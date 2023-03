Liga Profesional: Argentinos goleó a Godoy Cruz en La Paternal y Milito le dio explicaciones en vivo a un jugador

escuchar

El martes próximo, Argentinos Juniors abrirá la etapa de grupos de la Copa Libertadores frente a Independiente del Valle, nada menos que el campeón de la Copa Sudamericana. Llegará a este estreno con la confianza que le dio la goleada por 3-0 sobre Godoy Cruz, en el arranque de la novena fecha de la Liga Profesional. Un triunfo holgado, que podría haber sido distinto si el árbitro Sebastián Zunino no obviaba un penal para la visita con el resultado 1-0, que incluyó una buena lectura de Gabriel Milito, el entrenador del Bicho, y una acción desafortunada en el local. Todo eso pasó en la noche del jueves en La Paternal.

La primera parte fue equilibrada, con algunas llegadas algo más favorables para el local. Todo dio un vuelco en la segunda mitad. Milito en el entretiempo dispuso los ingresos de Di Césare y Avalos (no fue titular porque venía de sufrir un traumatismo en los amistosos internacionales con Paraguay), y a la salida de un tiro de esquina llegó la apertura: pelota abierta para mover las marcas, centro y cabezazo certero de Kevin MacAllister por el segundo palo, para enviarla directamente a la red.

"Me estiraron la camiseta", parece decir Santiago Montiel Fotobaires

Lo podría haber igualado poco después Godoy Cruz, pero Zunino no vio penal en una falta de Villalba a Arce dentro del área local; la acción tampoco fue observada por Baliño, a cargo del VAR. Fue de lo poco que había logrado generar el Tomba, que siempre estuvo un escalón por debajo del Bicho.

Argentinos, más atento, más incisivo, empezó a liquidar el cotejo a los 25 de la segunda mitad. Error en la salida de Galdames, que perdió la pelota en la presión con Facundo Ferreyra, recién entrado por Verón; el delantero asistió rápido a Avalos, que estaba dentro del área y tocó por encima de la salida del Ruso Rodríguez. Y aquí fue donde se vio que Milito le expresó a Verón, que recién había dejado la cancha, lo que quería: que presionara en la salida visitante para generar el error -lo que hizo Ferreyra- que luego capitalizó Avalos.

¿Qué le habrá dicho Milito a Gastón Verón? 🤔#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Dd9VRETozJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 31, 2023

A partir de allí, los dirigidos por Gabriel Milito empezaron a dosificar energías pensando en el debut en la Copa Libertadores del próximo martes. Federico Redondo, cada vez más afianzado en el manejo de los tiempos, condujo a su equipo en la mitad de la cancha. y fue clave para que su equipo controlara y acelerara en los momentos apropiados.

No quedaba mucho más. O sí: en el cierre de la noche, Ferreyra buscó definir con un remate cruzado que se iba lejos, pero Salvareschi, que llegaba para cerrar, no hizo más que llevarse por delante el balón y empujarlo contra su propia valla. Error no forzado y 0-3 para el equipo de Diego Flores, que sufre cada vez que sale de Mendoza, con cuatro derrotas seguidas como visitante.

Por su lado, Argentinos demostró estar atento, fue práctico y efectivo, y en silencio se acomodó entre los primeros escalones de la tabla, mientras empieza a palpitar el sueño copero que se viene.

LA NACION