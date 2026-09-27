Lionel Messi en Columbus Crew vs. Inter Miami, EN VIVO por la MLS: : minuto a minuto del partido
Se miden en el estadio Lower.com Field y el capitán argentino está en la alineación inicial junto a Rodrigo De Paul
Piden penal
Inter llegó por izquierda y Dániel Pintér, en un pie a pie con Baily, la pelota pegó en la mano de su rival. Tanto el delantero como Luis Suárez la protestaron, pero Victor Manuel Rivas no cobró nada ni tampoco tuvo la advertencia del VAR.
Era un golazo
Llegó Crew. Anass Zaroury recibió abierto por izquierda y con su pierna derecha buscó el segundo palo. La pelota pegó entre el palo y el travesaño y se fue afuera. Clara situación del local.
¡Ceeeerca Columbus! 😳— MLS Español (@MLSes) September 27, 2026
Gran remate de Anass Zaroury que termina en el poste del arco que defiende Rocco Ríos Novo. pic.twitter.com/Uo0qxPWKq7
No se arma
En los primeros minutos ambos equipos tienen la pelota, pero no generan peligro en el área de sus rivales. Además, el duelo comenzó cortado por varias infracciones.
¡Se juega!
Inter Miami visita a Columbus Crew en el duelo de la temporada regular de la MLS. Víctor Manuel Rivas es el árbitro principal del partido.
Los equipos a la cancha
Inter Miami y Columbus Crew ya están en el campo de juego. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Messi, por el lado del visitante, y Sean Zawadzki en el local.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del ScottsMiracle-Gro Field tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
Cómo ver online Columbus Crew vs. Inter Miami
El partido será transmitido por Apple TV. Para poder verlo se requiere ser cliente y además contar con MLS Season Pass. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Equipos confirmados
El local, dirigido por Laurent Courtois saldrá a la cancha de la siguiente manera: Patrick Schulte; Malte Amundsen, Sean Zawadzki, Eric Bailly y Mohamed Farsi; Anass Zaroury, Santiago Rodríguez, Dylan Chambost y Taha Habroune; Josef Martínez y Brais Méndez.
El Once Inicial 📋 pic.twitter.com/pYmX2N59TQ— The Crew (@ColumbusCrew) September 27, 2026
Cristian Kily González eligió a los siguientes jugadores para visitar a Columbus: Rocco Ríos Novo; Sergio Reguilón, Micae, Gonzalo Luján y Facundo Mura; Yannick Bright, Casemiro y Rodrigo De Paul; Dániel Pintér, Luis Suarez y Lionel Messi.
Los once de hoy 1️⃣1️⃣ pic.twitter.com/yAzuKOnUXl— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 27, 2026
La entrada en calor
Desde hace algunos minutos los jugadores están en campo de juego del ScottsMiracle-Gro Field realizando los movimientos previos al duelo que comenzará a las 20 de la Argentina.
Inter y la necesidad de volver a ganar
Inter Miami acumula cuatro empates consecutivos por la MLS (Atlanta United, Chicago Fire, Nashville y San Diego) que lo alejaron del primer puesto. Se ubica segundo, a 14 puntos de Nashville. En medio de esa seguidilla de igualdades, obtuvo la Copa de Campeones al vencer 2-0 a Cruz Azul, con un gol y asistencia de Messi. La final enfrentó a los campeones de la MLS y México.
Bajas en Inter Miami
Debido a las convocatorias a las selecciones, Inter no cuenta para este partido con el arquero canadiense Dayne St. Clair, el delantero argentino Germán Berterame, que se nacionalizó mexicano; el paraguayo Matías Galarza, y el ecuatoriano Fricio Caicedo.
Messi juega y viaja a la Argentina
Tras el partido de este domingo, Lionel Messi viajará en las próximas horas a la Argentina para participar en su partido de despedida de la selección argentina, el 6 de octubre, ante Benín, en el Monumental. Las entradas ya están agotadas.
Bienvenidos al minuto a minuto de Columbus Crew-Inter Miami
Buenas noches! Los invitamos a seguir en vivo todas las alternativas previas y el desarrollo del partido que Inter Miami, con Lionel Messi de titular, disputará como visitante frente a Columbus Crew. Estaremos brindando información al instante, con datos, fotos y videos. El cotejo solo se puede ver en directo en la Argentina a través de la señal Apple TV, con suscripción.
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