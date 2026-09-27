Lionel Messi en Columbus Crew vs. Inter Miami, EN VIVO por la MLS: : minuto a minuto del partido

El local, dirigido por Laurent Courtois saldrá a la cancha de la siguiente manera: Patrick Schulte; Malte Amundsen, Sean Zawadzki, Eric Bailly y Mohamed Farsi; Anass Zaroury, Santiago Rodríguez, Dylan Chambost y Taha Habroune; Josef Martínez y Brais Méndez.

El Once Inicial 📋 pic.twitter.com/pYmX2N59TQ — The Crew (@ColumbusCrew) September 27, 2026

Cristian Kily González eligió a los siguientes jugadores para visitar a Columbus: Rocco Ríos Novo; Sergio Reguilón, Micae, Gonzalo Luján y Facundo Mura; Yannick Bright, Casemiro y Rodrigo De Paul; Dániel Pintér, Luis Suarez y Lionel Messi.