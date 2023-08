escuchar

PT, 37′ Deslucido espectáculo

New York ataca con ciertas dudas y Miami Inter responde con avances esporádicos. No es un buen espectáculo, no se sacan ventajas en un trámite anodino, chato. Debe ser todo un suplicio para Messi, que lo sigue sentado en el banco.

PT, 27′ Messi y Busquets

Desde el banco de suplentes, Messi y Busquets conversan animadamente en todo momento, siguiendo con atención el rumbo del partido. Saben, desde ya, de la táctica del juego, más allá de que no estén sobre el campo de juego. Son imprescindibles, también, desde afuera.

Lo que genera Leo Messi. 🥹🫶 pic.twitter.com/Z4k5q1lJlm — MLS Español (@MLSes) August 26, 2023

PT, 17′ Fórmula de izquierda

Desde Jordi Alba en la defensa hacia Facundo Farías, en la zona media, lo mejor de Inter Miami se centra em el sector izquierdo. Desde esa franja, cada avance representa cierto peligro.

PT, 11′ Experimento defensivo

Hace tiempo que los equipos de Tata Martino dejaron la audacia, que fue un sello distintivo de otra era. Lo importante, ahora, es la solidez en todas las líneas. En este encuentro, dispuso de un llamativo 5-4-1, con Farías como volante/delantero y Campana, de faro.

Una atracción, sobre el campo de juego y, también, lejos del césped Twitter

Empieza el partido

Desde las 20.40, Lionel Messi asume este sábado su primer partido en Inter Miami en la Major League Soccer (MLS), en su visita a New York Red Bull, por la fecha 28, con el objetivo de iniciar la recuperación del equipo en la liga y luego de la coronación en la Leagues Cup y la clasificación para la final de la US Open Cup. El choque es en el Red Bull Arena, de Nueva Jersey, un estadio de 25.000 asientos

20.31 Otro desafío

¿Cómo trasladar la senda de triunfos de la Leagues Cup y la US Open Cup a la MLS? ¿Y sin Messi desde el arranque? Ese es el gran desafío de Inter Miami, que se enfrenta contra un adversario de un nivel similar, pero tiene la urgencia de ganar, ganar y ganar, para alcanzar los tramos decisivos. Farías y Taylor serán piezas determinantes en el ataque. La gente, mientras, espera por el rosarino.

En la calle, locura por Leo BRUCE BENNETT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

20.25 Farías titular, Messi suplente

Varios cambios dispone Tata Martino, por la seguidilla de encuentros. Sale un argentino, entra otro. Sale Leo Messi, entra Facundo Farías, el delantero que brilló en Colón. Va a jugar como número 7, bien pegado a la derecha. Aunque la idea es que se traslade de una frontera a la otra, que entienda el momento de la sorpresa. Busquets también empieza desde el banco de suplentes: Jordi Alba, desde el arranque.

20.21 Leo, en la cancha

Más allá de que es visitante y, en principio, sería suplente, Leo arrasa en todos los ámbitos. De hecho, va a sentirse arropado, como si fuese titular, con el calor de todos los hinchas, ya que el fútbol en los Estados Unidos no se vive de la misma manera que en nuestro medio. El rosarino llegó al estadio.

20.11 Campana, un referente

“Tuvimos una seguidilla importante, miércoles y sábado durante toda esta parte de la temporada, así que es lógico que haya cambios. Los jugadores que llegaron nos transmitieron el deseo de ganar en todo momento y eso nos hizo mucho mejores”, advirtió Leonardo Campana, antes del encuentro, con la convicción de que será un faro imprescindible en el ataque, sin la presencia de Messi.

Leonardo Campana encontró un socio de oro en Lionel Messi ANDY LYONS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

20.01 Cómo verlo en vivo

El encuentro correspondiente a la fecha 28 de la MLS, que se disputa en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, está programado para este sábado a las 20.30 y se puede ver únicamente por streaming a través de la plataforma Apple TV+. Además, para observar el duelo, también se debe contratar el “MLS Season Pass”, una especie de “pack fútbol” que permite ver todos los partidos.

19.51 ¿En el banco?

