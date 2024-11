Lionel Messi en la Bombonera: un vínculo en cuentagotas que se inició en aquel inolvidable partido junto a Maradona

Desde su inauguración en 1940, la Bombonera ha sido escenario de innumerables eventos futbolísticos: finales de Libertadores, de Copa Intercontinental, goleadas históricas y más de 100 superclásicos. Sin embargo, lo que pocos recuerdan es que hace casi 20 años, y ante más de 20.000 espectadores, Lionel Messi y Maradona jugaron allí su último partido juntos, en lo que significó el debut de rosarino en la cancha de Boca y la despedida de Diego del legendario estadio de la calle Brandsen.

La estadística oficial indica que el de este martes ante Perú será el noveno partido de Messi en la Bombonera, donde convirtió cinco goles: tres a Haití, uno a Ecuador y otro a Venezuela. Según las estadísticas, el debut del 10 en la Bombonera se produjo el 5 de octubre de 2017, también ante el combinado peruano, en aquel 0-0 con Jorge Sampaoli que comprometió seriamente la clasificación al Mundial de Rusia. Pero el 10 ya había pisado el césped del Alberto J. Armando el 27 de diciembre de 2005, con Maradona como compañero de equipo, en aquel tributo al capitán y héroe de México 86.

Fue la segunda vez que Leo y Diego se juntaron en una cancha. Cuatro días antes, un Messi de 18 años y un Maradona de 45 habían tirado paredes en el Partido de las Estrellas, en el estadio Ciudad de La Plata, un evento organizado por Guillermo Marín, del que también participaron Lionel Scaloni, Juan Sebastián Verón, Diego Simeone, Sergio Agüero, Marcelo Gallardo y Juan Román Riquelme, entre otros cracks de la época. Tras su primera temporada en Barcelona, Messi había viajado a la Argentina para pasar las fiestas de fin de año en familia y cumplir con algunos compromisos pagos y solidarios. Entre ellos, el compromiso en La Plata, la visita a una academia de fútbol en Córdoba y, a modo de cierre, su bautismo en la Bombonera en un partido a beneficio de la fundación PUPI.

El alumno y el maestro se habían conocido en junio de ese año en La Noche del 10, el programa de entretenimientos conducido por Maradona por el que desfilaron grandes personalidades del deporte, la música y la actuación, como Pelé, Carlos Tevez, Riquelme, Manu Ginóbili, Charly García, Joaquín Sabina, Thalía, Ricardo Arjona y Roberto Gómez Bolaños.

Despedida de Juan Román Riquelme, el 25 de junio de 2023, un día después del cumpleaños de ambos, que compartieron la torta en la Bombonera JAVIER GARCIA MARTINO

Con cinco partidos en la selección -dos amistosos y tres por eliminatorias- un joven Messi y un Maradona espléndido, lúcido y de muy buena salud coincidieron 15 minutos en un encuentro colmado de figuras. Ovacionado por la Bombonera, con cara de cansado, pero sin perder la sonrisa, el joven Leo se dio el gusto de poder compartir dos veces en cuatro días una cancha con Maradona, que jugó con un yeso por una fractura en su mano izquierda.

Lo curioso del caso fue que, con Leo y Diego en el campo de juego, la figura de la noche fue Antonio Mohamed, gran amigo de Maradona y, desde entonces, admirador de Messi. El Turco, que aún conserva grabaciones de aquel encuentro, asistió al partido junto a sus hijos Shayr y Farid, quien poco después moriría en un accidente de tránsito. “Después de esa noche, dije: ‘Ya está, me retiro, no puedo pedir más’. Messi era un pibito, pero se veía que era distinto. Y Diego estaba flaquito, impecable, parecía que había vuelto a tener 20 años. Recuerdo que armé una jugada con ellos dos, definí por arriba de (Gastón) Sessa y pegó en el travesaño. No sé cuántos jugadores tuvieron ese privilegio”, le cuenta Mohamed a LA NACION.

