Lionel Messi: el original piropo de Robert Lewandowski al capitán argentino después de varios cruces verbales, y su sueño de jugar en Barcelona

Lionel Messi y Robert Lewandowski quedaron enredados en una serie de declaraciones desde la entrega del último Balón de Oro, que fue a las manos del rosarino por séptima vez. En la gala celebrada en París, Leo dijo que el alemán lo hubiera merecido el año anterior, en 2020, cuando France Football decidió no otorgarlo porque fue el año en el que más fuerte se sintió la pandemia mundial de coronavirus. Pese a eso, la Champions League se disputó entre los ocho cuartofinalistas en Lisboa, donde arrasó Bayern Munich, con Lewandowski como máximo goleador, con 15 tantos.

Al delantero polaco no le parecieron ningún cumplido aquellas palabras de Messi: “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías”. Días después intentó matizar su queja con expresiones más contemporizadoras hacia Messi, pero cuando FIFA lo premio con el The Best 2021, volvió a subir el tono: “Estuve pensando y llegué a la conclusión de que el premio de la FIFA es el más importante. En el Balón de Oro sólo votan periodistas, no hay una verificación clara. En cambio, profesionales del fútbol (entrenadores y capitanes de los seleccionados) y la prensa votan en el de la FIFA”.

Lewandowski dijo que su etapa en Bayern Munich está terminada

Siempre poco dispuesto a entablar disputas dialécticas en público, Messi le dio un corte al asunto en la entrevista que le concedió hace una semana a TyC Sports: “Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse. Sinceramente no comparto lo que él dijo, pero tampoco le di mayor importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera, no me interesa”.

Y agregó: “Las palabras que dije en ese momento fueron de corazón y porque lo sentía así, realmente. Dije que él se merecía el Balón de Oro anteriormente, porque el año pasado (por 2020) me había parecido que había sido el mejor, pero el año que lo gané yo no fue el mejor. Simplemente dije eso. Pero que él lo tome como quiera”.

Lewandowski persigue a Messi en un partido entre Barcelona y Bayern Munich por la Champions League 2014/15 ullstein bild - ullstein bild

Por estas horas, Lewandowski está compenetrado en resolver su futuro futbolístico. Su decisión de irse de Bayern Munich es irrevocable, aunque el club bávaro pretende que se quede para que cumpla el año de contrato que le resta. “Mi historia en el Bayern terminó. Me voy porque quiero nuevos retos en mi vida. En el Bayern no me quisieron escuchar hasta el final. Algo dentro de mí se apagó”, sentenció durante una entrevista con el podcast polaco @OnetSport . Durante la charla, el centro-atacante tuvo un especial reconocimiento con el N° 10 de la Argentina: “Leo Messi es como una Ferrari histórica. Te paras al lado de él y tienes una sensación de ¡wow!”.

Messi y Lewandowski se enfrentarán en el Mundial de Qatar, el 30 de noviembre, cuando la Argentina y Polonia cierren el Grupo C. Para esa época, el atacante de 33 años espera haber cumplido su sueño de vestir la camiseta de Barcelona, aunque no lo exprese explícitamente: “La lista de clubes interesados en mi no es muy larga. Se habla mucho de un club en concreto, porque no estoy considerando otras ofertas. Ya tengo casa en España. Hablo un poco de español”. El futbolista y Barcelona ya habrían acordado un contrato por tres años. Más dificultosa es la negociación de club a club, por el monto que Bayern Munich pedirá por su pase y por la delicada situación económica de Barcelona.

Messi y Lewandowski, en una relación con cortocircuitos desde el último Balón de Oro Mundo Deportivo

Lewandowski lleva ocho años en Bayern Munich, adonde llegó procedente de Borussia Dortmund. Convirtió 344 goles en 375 partidos (0.92 promedio por encuentro) y dio 72 asistencias. Conquistó 19 títulos (entre ellos, una Champions League y ocho Bundesligas) y recibió 86 trofeos individuales.

Los hinchas de Barcelona difícilmente le abrirán los brazos y le darán su afecto a un jugador que cuestionó a Messi. Lewandowski, quizá ya especulando con un futuro recibimiento, decidió a equiparar a Messi con una joya mecánica universal.