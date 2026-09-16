Lionel Messi con Inter Miami vs. Cruz Azul, en vivo por la Campeones Cup: el minuto a minuto del partido
Como local en el Nu Stadium, se pone en juego el primer título de la temporada
El equipo confirmado de Inter Miami
Kily González confirmó a los titulares para la final ante Cruz Azul: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Casemiro, Fricio Caicedo; Matías Galarza, Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Luis Suárez, Germán Berterame y Lionel Messi (capitán).
Tonight’s eleven🫡 📋 pic.twitter.com/a5AeteeXip— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 16, 2026
¿Por qué Inter Miami juega como local la final?
Inter Miami tendrá la posibilidad de disputar la Campeones Cup ante Cruz Azul como local en el Nu Stadium por una disposición establecida desde la creación del certamen. El torneo se define a partido único y el reglamento determina que la sede sea el estadio del representante de la MLS, por lo que los equipos de la Liga MX deben jugar como visitantes.
El debut de Kily González en una final
Cristian González tendrá su estreno oficial como entrenador principal de Inter Miami después de que se resolvieran las cuestiones administrativas que demoraron su incorporación durante casi 20 días. Será el cuarto técnico argentino que dirigirá a Messi desde su llegada al club de Florida, después de Gerardo Martino, Javier Mascherano y Guillermo Hoyos.
¿Cómo llegan los equipos?
Inter Miami accedió a esta definición después de conquistar la primera MLS de su historia, con una victoria como local ante Vancouver Whitecaps. En su última presentación empató frente a Nashville, con un gol de Messi. El argentino llega a la final con 32 tantos y 17 asistencias en 38 partidos de la temporada. Por su parte, Cruz Azul obtuvo su lugar al derrotar a Toluca y consagrarse en la Liga MX. El equipo mexicano llega con tres victorias al hilo, la última 4-3 ante América.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Inter Miami vs. Cruz Azul
Inter Miami y Cruz Azul se enfrentan este miércoles, desde las 21, en el Nu Stadium de Miami, por la Campeones Cup. Lionel Messi buscará el título número 48 de su carrera en una final a partido único que enfrenta a los campeones de la MLS y de la Liga MX. El encuentro se podrá ver por Apple TV, pero podrán seguir el minuto a minuto por LA NACION.