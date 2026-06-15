Vozinha, el arquero de 40 años que sostuvo el histórico empate de Cabo Verde ante España

Cabo Verde hizo historia. No fue un empate más. El 0-0 contra España en su debut mundialista quedó marcado por una figura que sostuvo algo más que un resultado: Josimar “Vozinha” Dias, el encargado de transformar un partido en una de esas postales que explican el fútbol desde la resistencia.

Con 40 años recién cumplidos, el arquero caboverdiano vivió su primer Mundial como si hubiese estado esperando toda su carrera para este momento. Cada ataque de España encontró una respuesta ordenada, paciente, casi inevitable. No hubo gestos desmedidos. Lo suyo fue por otro lado. Hubo presencia. Y eso alcanzó.

Cabo Verde hizo historia en su debut en un Mundial. Maddie Meyer - FIFA - FIFA

España monopolizó la pelota, instaló el juego en campo rival y buscó caminos. Un camino que nunca terminó por abrirse porque el partido no se rompió nunca. Ni cuando ingresó Lamine Yamal. Todo el juego se sostuvo en una frontera constante: Vozinha, arquero de Grupo Desportivo de Chaves, un ignoto equipo de la segunda división de Portugal. Vozinha estuvo siempre atento, siempre ubicado, siempre un paso antes para leer la jugada.

Consciente de sus limitaciones, Cabo Verde construyó su plan desde el inicio: resistir, cerrar espacios y prolongar el cero el mayor tiempo posible. No fue resignación, todo formó parte de una estrategia asumida desde el primer minuto. Pese al dominio español, el gol nunca llegó.

La historia de Vozinha le dio otra dimensión a la primera sorpresa del Mundial. Arribó tarde al profesionalismo, fuera del circuito de élite, cuando a los 25 años firmó en Angola y comenzó un recorrido sin atajos. No fue un ascenso clásico, sino una carrera lenta, sostenida y casi silenciosa. Hasta su debut en una Copa del Mundo.

Llegó al Mundial con una valoración de mercado de apenas 50.000 euros, una cifra que contrasta con su impacto en el debut. “Trabajamos mucho para esto. Sabíamos que enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero también conocemos nuestra calidad. Fue muy difícil, pero estamos muy contentos”, dijo emocionado una vez finalizado el partido y con el trofeo al mejor jugador.

Nació en 1986 e integra el reducido grupo de jugadores que lograron disputar una Copa del Mundo después de los 40 años. Vozinha transitó distintos destinos del fútbol europeo y africano, con pasos por Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia.

El arquero es el futbolista con más presencias en la historia de su selección y uno de los símbolos de Cabo Verde, tras haber sido protagonista en las Copas de África de 2013 y 2023. El empate de los Tiburones Azules ante España ya forma parte de una de las grandes hazañas del fútbol. Mucho tuvo que ver Vozinha: el nombre que ilusiona a una nación de apenas 525.000 habitantes.

Lo mejor de Vozinha ante España

Travesaño y salvada

¡VOZINHA ESTÁ ON FIRE!



El arquero de 40 años de Cabo Verde estuvo atento ante el ataque de España y el travesaño terminó por salvar su portería.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/QP9KQFN9pB — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

Se lo perdió Cucurella

¡LO TUVO CUCURELLA!



El lateral izquierdo de España tuvo el 1-0 pero su cabezazo fue débil y terminó en las manos de Vozinha, el arquero de Cabo Verde. pic.twitter.com/QapcdXR2H1 — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

El remate ante Pedri

40 AÑOS TIENE LA JOVEN PROMESA



Vozinha tapó el remate de Pedri, aunque la jugada estaba anulada por un fuera de juego previo.



España y Cabo Verde igualan sin goles.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TAAGSbVpLn — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

Las lágrimas de emoción