Liga de las Naciones: golpe de España al cortar con un 2-1 el largo invicto de Italia y avanzar a la final

España acabó con el largo invicto de 37 partidos de Italia. Más de tres años de imbatibilidad. Un gran golpe en Milán. El mérito se acrecienta porque derrumbó una marca que es récord mundial en la casa de la Azzurra, que además ostenta la Eurocopa, un título conquistado hace menos de tres meses. En el Giuseppe Meazza se acabó la fiesta italiana y hubo reivindicación española, que justamente se había despedido en las semifinales de la Eurocopa tras perder en la definición por penales contra Italia. Vendetta.

El desquite se dio en las semifinales de la Liga Naciones, competencia creada por la UEFA y que transita por la segunda edición, tras la que ganó Portugal hace dos años. Con un 2-1, España avanzó a la final y el domingo enfrentará al vencedor del encuentro que este jueves disputarán Bélgica y Francia en Turin. “¿Si fue mi victoria más importante como entrenador de la selección? No hombre, la más importante está por venir. Hay que ser optimistas”, dijo tras el final Luis Enrique, que siempre sale de lo convencional como declarante.

Ferrán Torres conecta el centro de Oyarzábal y marca el primer gol de España Antonio Calanni - AP

Por torneos oficiales, Italia no perdía de local desde 1999, en un 2-3 frente a Dinamarca en Nápoles. Desde entonces pasaron 61 cotejos sin derrotas (47 victorias y 14 empates). España derribó ese fortín, fue su tercera victoria en suelo italiano; no la conseguía desde 1971, en un amistoso.

⚽️ ¡Golazo de España 🇪🇸! Gran centro de Oyarzabal y definición de Torres para el 1-0 ante Italia 🇮🇹.



Disfruta este partidazo por los C610/1610HD y @DIRECTVGO.#MasFutbolEnDIRECTV pic.twitter.com/7l5INX2bGI — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) October 6, 2021

Entre dos equipos ávidos por la pelota, España la controló más y mejor en el primer tiempo, y tuvo el premio de los goles, pero en cantidad de situaciones Italia había respondido con peligrosidad. El clásico europeo entre dos potencias se ajustó a la competitividad que le viene de su frondosa historia y se mantiene en un presente que los muestra ambiciosos y en constante evolución.

⚽️ ¡Gol de España 🇪🇸! Se repitió la fórmula: asistencia de Oyarzabal y gol de Torres para el 2-0 ante Italia 🇮🇹.



¿Misión imposible para la Azzurra? Vive el 2T en los C610/1610HD y @DIRECTVGO.#MasFutbolEnDIRECTV pic.twitter.com/2DvBNeBoOH — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) October 6, 2021

La historia se decantó en la primera etapa, no solo por los dos goles de Ferrán Torres, sino por la expulsión del capitán Bonucci a los 41 minutos. El central fue con el brazo arriba en un salto e impactó levemente en Busquets, que exageró el golpe. El árbitro ruso Karasev, con un criterio excesivamente severo, le mostró la segunda amarilla y dejó a Italia en una cuesta irremontable, tanto en el campo como en el resultado.

Sin un centro-delantero puro por las lesiones de Morata y Gerard Moreno, España encontró en Ferrán Torres a un definidor frente al arco. No desconoce la función, ya que Pep Guardiola varias veces lo ubica en el centro del ataque de Manchester City.

Luis Enrique no deja a nadie indiferente con sus convocatorias y formaciones. En España viene siendo observado porque ya va más de una lista sin jugadores de Real Madrid. Y en la última nómina sorprendió al incluir a Gavi, un interior de 17 años que todavía no llegó a los 10 partidos con Barcelona. No se quedó en eso el entrenador: le dio la titularidad, con lo cual Gavi se transformó, a los 17 años y 62 días, en el debutante más joven en la historia de España.

Tras el encuentro, Luis Enrique quedó conforme con una apuesta que no estaba en los cálculos de nadie: “Al no tener a Pedri -lesionado-, que es un interior puro por pedir el balón, perfilarse perfectamente y llegar, decidimos darle una oportunidad a Gavi, que es un interior de características parecidas a las de Pedri. Y ya vieron que no le pesó la camiseta y tiene calidad para jugar este tipo de partidos. Y además, físicamente es muy fuerte. Juega como en el colegio, en el patio. Es futuro y presente”.

⚽️ ¡Gol de Italia 🇮🇹 y hay partido! A 5' del final, Pellegrini marcó el descuento en el 2-1 ante España 🇪🇸.



Lo vives por los C610/1610HD y @DIRECTVGO.#MasFutbolEnDIRECTV pic.twitter.com/cNcx8JkmAC — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) October 6, 2021

Con mayor control de juego, España repitió la fórmula para conseguir los dos goles, ambos generados por el sector izquierdo, con desbordes y centros de Oyarzábal y definiciones de Ferrán Torres, cuya noche no fue perfecta porque al comienzo del segundo tiempo fue reemplazado con una molestia física.

"Tenemos cosas para mejorar, pero hicimos un partidazo. Los récords están romperse y hoy lo hicimos con el de Italia. Llevamos adelante nuestra idea de ser ofensivos teniendo la pelota" Koke

Italia, sin que Jorginho y Verratti pudieran tomar las riendas, fue más directa en ataque y estuvo cerca del empate con Bernardeschi e Insigne. Pero no era la noche de Italia, mucho menos para Donnarumma, silbado en cada intervención por los hinchas de Milan, que no le perdonan que se haya ido a Paris Saint Germain con el pase en su poder, sin dejar un euro. El clima hostil pareció perturbar en algún momento al arquero, que quizá por los nervios no pudo atajar una pelota sencilla y lo salvó Bonucci con un despeje sobre la línea. “Lamento los silbidos para Donnarumma”, expresó el entrenador Mancini.

Federico Chiesa, seguido por Marcos Alonso, encabeza un ataque de Italia Antonio Calanni - AP

España, por la diferencia en el marcador y al quedar once contra diez, resolvió en los primeros 45 minutos un encuentro que se presumía que iba a tener una resolución abierta hasta el final. Mancini rearmó la línea de cuatro con el ingreso del veterano Chiellini. España se quedó pronto sin el punzante Torres, pero dominaba con la batuta de Busquets y el juego asociado. Le faltaba ajustar los ataques en los últimos 25 metros. Confiada, España se recreó en exceso en más de un avance. E Italia lleva en su ADN no rendirse nunca, ni en las condiciones más adversas. A 10 minutos del final aprovechó una distracción de España en un córner a favor; la pelota salió del área, Yeremi Pino -otro juvenil de 18 años que hizo ingresar Luis Enrique- la dejó corta y Chiesa tuvo campo libre para la carrera vertical y la asistencia a Pellegrini para el descuento.

Por unos minutos sobrevoló un suspenso que parecía lejos. España seguía desperdiciando ataques, se complicó sola e Italia sacó a relucir su ancestral carácter con los embates finales. No le alcanzó. España, superior en lo global, se quedó con todo: la final, su invicto y la conquista del feudo visitante.

Las formaciones