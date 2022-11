Lionel Messi fue amenazado por el boxeador mexicano Canelo Álvarez

escuchar

Lionel Messi no tiene más “enemigos” que los hinchas que lo critican, incluso en su país. Pero este domingo surgió sorpresivamente uno público y de gran peso. Supermediano, exactamente: el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez. El famoso pugilista pelirrojo escribió una amenaza en Twitter contra el capitán del seleccionado argentino, que este sábado venció al de México por 2-0 en el Mundital Qatar 2022.

¿Qué sucedió? Horas después del triunfo albiceleste, que dejó muy complicado al equipo tricolor en su objetivo de pasar de rueda, trascendió un video del festejo del plantel albiceleste en el vestuario del estadio de Lusail. Y hubo un detalle que Canelo Álvarez interpretó como una afrenta a su patria, y que lo condujo a tuitear furioso en la noche del domingo.

Lionel Messi vivió un domingo muy tranquilo luego de la victoria sobre México; así se lo vio en el entrenamiento de la selección argentina en el predio de la Universidad de Qatar. Aníbal Greco - La Nación

“Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????”, interrogó el boxeador a sus 2.100.000 seguidores en esa red social. En seguida la pregunta se hizo viral, y a las tres horas ya tenía 16.000 retuiteos y 106.000 “me gusta”.

Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

El enojo no quedó en eso y pasó a una amenaza velada. “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”, escribió Álvarez de inmediato, con emojis de puñetazos, insultos de una cara iracunda y llamas. Ese segundo tuit fue más “exitoso”: 21.000 retuiteos, 114.000 “me gusta”.

El mexicano es hoy por hoy uno de los mejores boxeadores del mundo. No mucho más alto ni más pesado que el futbolista rosarino: 1,74 metros contra 1,7, y 76 kilos contra 72. Pero, por supuesto, está preparado como para aniquilar físicamente a un adversario.

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Claro que Messi, pacífico y de bajo perfil como lo es, nunca se enfrentaría con Canelo: es posible que ni siquiera se haga eco público de la amenaza expuesta al mundo. Pocos roces se le recuerda en su función de futbolista, como aquél con Gary Medel en el partido por el tercer puesto en la Copa América Brasil 2019, cuando solamente se plantó y rodeó con los brazos al chileno, resistiendo pechazos sin dejar la escena... pero terminando expulsado (como Medel). Y no ha trascendido de él ningún altercado físico fuera de las canchas.

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Álvarez evitó meterse con la Argentina en general y con su pueblo, y explicitó que su enfado era específico contra Messi, como lo aclaró en el último tuit de la serie de tres dedicados al futbolista más famoso del mundo.

¿Por qué se enojó tanto el pugilista de 32 años? En el video de la celebración argentina en el camarín, el número 10 apareció parado parcialmente sobre la camiseta mexicana de la que habla Canelo, en pleno canto colectivo. La letra que entonaban los jugadores no se refería al rival al que acababan de vencer. Y unos segundos más tarde, ya sentado, el zurdo de Paris Saint-Germain hizo con la pierna derecha un movimiento para quitarse el botín, y así desplazó un poco la prenda verde.

El video que enfureció a Canelo Álvarez contra Messi

AHORA NOS VOLVIMOS A ILUSIONAR!!!



📹 El festejo íntimo de los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección en el vestuario.



🇦🇷 El sueño sigue intacto, Argentina.pic.twitter.com/BmYkiOtcII — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) November 26, 2022

De inmediato, cuando el canto llegó al estribillo, los futbolistas intensificaron sus voces y varios empezaron a saltar en medio del entusiasmo, entre ellos, Messi, que se fue hacia el centro del salón junto a varios compañeros. La letra refería a los padres de Diego Maradona, a los ex combatientes de la Guerra de Malvinas y a la final que por la Copa América la Argentina le ganó a Brasil en el estadio Maracanã en julio de 2021, y con la que puso punto final a una serie de 28 años sin conquistas del seleccionado mayor.

Más allá de algunas reyertas que ocurrieron en los últimos días en Doha, tanto en las vísperas como en el estadio, no existe una fuerte rivalidad entre los hinchas argentinos y los mexicanos en fútbol. Pero Canelo Álvarez se inauguró una, justo contra el jugador más conocido del planeta.

LA NACION