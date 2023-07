Lionel Messi llegó a Miami y el domingo será presentado como nuevo jugador de Inter Miami

escuchar

Lionel Messi llegó este martes a Miami junto a su familia, luego de disfrutar de las vacaciones en las Bahamas. Así, el mejor futbolista del mundo puso finalmente sus pies en su nuevo destino, donde vivirá desde ahora para ser parte del proyecto de Inter Miami, de la MLS. El capitán de la selección argentina anunció que jugaría en su nueva franquicia cuando aún faltaban muchas cosas por confirmarse para terminar de cerrar el acuerdo, pero más de un mes después de contar la noticia en aquella entrevista con Marca y Mundo Deportivo, esas dudas ya están resueltas.

El número 10 será presentado el domingo en el estadio DRV PNK, estará de nuevo bajo las órdenes de Gerardo “Tata” Martino, cobrará un salario que oscila entre los 50 y 60 millones de dólares al año que incluyen acciones en el club y será cubierto parcialmente por Adidas y Apple, y debutará el 21 de julio en la Leagues Cup, contra el conjunto mexicano Cruz Azul.

A medida que se acercan esas fechas, los preparativos ya están en marcha. Las imágenes de la llegada de la Pulga y su entorno fueron tomadas por un fanático en el aeropuerto de Fort Lauderdale y se viralizaron de inmediato.

Antes de viajar a las islas caribeñas, el número 10 había regresado a Rosario desde París, donde participó de la despedida de Maxi Rodríguez en el día de su cumpleaños (y recibió una gigantesca ovación en el estadio de Newell’s, el club de sus amores, por primera vez), para luego viajar a Buenos Aires al día siguiente y formar parte de la de Juan Román Riquelme, en la Bombonera. Posteriormente, el campeón del mundo viajó a Las Bahamas para compartir unos días de relax junto a Antonela y sus tres hijos. En tanto, se lo vio coincidir con Christian Shevchenko, el hijo del delantero ucraniano Andriy Shevchenko.

En los días en que permaneció en el archipiélago, Messi compartió varias fotos en sus redes sociales junto a su mujer, Antonela Roccuzzo, y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, disfrutando de sus vacaciones después de lo que fueron unos seis meses sumamente intensos al término del Mundial de Qatar que ganó. El propio jugador reconoció haberse sentido incómodo durante los últimos días de su estadía en PSG, donde registró 20 goles y 21 asistencias en su última temporada, pero que estuvo dominada por un fuerte descontento entre los hinchas parisinos por su flojo rendimiento en la Champions League; una amenaza de muerte a su familia en Rosario y constantes rumores de un regreso a Barcelona que nunca se pudo materializar debido a los problemas económicos que transita el club catalán.

Lionel Messi junto a su mujer, Antonela Roccuzzo, durante sus vacaciones en las Bahamas leomessi / Instagram

En tanto, una vez que se incorpore a los entrenamientos de su nuevo club, el rosarino se reunirá con Martino, con quien lo une su identificación con Newell’s, y a quien ya lo dirigió durante la temporada 2013/14 en Barcelona y entre 2014 y 2016 con la selección argentina. Esos pasos, no obstante, no tuvieron el efecto deseado; aquella temporada en Cataluña finalizó con la Supercopa española como único título conseguido, y con la Albiceleste no pudo terminar con la extensa racha sin trofeos luego de perder las finales de las Copas América 2015 y 2016 a manos de Chile.

Luego de ser presentado el pasado 28 de junio, el también exentrenador de Paraguay y México habló luego de la práctica y lo hizo en el Florida Blue Training center, el predio de entrenamiento que Inter Miami tiene en Fort Lauderdale. Allí, el rosarino fue muy cauto al referirse a su nuevo dirigido: “Es una respuesta un poco difícil porque acá hay cosas por resolverse y darle nombre propio a esto resulta un poco incómodo. Esperemos que los anuncios que se tengan que hacer se hagan, cuando la gente esté acá le podremos decir de una manera más certera como continúa el futuro”. Las palabras precavidas del Tata tienen que ver con respetar la formalidad: Messi todavía no firmó el contrato y cada paso está medido según los tiempos del arribo. En una cobertura reciente de LA NACION en Miami, desde el club fueron tajantes: “Hasta que no firme (Messi) no vamos a hablar del futbolista”.

Primera práctica ft Tata Martino✅ pic.twitter.com/6kLuWRZrzl — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 10, 2023

“Estamos felices de la decisión que tomamos. Preparados y con ganas de afrontar el nuevo desafío, el nuevo cambio. Mi mentalidad y mi cabeza no van a cambiar y voy a intentar, donde me toque estar, dar el máximo para mí y para el club, seguir rindiendo al máximo nivel”, dijo Messi en una entrevista con la TV Pública que hoy se transmitirá de manera completa, desde las 22.30.

Además del anuncio de Messi, el evento de este domingo será también la plataforma que utilizará el club para presentar a Sergio Busquets, compañero del número 10 durante 13 años en Barcelona, como nueva incorporación. Pero se espera que no sea la última; el viernes, el diario estadounidense Miami Herald confirmó que se llegó a un acuerdo para que otro ex culé, Jordi Alba, también finalice su llegada a Inter Miami. Su arribo tendrá una particularidad: no lo hará como Jugador Designado (DP), la figura que utilizaron sus predecesores para cobrar por fuera de los límites salariales asignados por la MLS, sino que ajustará su sueldo a estos límites, lo que significará una rebaja considerable de lo que percibía en Barcelona y podría otorgar espacio a más llegadas estelares.

