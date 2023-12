escuchar

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) dio a conocer este jueves los nominados al premio The Best 2023 del fútbol masculino y, entre ellos, sobresale la figura de Lionel Messi. El argentino es finalista junto al francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland en una terna que se repite del último Balón de Oro y va por su tercera estatuilla, la segunda consecutiva.

Las tres estrellas que conforman la terna decantaron de un grupo inicial de 12 jugadores que fueron votados por entrenadores y capitanes de selecciones nacionales, periodistas de fútbol y aficionados. Quienes quedaron en el camino fueron Julián Álvarez, Marcelo Brozovic, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Declan Rice y Bernardo Silva.

Lionel Messi es finalista en The Best 2023 por lo hecho en su último semestre en PSG Michel Euler - AP

El período que se tiene en cuenta para la presente edición es el comprendido entre el 19 de diciembre de 2022, un día después de finalizado el Mundial Qatar 2022 con el título de la selección argentina, y el 20 de agosto de 2023, una semana antes a que Messi debutase en Inter Miami. El ganador se conocerá en la ceremonia que tendrá lugar el próximo 15 de enero en Londres y en la que, también, se distinguirá a la mejor futbolista mujer y a los mejores arqueros y entrenadores de ambas ramas.

El capitán de la selección argentina fue parte de todas las nominaciones de The Best y una sola vez se quedó afuera del podio. Fue en 2018, luego de un mal año, principalmente con el combinado nacional (eliminado en octavos de final del Mundial Rusia 2018). En las primeras dos entregas, el actual jugador de Inter Miami quedó segundo por detrás del portugués Cristiano Ronaldo. En 2019 ganó el premio por primera vez sobre el neerlandés Virgil van Dijk y Cristiano Ronaldo. Luego, en 2020 y 2021 fue tercero y segundo, respectivamente, de Robert Lewandowski. En la última edición volvió a ser distinguido.

En la terna de damas, en tanto, están nominadas las españolas Aitana Bonmati y Jennifer Hermoso, campeonas del Mundial con su país; y la colombiana Linda Caicedo. Bonmati, que recientemente recibió el Balón de Oro, es la principal favorito a quedarse con el cetro que en la últimas dos ediciones recibió su compatriota Alexia Putellas.

Alexia Putellas ganó el premio a la mejor jugadora en las últimas dos ediciones: no está ternada FRANCK FIFE - AFP

Todos los ganadores del Premio FIFA The Best

Fútbol masculino

2016 : Cristiano Ronaldo.

: Cristiano Ronaldo. 2017 : Cristiano Ronaldo.

: Cristiano Ronaldo. 2018 : Luka Modric.

: Luka Modric. 2019 : Lionel Messi.

: Lionel Messi. 2020 : Robert Lewandowski.

: Robert Lewandowski. 2021 : Robert Lewandowski.

: Robert Lewandowski. 2022: Lionel Messi,

Fútbol femenino

2016 : Carli Lloyd.

: Carli Lloyd. 2017 : Lieke Martens.

: Lieke Martens. 2018 : Marta Vieira.

: Marta Vieira. 2019 : Megan Rapinoe.

: Megan Rapinoe. 2020 : Lucy Bronze.

: Lucy Bronze. 2021 : Alexia Putellas.

: Alexia Putellas. 2022: Alexia Putellas.

El resto de los ternados en The Best 2022

Nominados a mejor entrenador

Josep ‘Pep’ Guardiola (España - Manchester City).

Simone Inzaghi (Italia - Inter).

Luciano Spalletti (Italia - Napoli).

Nominados a mejor arquero

Yassine Bounou (Sevilla y Al Hilal).

Thibaut Courtois (Real Madrid).

Ederson (Manchester City).

Nominados a mejor entrenadora

Jonatan Giraldez (Barcelona).

Emma Hayes (Chelsea).

Sarina Wiegman (selección de Inglaterra).

Nominadas a mejor arquera

Mackenzie Arnold (selección de Australia).

Catalina Coll (selección de España).

Mary Earps (selección de Inglaterra).

Nominados al Puskás

Julio Enciso (Paraguay).

Guilherme Madruga (Brasil).

Nuno Santos (Portugal).

¡Estos son los finalistas del Premio FIFA Puskas! 🚀⭐



🇵🇾 Julio Enciso

🇧🇷 Guilherme Madruga

🇵🇹 Nuno Santos



Mira estos tres golazos a continuación. 🧵👇 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 14, 2023

La anterior edición, teñida de albiceleste

La consagración de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022 tiñó de celeste y blanco la gala de The Best que se realizó a principios de este año y en la que se tuvo en cuenta del 8 de agosto de 2021 al 18 de diciembre de 2022, día en que se disputó la final de la Copa del Mundo.

En esa ceremonia Messi ganó el premio FIFA The Best y no fue el único argentino en retirarse con una sonrisa del Salle Pleyel de París, Francia porque Lionel Scaloni fue elegido como el Mejor Entrenador por sobre Carlo Ancelotti y ‘Pep’ Guardiola; y Emiliano ‘Dibu’ Martínez se llevó el galardón al mejor arquero por delante de Thibaut Courtois y Yassine Bounou. Además, la hinchada argentina en el Mundial Qatar 2022 fue elegida como la Mejor Afición del año por su aliento constante en Medio Oriente.

Lionel Messi, Lionel Scaloni y 'Dibu' Martínez, los tres argentinos premiados en The Best 2022 Archivo