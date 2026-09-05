Lionel Messi en Inter Miami vs. Atlanta United, en vivo

Guillermo Hoyos confirmó la formación para recibir a Atlanta United, con Rodrigo De Paul y Lionel Messi titulares.

El 11 de Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón; Casemiro, Moisés Caicedo, Telasco Segovia, Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Lionel Messi (c), Luis Suárez y Germán Berterame.