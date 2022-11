Abierto de Palermo: Esteban Bullrich y Gabriela Sabatini participaron en un homenaje a los veteranos por los 40 años de Malvinas

escuchar

La Asociación Argentina de Polo (AAP), que en 2022 cumplió 100 años, efectuó un homenaje a los ex combatientes de la Guerra de Malvinas, sucedida hace 40. Eligió su buque insignia, el Abierto de Palermo, y su partido más emblemático, el clásico La Dolfina vs. Ellerstina, para honrar a los veteranos junto a varias figuras públicas: el ex senador Esteban Bullrich; los ex deportistas Gabriela Sabatini, Noel Barrionuevo y Paula Pareto, el ex entrenador del seleccionado nacional de básquetbol Sergio “Oveja” Hernández y la jugadora de hockey sobre césped Delfina Merino.

En la jornada de mayor concurrencia de público hasta ahora en el Campeonato Argentino Abierto, la AAP convocó a esas personalidades para el acto y a la banda militar Tambor de Tacuarí para que ejecutara el himno nacional. Desde un placo de la platea C, Bullrich, cuya fundación que lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) tiene presencia en el predio durante el torneo, leyó un breve discurso, que fue aplaudido. Y luego se realizó el throw-in inicial simbólico.

Esteban Bullrich volvió a asistir al Abierto de Palermo junto a su esposa, María Eugenia Sequeiros, y leyó en público un breve mensaje para honrar a los veteranos a cuatro décadas de la guerra. LA NACION/Fabian Marelli

Lo ejecutó Sabatini ante los capitanes de La Dolfina, Adolfo Cambiaso, y Ellerstina, Nicolás Pieres. La ex número 3 del ranking mundial de tenis estuvo hace unos días en el club de Cañuelas, donde fue agasajada con un asado y una camiseta del equipo con su apodo. Los anfitriones fueron Adolfito; su esposa, María Vázquez, y su hijo, “Poroto”, también gran protagonista de la Triple Corona. Que tuvieron una alegría también este domingo: La Dolfina ganó el clásico por 15-14 y se clasificó finalista del Abierto, que definirá el próximo viernes contra La Natividad.

Delfín Uranga, el presidente de la AAP, y Menéndez Behety honraron a Hernández, Barrionuevo y Sabatini obsequiándoles camisetas del seleccionado argentino de polo con sus apellidos. LA NACION/Fabian Marelli

Este domingo, en la cancha 1 de Palermo, Gaby lanzó la bocha entre ambos polistas y ante varios invitados ilustres. Barrionuevo, ex capitana de las Leonas y campeona mundial en Rosario 2010, y el DT Hernández, subcampeón mundial en China 2019 y ganador de una medalla olímpica de bronce en Pekín 2008, recibieron como obsequio camisetas del seleccionado argentino de polo, con sus apellidos. También acudieron Pareto, ex judoca y campeona olímpica en Río de Janeiro 2016, y Merino, ex capitana de las Leonas.

Además, presenció la acción el ex combatiente Pablo Mana, que tomó la bandera británica en Malvinas en el día de la recuperación de Puerto Argentino y ahora es asistente de La Dolfina, mientras que el general (RE) Mauricio Fernández Funes, ex director ejecutivo de la AAP, participó como ex hombre del Ejército. Otra presencia destacada, en la platea C, fue la del ex tenista David Nalbandian, amigo de Cambiaso, que suele asistir a los partidos, recibió otra camiseta e incluso juega al polo.

Gaby Sabatini y Adolfo Cambiaso habían compartido varias horas en una visita de la ex tenista a La Dolfina hace unos días; ahora se reencontraron en Palermo. LA NACION/Fabian Marelli

En el año del centenario de la Asociación que rige en el país la disciplinas en el que la Argentina es amplio líder mundial, los veteranos de Malvinas tuvieron en el enfrentamiento más célebre del polo su reconocimiento ante miles de espectadores y varias celebridades del deporte, a cuatro décadas de su gesta patriótica.

LA NACION