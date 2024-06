Leon Bailey, el compañero de Dibu Martínez en Aston Villa, se bajó de la Copa América por un enfrentamiento con la Federación de Jamaica

Escuchar

Jamaica es una de las selecciones de la Concacaf que consiguió un boleto de ingreso a la Copa América que comenzará el próximo 20 de junio en Estados Unidos. Sin embargo, el conjunto al que denominan Reggae Boyz no tiene días de tranquilidad en su preparación. Su principal estrella es sin dudas Leon Bailey, de destacada temporada en Aston Villa, donde es compañero del argentino Emiliano Dibu Martínez. Pero el delantero anticipó que no será parte del plantel que disputará el torneo continental debido a grandes diferencias con su Federación. Con duras palabras, el atacante apuntaló una decisión que debilita de esta manera a un equipo al que no le sobra jerarquía.

“No es nada profesional jugar en Jamaica. Mucha gente no sabe que la mayor parte del tiempo reservo mis propios vuelos para venir a representar a Jamaica porque no son muy profesionales. Por cierto, no recuerdo la última vez que recibí un solo dólar de la Federación”, declaró Bailey en el podcast Let’s be honest.

Leon Bailey grita un gol para la selección de Jamaica

Y agregó: “Ni siquiera hay material deportivo adecuado” en los entrenamientos. “Cuando llegas al polideportivo lo único que te dan es una camiseta. El día del partido te obligan a llevar una camiseta de mujer. Esto es ridículo. Cuando voy allí siento que realmente no saben lo que tienen que hacer”, afirmó el delantero, de 26 años y valuado en 42 millones de euros, según el sitio Transfermarkt.

La última participación de Bailey en su selección fue en noviembre de 2023, en los partidos de cuartos de final de la Nations League de la Concacaf, ante Canadá. Este año, no recibió convocatorias. Jamaica jugó dos amistosos contra Trinidad y Tobago en marzo, mes en el que también disputó la semifinal de la Nations League ante Estados Unidos y el cotejo por el tercer puesto frente a Panamá. Tampoco fue parte del último llamado para los encuentros de eliminatorias para el Mundial 2026, contra República Dominicana (Jamaica ganó 1 a 0 el jueves último y volverán a jugar este domingo). Desde su debut en 2019, con los Reggae Boyz jugó 30 partidos y anotó 5 goles.

Leon Bailey, de Aston Villa

Bailey viene de tener un fundamental aporte para la excelente temporada de Aston Villa, club al que llegó en 2021 desde Bayer Leverkusen y donde tiene contrato hasta mediados de 2027: jugó 52 partidos (entre liga y copas) y anotó 14 goles.

La selección de Jamaica integra el Grupo B de la Copa América, junto con Venezuela, Ecuador y México. Debutará el sábado 22 de junio frente al conjunto azteca en el estadio NRG de Houston, Texas.

