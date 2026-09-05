Lionel Messi en Inter Miami vs. Atlanta United, en vivo
Como local en el Nu Stadium, el argentino vuelve a jugar por la MLS, tras el anuncio de su retiro en la selección
Los números de Messi en la MLS
Lionel Messi llega con 18 goles y nueve asistencias en sus últimos 19 partidos con Inter Miami en la MLS. El argentino busca superar su registro de la temporada pasada, cuando terminó la competencia con 35 tantos.
El inicio, demorado por el clima
El comienzo del partido entre Inter Miami y Atlanta United está demorado por las condiciones climáticas. No para de llover en Miami y se registran relámpagos en la zona, por lo que todavía se espera para el inicio del encuentro.
El reencuentro de Martino con Inter Miami
Gerardo Martino, de 63 años, vuelve a enfrentarse con Inter Miami, club al que dirigió y con el que conquistó la Leagues Cup 2023, cuando recién llegaba Messi. Ahora al frente de Atlanta United, el entrenador argentino se reencuentra con su antiguo equipo.
La formación confirmada de Atlanta United
Gerardo Martino confirmó el equipo para visitar a Inter Miami, con tres argentinos titulares: Lucas Hoyos; Tomás Jacob, Paulo Díaz, Junior Alonso, Elias Baez; Cooper Sanchez, Will Reilly; Aleksey Miranchuk, Tristan Muyumba, Miguel Almirón (c); y Breel Embolo.
Los XI en la cancha 🏟️ pic.twitter.com/gSeRYHyTDL— Atlanta United FC (@ATLUTD) September 5, 2026
Messi, otra vez con Inter Miami tras anunciar su retiro de la selección
Lionel Messi vuelve a jugar con Inter Miami después de una semana especial: el lunes anunció su retiro de la selección argentina, tras 21 años. El rosarino llega además como gran protagonista del último partido de Las Garzas, en el que marcó cuatro goles en la victoria por 7-1 frente a Montreal.
Formación confirmada de Inter Miami
Guillermo Hoyos confirmó la formación para recibir a Atlanta United, con Rodrigo De Paul y Lionel Messi titulares.
El 11 de Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón; Casemiro, Moisés Caicedo, Telasco Segovia, Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Lionel Messi (c), Luis Suárez y Germán Berterame.
Tonight’s XI 🫡 pic.twitter.com/FviwumH58Y— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 5, 2026
¿Cómo llegan los equipos?
Inter Miami llega después de cortar una racha de cinco partidos sin victorias con una goleada por 7-1 ante Montreal, en la que Messi convirtió cuatro tantos. Las Garzas ocupan el segundo puesto de la Conferencia Este, con 42 puntos, a diez del líder Nashville SC. Guillermo Hoyos continúa al frente del equipo mientras el club espera la llegada de Cristian Kily González como entrenador. Por su parte, Atlanta United atraviesa una temporada complicada y llega con escaso margen en la pelea por ingresar a los playoffs. Suma 21 puntos en 22 partidos y ocupa el 13° puesto de la Conferencia Este, a una unidad de Columbus Crew, último de la tabla.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Inter Miami vs. Atlanta United
Inter Miami recibe a Atlanta United este sábado, desde las 20.30, en el Nu Stadium, por la fecha 23 de la temporada regular de la MLS. El encuentro será transmitido por Apple TV y tendrá a Jon Freemon como árbitro. Y se podrá seguir el minuto a minuto por este medio.
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