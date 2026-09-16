Lionel Messi con Inter Miami vs. Cruz Azul, en vivo por la Campeones Cup: el minuto a minuto del partido

Inter Miami accedió a esta definición después de conquistar la primera MLS de su historia, con una victoria como local ante Vancouver Whitecaps. En su última presentación empató frente a Nashville, con un gol de Messi. El argentino llega a la final con 32 tantos y 17 asistencias en 38 partidos de la temporada. Por su parte, Cruz Azul obtuvo su lugar al derrotar a Toluca y consagrarse en la Liga MX. El equipo mexicano llega con tres victorias al hilo, la última 4-3 ante América.