Abierto de Palermo: La Dolfina venció a Ellerstina y Poroto Cambiaso alcanzó la final a los 17 años

Un escalón más en la ascendente carrera de Adolfo Cambiaso (n.), “Poroto”. Un sueño cumplido más para el padre. Luego de conquistar Hurlingham, La Dolfina derrotó a Ellerstina por 15-14 en un chukker suplementario en la resolución de la zona B y accedió a la final del Campeonato Argentino Abierto, que el próximo viernes lo enfrentará con La Natividad en el que será el gran partido del año.

A La Dolfina le alcanzaba con perder por hasta dos goles para pasar a la defininición luego de que Ellerstina cayera en la fecha anterior ante Cría La Dolfina. Esa ventaja, sumada a un comienzo furioso, le permitió manejar el partido y dosificar la ventaja. Con la suerte por dirimir el finalista echada, los hermanos Pieres e Hilario Ulloa reaccionaron en el último chukker y mandaron el partido al período extra, pero no pudieron en la versión 51 del clásico.

Un penal de 40 yardas del Cambiaso que este sábado cumplió 17 años selló el triunfo para La Dolfina. Poroto fue la gran figura, con 13 de los 15 goles de su equipo. La llegada del prodigio cambió la fisonomía de lo que era el dream team, pero no resignó efectividad. Luego de algunos desempeños inconsistentes, fue sumando experiencia en la escena máxima, y en el encuentro más importante de su carrera hasta ahora no sólo no faltó a la cita, sino que además fue el protagonista central.

Cogote de Adolfo Cambiaso (n.) delante de Gonzalo Pieres (h.); el chico registró 13 de los 15 goles de La Dolfina, incluidos 8 de penal. LA NACION/Fabian Marelli

La emoción por conocer el segundo finalista se cortó rápidamente. Un parcial de 4-1 en el segundo chukker para La Dolfina, en una exhibición de los Cambiaso, dejó a Ellerstina a seis goles del acceso a la final. Mucha distancia en el marcador, y también en el juego.

Las combinaciones entre los Cambiaso coparon la escena en ese inicio. Casi siempre el padre lanzaba al hijo disparado hacia el gol, pero a veces ocurría a la inversa. Y si Adolfo fallaba, como ocurrió un par de veces, desde atrás llegaba Poroto para rectificar la jugada y marcar el gol. Hubo uno especialmente festejado en el que, tras un tiro de larga distancia del progenitor que se iba abierto, el sucesor corrigió con un backhander cola y un ángulo cerrado.

Varias veces Poroto acompañó desde atrás jugadas de su padre y corrigió alguna definición para marcar un gol; Adolfo Cambiaso llegó por 22ª vez en 23 temporadas a la final del Argentino Abierto con la camiseta de La Dolfina. LA NACION/Fabian Marelli

Sin embargo, Elllerstina seguía en partido a costa de penales y al menos mantuvo el vilo respecto al ganador, aunque no así al clasificado para la final. Eso alcanzó para que el público permaneciera expectante y se involucrara, premiando alguna acción lucida o reclamando contra algún fallo discutible. De cualquier forma, el espectáculo que muy lejos de los tiempos de esplendor del duelo que dominó los últimos 20 años del polo argentino.

La Dolfina entró al último chukker con ventaja de tres tantos (14-11) y la historia parecía sentenciada. Ellerstina reaccionó con orgullo y llegó al empate a 36 segundos del campanazo gracias a un gol de Gonzalo Pieres (h.). En el suplementario, no obstante, un foul de Facundo Pieres a David Stirling le dio un penal de 40 yardas a Poroto y éste no falló. La Dolfina se quedó con el pase a lafinal y con el capítulo 51 del superclásico, que presenta 34 éxitos del club de Cañuelas contra 17 del de General Rodríguez.

Con cinco derrotas en 10 partidos en la temporada, un subcampeonato (en Tortugas) como mejor resultado y actuaciones muy por debajo de su handicap de 38 goles, la continuidad de esta formación de Ellerstina pende de un hilo.

Mientras, La Dolfina está en otra final, su 22ª de Palermo en 23 temporadas. La primera para Poroto Cambiaso, la primera para Adolfo con su hijo. A los 47 años, el crack quiere marcar otro hito en la Catedral.

Ataca Nicolás Pieres con respaldo de su hermano Facundo y persecución de David Stirling; no está claro qué será del futuro de esta formación de Ellerstina. LA NACION/Fabian Marelli

Síntesis de La Dolfina 15 vs. Ellerstina 14

La Dolfina: Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 9, y Juan Martín Nero, 10. Total: 39.

Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 9, y Juan Martín Nero, 10. Total: 39. Ellerstina: Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total: 38.

Facundo Pieres, 10; Hilario Ulloa, 9; Gonzalo Pieres (h.), 9, y Nicolás Pieres, 10. Total: 38. Progresión: La Dolfina, 2-2, 6-3, 7-4, 11-7, 12-8, 13-10, 14-11, 14-14 y 15-14 (chukker suplementario).

La Dolfina, 2-2, 6-3, 7-4, 11-7, 12-8, 13-10, 14-11, 14-14 y 15-14 (chukker suplementario). Goleadores de La Dolfina: Cambiaso (n.), 13 (8 de penal), y Nero, 2. De Ellerstina: F. Pieres, 10 (9 de penal); Ulloa, 1; G. Pieres, 1, y N. Pieres, 2.

Cambiaso (n.), 13 (8 de penal), y Nero, 2. F. Pieres, 10 (9 de penal); Ulloa, 1; G. Pieres, 1, y N. Pieres, 2. Jueces: Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas. Árbitro: José Ignacio Araya.

Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas. José Ignacio Araya. Cancha: Nº 1 de Palermo.

Las posiciones en el grupo B

La Dolfina fue amplio ganador de la zona B, en la que Ellerstina quedó tercero.

Todos los resultados del Abierto de Palermo

Zona A

La Irenita 14 vs. La Hache 10

vs. La Hache La Ensenada-RS Murus Sanctus 20 vs. La Irenita III 17

vs. La Irenita III La Ensenada-RS Murus Sanctus 19 vs. La Hache 12

vs. La Hache La Natividad 23 vs. La Irenita III 12

vs. La Irenita III La Natividad 21 vs. La Hache 5

vs. La Hache La Irenita 13 vs. La Ensenada-RS Murus Sanctus 11

vs. La Ensenada-RS Murus Sanctus La Irenita 15 vs. La Irenita III 9

vs. La Irenita III La Natividad 19 vs. La Ensenada-RS Murus Sanctus 12

vs. La Ensenada-RS Murus Sanctus La Hache 13 vs. La Irenita III 11

vs. La Irenita III La Natividad 15 vs. La Irenita 14

Zona B

La Dolfina 15 vs. La Esquina 7

vs. La Esquina Cría La Dolfina 14 vs. La Irenita II 13

vs. La Irenita II Cría La Dolfina 9 vs. La Esquina 5

vs. La Esquina Ellerstina 16 vs. La Irenita II 8

vs. La Irenita II Ellerstina 19 vs. La Esquina 7

vs. La Esquina La Dolfina 10 vs. Cría La Dolfina 6

vs. Cría La Dolfina La Dolfina 23 vs. La Irenita II 4

vs. La Irenita II Cría La Dolfina 9 vs. Ellerstina 8

vs. Ellerstina La Irenita II 14 vs. La Esquina 8

vs. La Esquina La Dolfina 15 vs. Ellerstina 14 (chukker suplementario)