Lionel Messi en Inter Miami: quién es el creador de “La Familia”, la hinchada “más argentina”

A veces se trata de observar alrededor para descubrir proyectos que tienen como fin el bien propio, pero termina beneficiando a muchas personas más. De la necesidad nace una idea, y esto fue lo que le sucedió a este argentino de 43 años, que llegó a Miami hace tres años y es el creador de “La Familia”, la “hinchada” más argentina de Inter, el equipo en el que jugará Lionel Messi desde las próximas semanas. Su nombre es Martín Bal, se desempeña como periodista y director regional de una agencia de prensa en esa ciudad de Florida. Además, hizo algunos trabajos en la televisión de los Estados Unidos. Se describe como muy futbolero y esa pasión lo llevó a descubrir este camino repleto de ideas.

Bal describe a “La Familia” como una comunidad de fans y un medio de comunicación que muestra el lado B de Inter Miami, algo que él veía desde adentro de la franquicia: “Pensé que podría ser algo divertido, y una buena idea para lanzar como medio”. Este proyecto se inclina por tener un costado muy humano. En el mismo ayudan a diferentes ONG’s vinculadas al fútbol y con la inclusión. También, apoyan a fundaciones y realizan acciones sociales. En lo que respecta al fútbol, lo que más los ilusiona en este momento es la llegada de Lionel Messi al equipo y la idea de que Inter forme un gran equipo para pelear en la MLS... y un poco más.

Martín Bal habló con LA NACION y le contó todo lo que significa la llegada de Lionel Messi al equipo y también a la ciudad Martín Bal

“’La Familia’ es una comunidad de fans de Inter Miami. Creamos un sitio web (www.lafamilia.miami) donde generamos contenidos para hacer cada vez más conocido el club y atraer más fanáticos. El nombre es en honor de lo que es la “hinchada” en argentina, que acá son los fans. El nombre ‘La Familia’ nos pareció súper amigable y es una imagen que pueda vincularse a marcas. La idea es no ser sólo un sitio de fútbol, ni 100% futbolero, tirando resultados o con la mirada sólo puesta en la pelota, sino una comunidad no oficial que quiere mostrar el lado B, que son los hinchas, el estadio, los proyectos de un club muy nuevo, el glamour de lo que hay detrás de una figura como David Beckham, la moda, el rosa que lo identifica, etc. Lo que queremos es poder mirar fuertemente qué pasa con el fútbol femenino, la inclusión, y lo que viene de este deporte en Estados Unidos: la MLS”, explica Bal sobre este proyecto.

Respecto de su creación y su crecimiento, el argentino contó el por qué de la idea, y reveló los diferentes contextos que se viven en un partido y lo alejado que está el fútbol argentino en ese sentido: “Todo nació previo a lo que será la llegada de Messi y con la necesidad de mostrar un club muy aspiracional, que es de Miami, que es rosa, que es muy top y mezcla varias nacionalidades latinas, con los mismos ‘gringos’, todos dentro de un estadio. Hay tres hinchadas, una muy argentina, y todas están en una misma tribuna popular. Y por ejemplo en la platea, mucha gente nacida acá, golpea con sus pies las tribunas cuando está por venir un gol. Y cuando lo hace, baila y canta con la música a full en inglés que ponen en el estadio. Son culturas totalmente diferentes. Incluso se da una situación muy particular en el clásico que es contra Orlando City: todos ingresan por las mismas zonas, cada uno con la camiseta de su equipo, dejan sus autos uno al lado del otro y no hay ningún problema”.

Las hinchadas de Inter Miami, todas en una misma tribuna

Inter Miami se creó en 2018 y juega en la MLS desde 2020. Desde el inicio de la franquicia en la liga estadounidense Martín Bal vio que podía llegar a hacer algo para que el equipo trascienda: “Cuando vi todo esto, no encontré un medio de comunicación que muestre todo este lado B. Esas cosas las veía muy adentro del club, cuando era invitado al palco de prensa, en los vestuarios, conociendo gente. Entonces pensé que podría ser algo divertido y una buena idea para lanzar como medio. Sabíamos que en la MLS hay empresarios súper poderosos, grupos de inversión muy grandes, que la iban a querer hacer crecer, que trabajan en conjunto como una gran compañía. Sabíamos que se venía la Copa América el año próximo, que en 2026 está el Mundial… y que podría llegar Messi, algo que nosotros publicamos en septiembre y otras veces”.

