La bufanda negra anudada al cuello, de la que en la Argentina no se desprendía aunque el partido se disputara bajo temperaturas de verano, se justifica ahora que la usa en pleno invierno español. Eduardo "Chacho" Coudet mantiene todos los tics, incluida la efervescencia con que vive los encuentros en la zona técnica, en su primera experiencia en el fútbol europeo, donde en poco más de un mes rescató a un Celta que estaba al borde de los puestos de descenso para llevarlo a la orilla de los que luchan por las copas europeas. Una transformación radical consiguió el entrenador argentino en el club que tuvo un paso como futbolista en la temporada 2002/03.

Con el 2-1 sobre Huesca en la lluviosa Vigo, un triunfo que fue cómodo en la mayor parte del desarrollo y sufrido al final, el "Chacho" obtuvo 16 sobre 21 puntos posibles en siete cotejos, además de haber superado una rueda en la Copa del Rey. La única derrota fue en el debut, un 2-4 ante Sevilla, con la salvedad de que dirigió desde la platea porque todavía no tenía la habilitación. Cuando pudo estar a la vera del campo, donde no para de dar gritos ni de agitar los brazos, su equipo sumó cinco victorias y un empate.

A mediados de noviembre, los dirigentes de Inter de Porto Alegre quedaron boquiabiertos cuando Coudet les comunicó que se iba porque había aceptado la propuesta de Celta, que había despedido a Óscar por los malos resultados (siete unidades en nueve fechas). Con Chacho, Inter era un animador del Brasileirao y se había clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, etapa en la que asumió Abel Braga y fue eliminado por penales por Boca.

La decisión de Coudet no fue por motivos económicos -su contrato es menor a lo que cobraba en Inter-, sino que obedeció a un desafío profesional, a la oportunidad de poner por primera vez, a los 46 años, un pie en una de las cinco grandes ligas de Europa. Emigró acompañado por su ayudante de campo Ariel Broggi. Un impulso similar al que tuvo Antonio Mohamed, que en 2018 abandonó al medio mexicano que conocía como la palma de su mano para hacer su bautismo en Europa. Como el "Chacho", atendió el llamado de Celta. Tras un comienzo aceptable, llegaron los malos resultados y los desencuentros con los dirigentes por el estilo de juego. La aventura del "Turco" duró solo cuatro meses y medio.

La Web oficial de Celta muestra como título principal: "Mes histórico, invicto en todas las competencias, suma cinco victorias en la Liga". Los triunfos fueron ante Granada (3-1), Athletic Bilbao (2-0), Cádiz (4-0), Alavés (2-0) y Huesca (2-1). Empató 1-1 con Getafe. El domingo, desde las 17 de nuestro país, le espera uno de los exámenes más exigentes: Real Madrid, en el estadio Alfredo Di Stéfano.

Tomó al equipo en el puesto 17°, cuando figuraba como el menos goleador de la Liga (seis tantos) y ahora se ubica 8°, siendo durante su gestión el más eficaz entre los 20 conjuntos, con 15 tantos. En la "tabla Coudet", Celta ocuparía el segundo lugar, con 16 puntos, solo superado por el Atlético de Madrid de Diego Simeone, e igualado con Sevilla y Real Madrid.

Con estos números, al "Chacho" ya lo consultan si se puede hablar algo más que de permanencia. El técnico paró la pelota: "No nos apresuremos. Vamos tranquilos. Cuando lleguemos al verdadero colchón de puntos para estar fuera de peligro, ahí nos podemos sentar a hablar de otras cosas. No es que uno quiera esquivar la responsabilidad, pero la nuestra en estos momentos es dejar el equipo en primera, tratando de no sufrir. Falta mucho y es muy largo".

Iago Aspas, el jugador más talentoso de Celta, recibe las felicitaciones de Celta tras marcar el primer gol Crédito: @RCCelta

Sobre el partido, expresó: "Fueron tres puntos muy valiosos. Huesca es un equipo valiente, juega bien, corre y mucho. Terminamos sufriendo por no tener la eficacia para matar el partido. Tuvimos muchas situaciones, pero no acertamos para convertir el tercer gol", expresó el Chacho en la breve entrevista a pie de campo apenas finalizado el partido.

El esquema varía entre el 4-4-2 y el 4-3-1-2. Cuenta con uno de los mayores talentos de la Liga, Iago Aspas, ídolo de Celta y uno de los goleadores del certamen, con nueve tantos. No hay argentinos en el plantel; el lateral izquierdo lo ocupa el uruguayo Lucas Olaza, el ex Boca que disputó la final de la Copa Libertadores en Madrid. En el medio, el equipo tiene una salida limpia de la pelota con el peruano Renato Tapia y de tres cuartos para arriba cuenta con el ex Barcelona Denis Suárez para asociarse con el creativo Aspas y los potentes Nolito y Santi Mina. Los dos goles a Huesca (Aspas y Nolito) surgieron tras recuperar la pelota con una presión alta, uno de los sellos que el entrenador argentino le imprime a sus equipos.

La incidencia de Aspas quedó reflejada a partir de que fue reemplazado a 20 minutos del final. Desde ese momento, Celta resignó el control del partido y el arquero Blanco evitó milagrosamente el empate al despejar un tiro libre cuando la pelota empezaba a trasponer la línea del arco. "Aspas no había entrenado bien durante la semana, no estaba al cien por cien, y cuando salió ya nos había dado todo lo que nos tenía que dar", justificó el Chacho.

Celta viene de dos temporadas de sufrimiento. En la última se salvó por un punto del descenso, y en la anterior estuvo a cuatro unidades de perder la categoría. La última buena campaña la hizo con otro argentino, Eduardo Berizzo, cuando en el curso 2016 finalizó sexto y se clasificó a la Europa League. Ahora es Coudet, tras renovar la bufanda que le regaló a un dirigente de Racing cuando fue campeón, el que está cambiando las urgencias por las ilusiones.

