en la serie de cuartos de final con Bayern Munich y fue una de las figuras en la llave con Juventus, en particular en el desquite, en Turín, donde a pesar del 3-0 el arquero fue gravitante en el primer tiempo para sostener el arco invicto. El defensor Juan Foyth, zaguero central devenido en lateral, es el tercer elemento argentino en el Submarino Amarillo.

Juan Foyth desborda a Kingsley Coman: el defensor es el tercer elemento argentino del Villarreal de Unai Emery CHRISTOF STACHE - AFP

Dieciséis temporadas atrás, Villarreal sorprendió al ganar el Grupo D, relegando a Benfica, Lille y Manchester United; para llegar a esa instancia había eliminado a Everton, de la Premier League. Se quitó de encima a Rangers (Escocia) y a Internazionale (Italia) en los mata-mata, hasta que la sensación de conquistar el Viejo Continente terminó frente a Arsenal, que en su plantel contaba con estrella como Thierry Henry, Cesc Fábregas, Robin Van Persie, Freddie Ljungberg, Gilberto Silva... Esta tarde, conocerá si el siguiente destino es nuevamente un equipo inglés -Liverpool- o Benfica, que corre en desventaja, tras el 1-3 en el juego de ida.

Otra vez tocará golpear las puertas del cielo para Villarreal, que ahora cuenta con quilates en las competiciones europeas. El año pasado, en una angustiante definición por penales, conquistó la Europa League frente a Manchester United: Rulli fue el héroe al detenerle el penal a David De Gea en Gdansk, Polonia, y Emery levantó por cuarta oportunidad el trofeo.