Como proyecto, ‘La Familia’ está formada por varias personas. “Como todo plan emprendedor, somos un equipo que hacemos todo a pulmón. Yo, como líder, me encargo de muchas cosas, pero junto a colaboradores. Tenemos un equipo interno que hace las redes sociales, redactan contenidos, cubren los partidos y mucho más. Yo estoy en rol de fundador, pero también de editor. Valido todo lo que se publica y cuidamos cada detalle”. Con la llegada de uno de los mejores jugadores del mundo, el proyecto estará obligado a crecer, y por eso Bal tiene muchas aspiraciones: “La idea es seguir sumando sponsors y ampliar el equipo de comunicación”.

La bandera de "La Familia" en el Drive Pink, el estadio de Inter Miami Martín Bal

Pero el fin de ‘La Familia’ no es sólo comunicacional, también tiene una mirada humana y solidaria, y Bal explicó cómo trabajan desde esos puntos: “Dentro del proyecto buscamos ayudar a ONG’s difundiendo sus noticias, sobre todo las vinculadas al fútbol y a la inclusión. Tenemos una gran amistad con una que se llama Fútbol Con Corazón y nos vinculamos con ellos. Buscamos generar más pasión al “link fútbol”, que se entienda en los Estados Unidos lo que significa este deporte, ir más allá de la pelota y del resultado. La idea es seguir apoyando fundaciones y hacer acciones sociales”. Está claro que el proyecto no se sustenta sin fondos, pero el argentino dejó en claro cómo obtienen las inversiones: “Todas son a través de las pautas. Al estar recién lanzados, la apuesta es muy grande. Se invirtió mucho, pero con el tiempo, como todo medio, seguiremos creciendo”.

Sin dudas, la noticia que sacudió al mundo del fútbol en los últimos días fue el anuncio de Lionel Messi, en el que reveló que va a ser jugador de Inter Miami. Desde ‘La Familia’ cuentan cómo es la expectativa desde todos los ámbitos por su llegada: “Lo que está pasando en torno de esto es increíble. Me han escrito de todo el mundo para ver ‘si pueden ir a verlo’, y realmente no tenemos ese acceso. Pero como lo veníamos palpitando, va a ser una locura. Nosotros estábamos muy convencidos de que podía suceder, que él venga al equipo”.

Desde "La Familia" ya soñaban hace un tiempo atrás con la llegada de Lionel Messi y desde su página web ya lo anunciaban incluso desde el año pasado Martín Bal

El Drive Pink Stadium es la casa de Inter Miami y su escasa capacidad de 18.000 espectadores no va a permitir que todos puedan ver a Messi vistiendo la casaca de Inter, por eso Bal adelantó algo que quizá pueda llegar a suceder: “Va a ser una locura. Entiendo que se deberá mudar de estadio, al Hard Rock por ejemplo”. Este escenario tiene una capacidad para más de 65.000 personas y recibe muchísimos espectáculos que atraen al público, algo que el capitán argentino puede generar sólo con su presencia. A pesar de que Lionel Messi aún no firmó su contrato, las especulaciones hablan de que su debut será el próximo 21 de julio ante Cruz Azul por la League Cup, en el pequeño estadio de Inter y sobre eso avisa: “Ya está casi todo vendido, creo que quedan entradas por más de 3 o 4 mil dólares... y hasta de 8 mil”.

Por último, Bal contó cómo vive y aguarda todo Miami la llegada del campeón del mundo con la selección argentina: “La ciudad cambió totalmente y Estados Unidos también. Se pueden ver a los ‘gringos’ con camisetas de Argentina, o viajás a otros estados fuera de Florida y te dicen ‘Argentina, Messi, campeón’. La mayoría de los colombianos y venezolanos se hicieron de la Argentina, todos tienen la remera de Messi. Realmente lo aman. También hay muchos árabes, hindúes y rusos, fanáticos de Messi aquí en Miami. Para los locales es una gran noticia desde los negocios, por ejemplo, Realtors promociona ‘vení a comprar tu casa adónde vivirá Messi’ o marcas súper ‘yanquis’, con la imagen de Messi… todo es de locos”, reveló.

Miami se prepara para recibir a Messi. El sueño de “La Familia” se cumplió y ahora habrá mucho trabajo por hacer, de la mano del argentino que creó un proyecto que aspira a mucho más.