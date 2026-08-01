Lionel Messi está disponible para jugar hoy en Inter Miami ante Colombus Crew por la MLS

La expectativa sobre la presencia de Lionel Messi en el partido por la MLS entre Inter Miami y Columbus Crew este sábado, desde las 20.30, se intensificó después de que el capitán argentino publicara una historia en su cuenta de Instagram con el anuncio oficial del encuentro en el que sus imágenes están en el centro de la escena.

El gesto fue interpretado por los fanáticos como una señal de que podría volver a jugar, a menos de dos semanas de la final del Mundial 2026 con la selección argentina. Por lo pronto, el rosarino ya participó de tres entrenamientos con el plantel luego de sus vacaciones en la Argentina y el DT Guillermo Hoyos había manifestado durante el viernes que tenía una charla pendiente con Leo para definir la estrategia de cara a lo que viene para las Garzas, entre la liga local y la Leagues Cup.

La historia que compartió Lionel Messi en su cuenta de Instagram, como previa del partido entre Inter Miami y Colombus Crew por la MLS IG de Leo messi

Según las normas de la FIFA, Messi tenía derecho a tomarse 21 días de descanso tras la caída de la selección argentina ante España en la final, pero decidió regresar a las prácticas sólo 10 días después. Su vuelo llegó desde Rosario a Miami el miércoles antes del amanecer y, ya a media mañana, el crack estaba en el campo junto a sus compañeros. Por el contrario, Rodrigo De Paul, que también estuvo en la definición de la Copa del Mundo, se reincorporó al plantel este viernes.

El parte oficial de la MLS no los incluyó entre las bajas de Inter Miami para el juego de este sábado como local y Hoyos, que evitó confirmar su presencia, destacó el compromiso del rosarino y de De Paul para retornar antes de tiempo. En el reporte sí aparecen Ian Fray y Telasco Segovia, ambos suspendidos, mientras que Maximiliano Falcón, Gonzalo Luján y Sergio Reguilón permanecen en duda por distintas molestias físicas.

“Hace poco que llegó, entonces no hemos tenido el espacio todavía para poder conversar bien. Estamos muy contentos de que haya regresado. Hace muy poquito que terminó la Copa del Mundo y ya están acá, tanto Messi como De Paul. Nos sorprende que no se hayan tomado unas vacaciones más largas. La implicación que tienen es de agradecer. Para nosotros es importante; son caballeros dentro del fútbol. Son grandes personas”, comentó el entrenador, en una entrevista publicada por el club durante el viernes.

🎙️Guillermo Hoyos: “Debemos agradecer la implicación que tienen Leo Messi y Rodrigo De Paul, son fundamentales a nivel futbolístico y humano”. pic.twitter.com/V88Jc0jgzR — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 31, 2026

El que seguro estará es Casemiro, el brasileño que, más allá de haber debutado en la última fecha, fue presentado oficialmente el jueves, luego de compartir con Messi dos entrenamientos y manifestar públicamente su admiración por el argentino. En medio de numerosas bajas, Inter Miami no tiene demasiado margen en el plantel, sobre todo en el ataque, y se avecina el inicio de otra competición.

Las Garzas ganaron sus dos encuentros desde la reanudación de la MLS, ante Chicago Fire por 3-2 como local y ante Montreal por 1-0 como visitante, con mayoría de juveniles en el banco de suplentes. Luis Suárez fue decisivo en ambos encuentros y se sumó una contingencia con otro de sus delanteros: Germán Berterame debió salir tras un golpe en la cabeza en el partido en Canadá, no participó de las prácticas y, según el protocolo, debe cumplir un entrenamiento completo antes de volver a jugar después de una conmoción como la que sufrió.

El video que compartió Messi del partido de Inter Miami

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La decisión final sobre si Messi estará desde el primer minuto o en el banco se conocerá horas antes del comienzo del partido. No se descarta la posibilidad de que Messi sume minutos, según cómo se suceda el juego, considerando que el miércoles próximo será el duelo ante Atlético de San Luis, seguido por los partidos frente a Monterrey y León, todos en el Nu Stadium de Miami, por el grupo A de la Leagues Cup.