Si bien todavía no está confirmado, Lionel Messi estaría en el banco de los suplentes en el comienzo del encuentro. “En algún momento, Messi debería parar para recuperarse porque jugar cada tres o cuatro días es mucho, pero mientras no me diga nada, seguirá en el campo. Ustedes saben cómo es y lo que le gusta jugar a la pelota”, explicó Martino. Y fue más allá, con la agenda cargada de compromisos por delante. “En algún momento va a suceder, como cuando vaya a jugar en la selección argentina. Nosotros tenemos que buscar un equipo que pueda salir adelante ante su ausencia importantísima. Entendemos que ocurrirá por lo menos tres veces durante este año. El año que viene, otro tanto. De alguna manera tenemos que ir previendo eso”, explicó el DT. Al parecer, el día será hoy.

19.45 En pantalla gigante

New York vs. Inter Miami será transmitido en las pantallas gigantes de la icónica confluencia de esquinas neoyorquina de Times Square. El fútbol no es una pasión de multitudes en Nueva York, pero el encuentro se desarrollará fuera de la Gran Manzana y la presencia de Messi eclipsa todo a su paso, más allá del juego.

A massive @MLS matchup requires a massive screen 😲



Our match vs. Inter Miami will be shown live on @AppleTV MLS Season Pass from Times Square! pic.twitter.com/lhZje2AWxz — New York Red Bulls (@NewYorkRedBulls) August 25, 2023

19.39 Por otro título

En medio de ese calendario, los dirigidos por Tata Martino procurarán una nueva consagración en la final de la US Open Cup frente a Houston Dynamo, que se realizará el 26 de septiembre en Fort Lauderdale.

19.35 El rival y lo que viene

Su rival, New York Red Bull, sin argentinos en su plantel, también pelea por la clasificación para los playoffs. Se encuentra undécimo, con 29 puntos. Después de esta jornada, Inter Miami se medirá con Nashville (local), Los Angeles FC (visitante), Kansas City (L), Atlanta United (V), Toronto (L), Orlando (V), New York City (L), Chicago Fire (V), Cincinnati (L) y dos veces Charlotte (L y V).

19.29 Casi un milagro

El desafío del renovado Inter Miami en la liga estadounidense es conseguir la clasificación para los playoffs en los 12 encuentros que le restan de la etapa regular. Se ubica 15º, a 20 unidades de la zona clasificatoria que cierra Atlanta United y a 14 de los puestos de repechaje, ocupados por Chicago Fire y Montreal Impact.

Leo quiere seguir de festejo Andy Lyons - Getty Images North America

19.25 El peor equipo

Las Garzas realizan la peor campaña en esta temporada, con 5 victorias, 3 empates y 14 derrotas. Ocupan el último puesto de la Conferencia Este, con 18 unidades, una menos que Colorado, el peor conjunto del Oeste. En la MLS, Inter Miami no gana desde hace 11 partidos; su último triunfo tuvo lugar el 13 de mayo (2-1 vs. New England), antes de la llegada de Messi, del director técnico Gerardo Martino y de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, que también aportaron brillo a la franquicia que es copropiedad del inglés David Beckham.

19.15 Números de oro

Messi lleva jugados ocho partidos en Inter Miami, en los que anotó una decena de goles y ganó la Leagues Cup al vencer por penales a Nashville en la final. Por la misma vía, el último miércoles, la franquicia de Florida avanzó a la definición de la US Open Cup al eliminar a Cincinnati, el equipo de mejor registro en la MLS.

19. La cobertura del partido, en vivo

Lionel Messi asume este sábado su primer partido en Inter Miami en la Major League Soccer (MLS), en su visita a New York Red Bull, por la fecha 28, con el objetivo de iniciar la recuperación del equipo en la liga y luego de la coronación en la Leagues Cup y la clasificación para la final de la US Open Cup.

El partido se iniciará a las 20.30 (hora de la Argentina) en el Red Bull Arena, de Nueva Jersey, un estadio de 25.000 asientos que estarán ocupados para presenciar el estreno del campeón mundial que revolucionó el fútbol de Estados Unidos desde su debut oficial, del 21 de julio. LA NACION seguirá el encuentro minuto por minuto.