El último partido de Messi en la Bombonera, ante Uruguay, por las eliminatorias en 2023: fue derrota por 2 a 0 Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

“Es el recuerdo más hermoso que me voy a llevar de esta vida”, agrega Lucas Castromán, que a diferencia del Turco participó de los dos partidos entre Messi y Maradona. “Ya era un lujo jugar con los más grandes y yo tuve la gracia de Dios de compartir esos dos momentos con ellos. No existe otra cosa igual”, sostiene.

Maradona pidió jugar un tiempo para cada equipo, para compartir delantera con Messi y también con Tevez. El de Lionel cayó por 4-2 con goles de los tenistas David Nalbandian y Luis Lobo, y de Fernando Cavenaghi y Diego Latorre; Bruno Marioni y Walter Parodi marcaron para el conjunto rival. La nota de color la dio el árbitro Ángel Sánchez, que le sacó amarilla a la Pulga por tirarle un caño al músico Fabián Zorrito Quintiero.

Partido ante Ecuador en 2020, con las tribunas vacías, en plena pandemia AFP - X01348

“Sueño con estar en el Mundial y hacer un gol importante. Se viene el 2006 y yo quiero ganar todo”, deseó Messi después del partido. Maradona, en cambio, le puso fin a su etapa de futbolista y anunció que no se sumaría al plantel de Excursionistas, en la Primera C, uno de los equipos interesados en sus servicios. “No me atrevería a faltarle el respeto a la pelota”, explicó, para desilusión de los del Bajo Belgrano. Años después, Messi y Maradona volverían a encontrarse en la selección, uno como jugador y otro entrenador, aunque ya no volverían a compartir terreno.

Recién en 2017 Messi debutaría oficialmente en la Bombonera, en aquel recordado partido frente a Perú, previo a su triplete en Ecuador que aseguró el pasaje a la Copa del Mundo de Rusia. “Fue especial para mí jugar en la Bombonera, me gustó mucho. Incluso mis hijos lo disfrutaron muchísimo, era la primera vez que iban a la cancha y después siguieron cantando las canciones”, contó por entonces Leo.

Amistoso contra Haití, en 2018, en la Bombonera: Argentina ganó 3 a 0 y Leo anotó los tres tantos Anibal Greco

En adelante, fueron contadas las ocasiones que jugó con la selección en la Bombonera, teniendo en cuenta que el Monumental suele ser el elegido por la AFA. A mediados de 2018, en un amistoso, anotó allí un hat-trick en el 3-0 ante Haití.

Luego siguieron cuatro encuentros oficiales. En 2020, pisó la cancha de Boca en dos citas de eliminatorias para el Mundial de Qatar: 1-0 a Ecuador (anotó el gol de Penal) y 1-1 con Paraguay, la noche en la que el VAR le anuló de manera controvertida un tanto por una falta ocurrida en el inicio de la acción.

Debut oficial de Messi en la Bombonera con la camiseta de la selección: empate sin goles ante Perú, dirigido por Jorge Sampaoli, en octubre de 2017 Gabriel Rossi - LatinContent WO

En marzo de 2022, volvió a la Bombonera para la goleada 3-0 ante Venezuela por eliminatorias. Anotó un gol. El último partido oficial en Brandsen 805 fue en la dura derrota ante el Uruguay de Marcelo Bielsa (0-2), el 16 de noviembre de 2023, en la parte inicial de las eliminatorias para el Mundial 2026. En el medio también fue parte de un encuentro amigable: la despedida de Juan Román Riquelme, la noche del 25 de junio de 2023; como ambos comparten fecha de cumpleaños (24 de junio), soplaron juntos, en el medio de la cancha, las velitas incrustadas en una gran torta con los colores de Boca.

En su último partido en el año (el próximo con Inter Miami será en febrero y con la selección, en marzo), Messi cerrará 2024 en la cancha de Boca, donde cumplió el sueño de jugar con Maradona, su ídolo, que ahora alienta desde la bandeja de arriba.

