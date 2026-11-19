Inter Miami y Columbus Crew se enfrentan este sábado en el marco del primer partido de los playoffs de la Major League Soccer (MLS) 2026. La serie, al igual que todas las de esta instancia, será al mejor de tres. El encuentro está programado para las 20 (horario argentino) en el Nu Stadium de Miami, con la presencia de Lionel Messi como titular en el local y con transmisión vía streaming a través de Apple TV+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

Las Garzas avanzaron de ronda en el certamen estadounidense como escoltas de Nashville, campeón del Supporters’ Shield como el mejor equipo de la temporada regular, en la Conferencia Este, con un total de 60 puntos (16 victorias, 12 empates y seis derrotas). El Negro y Oro, por su parte, finalizó séptimo en esa misma zona con siete unidades, producto de 14 triunfos, cinco igualdades y 15 caídas.

Columbus Crew no pierde ante Inter Miami desde hace tres partidos, por lo que buscará estirar la buena racha CHRIS CARTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 27 de septiembre de este año, por la fecha 27 de la primera ronda. Entonces, Columbus Crew se quedó con la victoria por 2 a 1 como local con goles del venezolano Josef Martínez y el senegalés Jamal Thiaré (Messi empató transitoriamente para el equipo dirigido por Cristian ‘Kily’ González). El antecedente más reciente en Miami, en tanto, es del 1° de agosto de este año, en un compromiso que finalizó 2 a 2 por los tantos del uruguayo Luis Suárez y el estadounidense Noah Allen para el local, y del brasileño Casemiro en contra y el español Brais Méndez para el visitante.

Inter Miami vs. Columbus Crew: todo lo que hay que saber

Partido 1 de los playoffs de la MLS 2026.

Día : Sábado 21 de noviembre.

: Sábado 21 de noviembre. Hora : 20 (horario argentino).

: 20 (horario argentino). Estadio : Nu Stadium, Miami, Florida, Estados Unidos.

: Nu Stadium, Miami, Florida, Estados Unidos. Árbitro: A confirmar.

Inter Miami vs. Columbus Crew: cómo ver online

El partido entre Inter Miami y Columbus Crew, al igual que todo el resto de la MLS 2026, no se transmite por televisión en la Argentina, pero se puede ver por streaming a través de la plataforma digital Apple TV+. Se trata de un servicio con contenido Apple Original: series, películas, documentales, entretenimiento infantil y mucho más, que está disponible en la app Apple TV que viene incluida en los dispositivos de iOS. Se requiere ser suscriptor y tener contratado el “MLS Season Pass” para acceder al contenido del certamen estadounidense

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter Miami corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.59 contra los 4.90 que se repagan por un hipotético triunfo de Columbus Crews. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.00.