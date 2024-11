Lionel Messi elogió el presente de Barcelona, en una entrevista con un medio de Catalunya

El 8 de agosto de 2021 hubo un cisma en el universo del fútbol. Aquel domingo, Lionel Messi afrontaba un micrófono para contarle al mundo, entre lágrimas, que se iba de Barcelona, el club de toda su vida. El impacto fue inmediato. El 10 lloró mientras el club blaugrana se hundía en una crisis interna (deportiva, pero sobre todo económica) de la que hasta hoy se sienten las secuelas. Han pasado poco más de tres años y en el medio la vida de Messi cambió para siempre, sobre todo a partir de las conquistas con la selección argentina (un Mundial y dos copas América, por ejemplo). Pero también su recorrido a nivel de clubes se fue desarrollando a la par de su madurez: PSG, primero; Inter Miami, en la actualidad. A los 37 años, el rosarino ya dejó atrás el dolor por aquella despedida obligada. Y a la distancia, vuelve a ver con otra perspectiva su gran amor en el fútbol, el Barça.

Messi y las lágrimas, el día que anunció su despedida de Barcelona, en 2021 PAU BARRENA - AFP

En el adelanto de una entrevista que se emitirá completa la semana próxima, en el programa El Nou Clam, de TV3 de España, Messi volvió a hablar de Barcelona. Ya con nuevo semblante, con alegría, el capitán de la selección argentina dejó palabras elogiosas para con el presente del conjunto blaugrana, que de la mano del alemán Hansi Flick domina la liga española en esta temporada. Lo llamativo del reportaje es que las preguntas son en catalán. Messi lo entiende a la perfección, aunque responde en castellano. “Lo veo espectacular y no me sorprende, porque no es algo que es nuevo, pasó toda la vida, o por lo menos, desde que llegué yo al Barcelona con 13 años”, responde sobre la actualidad de su exequipo.

Messi destacó que los juveniles surgidos de La Masía, al igual que ocurrió con él, sean protagonistas de la gran campaña: “Me parece espectacular que los chicos tengan la oportunidad desde hace un par de años. Cuando se les da oportunidad y la confianza responden de esta manera porque conocen el club mejor que nadie y porque están acostumbrados a jugar de esta manera desde chiquitos y cuando se les acompaña, suceden estas cosas, como sucedió en otra época también”, señaló el crack argentino”.

La Pulga confesó todo lo que extraña habitar la ciudad a la que llegó de muy chico para cumplir con sus sueños de futbolista: “Mis hijos, mi mujer y yo echamos mucho de menos Barcelona. Tenemos amigos y dejamos muchas cosas allí. Mis hijos son catalanes y yo viví toda la vida en Barcelona. Y me siento de Barcelona y lo echo mucho de menos. Nunca se sabe hacia dónde te llevará la vida, pero nuestra intención es vivir en Barcelona porque es nuestra casa”.

Finalmente, el entrevistador le hizo escuchar las tres canciones que son candidatas a convertirse en el himno oficial para el 125° aniversario del club, elección que se realizará el próximo 29 de noviembre, día de la gala conmemorativa en el Gran Teatre del Liceu. Los cantos se titulan “L’escut al pit”, “Un sentiment” y “Del bressol a l’infinit”. Messi escuchó partes de ellos con una gran sonrisa.

Messi ya ha escuchado las tres candidatas al ❛‘𝐂𝐚𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟐𝟓𝐞̀ 𝐚𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐢❜ 💙❤️ pic.twitter.com/L5iktzql4b — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 22, 2024

LA NACION