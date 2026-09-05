Saltar al contenido principal
LA NACION
en vivo

Lionel Messi en Inter Miami vs. Atlanta United, en vivo

Como local en el Nu Stadium, el argentino vuelve a jugar por la MLS, tras el anuncio de su retiro en la selección

Lionel Messi saluda antes del partido entre Inter Miami y Atlanta United, por la MLS
Lionel Messi saluda antes del partido entre Inter Miami y Atlanta United, por la MLSLEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los números de Messi en la MLS

Lionel Messi llega con 18 goles y nueve asistencias en sus últimos 19 partidos con Inter Miami en la MLS. El argentino busca superar su registro de la temporada pasada, cuando terminó la competencia con 35 tantos.

Messi quiere seguir sumando goles en la MLS
Messi quiere seguir sumando goles en la MLSRebecca Blackwell - AP

El inicio, demorado por el clima

El comienzo del partido entre Inter Miami y Atlanta United está demorado por las condiciones climáticas. No para de llover en Miami y se registran relámpagos en la zona, por lo que todavía se espera para el inicio del encuentro.

Demora por el clima en Miami
Demora por el clima en MiamiLynne Sladky - AP

El reencuentro de Martino con Inter Miami

Gerardo Martino, de 63 años, vuelve a enfrentarse con Inter Miami, club al que dirigió y con el que conquistó la Leagues Cup 2023, cuando recién llegaba Messi. Ahora al frente de Atlanta United, el entrenador argentino se reencuentra con su antiguo equipo.

Gerardo Martino se rencuentra con Lionel Messi en la MLS
Gerardo Martino se rencuentra con Lionel Messi en la MLS- - AFP

La formación confirmada de Atlanta United

Gerardo Martino confirmó el equipo para visitar a Inter Miami, con tres argentinos titulares: Lucas Hoyos; Tomás Jacob, Paulo Díaz, Junior Alonso, Elias Baez; Cooper Sanchez, Will Reilly; Aleksey Miranchuk, Tristan Muyumba, Miguel Almirón (c); y Breel Embolo.

Messi, otra vez con Inter Miami tras anunciar su retiro de la selección

Lionel Messi vuelve a jugar con Inter Miami después de una semana especial: el lunes anunció su retiro de la selección argentina, tras 21 años. El rosarino llega además como gran protagonista del último partido de Las Garzas, en el que marcó cuatro goles en la victoria por 7-1 frente a Montreal.

La carta de Messi dejó más que el mensaje del retiro de la selección
La carta de Messi dejó más que el mensaje del retiro de la selecciónInstagram (@leomessi)

Formación confirmada de Inter Miami

Guillermo Hoyos confirmó la formación para recibir a Atlanta United, con Rodrigo De Paul y Lionel Messi titulares.

El 11 de Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón; Casemiro, Moisés Caicedo, Telasco Segovia, Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Lionel Messi (c), Luis Suárez y Germán Berterame.

¿Cómo llegan los equipos?

Inter Miami llega después de cortar una racha de cinco partidos sin victorias con una goleada por 7-1 ante Montreal, en la que Messi convirtió cuatro tantos. Las Garzas ocupan el segundo puesto de la Conferencia Este, con 42 puntos, a diez del líder Nashville SC. Guillermo Hoyos continúa al frente del equipo mientras el club espera la llegada de Cristian Kily González como entrenador. Por su parte, Atlanta United atraviesa una temporada complicada y llega con escaso margen en la pelea por ingresar a los playoffs. Suma 21 puntos en 22 partidos y ocupa el 13° puesto de la Conferencia Este, a una unidad de Columbus Crew, último de la tabla.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de Inter Miami vs. Atlanta United

Inter Miami recibe a Atlanta United este sábado, desde las 20.30, en el Nu Stadium, por la fecha 23 de la temporada regular de la MLS. El encuentro será transmitido por Apple TV y tendrá a Jon Freemon como árbitro. Y se podrá seguir el minuto a minuto por este medio.

Por Augusto Sanz
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. LA NACION lanza una edición especial de 196 páginas por el retiro de Messi de la selección
    1

    Lionel Messi, inmortal: la edición especial de LA NACION por el retiro del capitán de la selección

  2. La AFA tendrá su asamblea en Pilar, con Verón y un ex River en Barracas, y el expediente abierto contra un aliado
    2

    La AFA convocó a su primera asamblea en Pilar: un encuentro con Verón y el ex River en Barracas

  3. "Se patea el penal y se termina", dijo el árbitro: un 1-1 que tuvo dos goles anulados y... una joya
    3

    Belgrano tuvo todo para ganarlo en los 90 minutos y en la última: pasó de todo en el 1-1 con Huracán

  4. Alexis Mac Allister le ganó el duelo a Exequiel Palacios en la Premier League
    4

    Alexis Mac Allister festejó ante Palacios en el éxito de Liverpool ante Ipswich, por la Premier League