Lionel Messi: “Que la gente no tenga dudas que vamos a dejar todo para ganar el Mundial”
El astro rosarino habló tras la victoria de la selección por 3 a 0 ante Islandia y le dejó un mensaje a la hincha albiceleste; “lo vamos a intentar como lo hicimos siempre”, expresó el capitán nacional
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ALABAMA.- La selección argentina ganó su último partido preparatorio antes del arranque del Mundial 2026: fue 3-0 ante Islandia en Alabama, con Lionel Messi como figura, a pesar de haber ingresado desde el banco. Tras el partido, el capitán argentino habló con la prensa y le dejó un mensaje a los hinchas: “Que la gente no tenga dudas que vamos a dejar todo“.
“La verdad es que es difícil y cada vez cuesta más pero nos acostumbramos a eso y acostumbramos a la gente a eso. Vamos a intentar repetirlo, después se puede dar o no, porque es fútbol. Pero no tengan dudas de que a los rivales les va a costar ganarnos porque es una selección muy competitiva”, dijo.
"LO VAMOS A INTENTAR." El mensaje de Leo Messi para la gente de Argentina en la previa al Mundial.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 10, 2026
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También se refirió al carácter de este plantel y recordó una famosa frase que dijo en el Mundial 2022. “Lo dije en su momento, que este grupo no los iba a dejar tirados. Creo que lo demostró durante todo este año, que compite sea cual sea el rival y la competición, y sigue demostrando que está con la misma ilusión y las mismas ganas de competir. Es un grupo muy ganador, que quiere siempre más. Iremos paso a paso, como siempre, pero con muchas ganas, ilusión y convencido de lo que somos capaces”, afirmó.
💪🇦🇷 "QUE LA GENTE NO TENGA DUDA QUE VAMOS A DEJAR COMO LO HICIMOS TODO ESTE TIEMPO"— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 10, 2026
Lionel Messi y sus ganas de volver a ganar un Mundial con la Selección Argentina.
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El 10 de la selección argentina entró a los 70 minutos de partido, por Giuliano Simeone. La primera pelota que tocó fue una asistencia para dejar a Lautaro Martínez solo contra el arquero rival. El delantero del Inter no pudo acertarle al arco pero le cobraron penal. Pateo el capitán y al minuto 72 ya había marcado la diferencia, poniendo el marcador 2-0.
Messi literally 45 seconds after subbing on 🔥 pic.twitter.com/bTI3gv3mB4— ESPN FC (@ESPNFC) June 10, 2026
Messi entró, metió un gol, habilitó en más de una oportunidad a sus compañeros, se lo nota rápido y cómodo. En la charla que tuvo posteriormente con la prensa también fue consultado por eso: “Tenía ganas de jugar para sacarme los miedos. Porque en los entrenamientos quizás pensás cuando viene la pelota. En cambio, el partido hace que no pienses, que juegues natural”. Y siguió: “Gracias a Dios me sentí bien”.
"TENÍA GANAS DE JUGAR UN RATO"— DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 10, 2026
🇦🇷 Lionel Messi comentó sus sensaciones tras sumar minutos ante Islandia en el último partido de Argentina antes del #MundialEnDSPORTS.
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Respecto a su decisión de volver a ser parte de una cita mundialista, el capitán argentino dijo que “se dio natural”. Explicó que los rumores de su posible baja se dieron por lo que él mismo indicó respecto a la posibilidad de llegar en buenas condiciones e indicó que pudo sumar minutos en el Inter de Miami y sentirse bien desde lo físico.
"SE DIO NATURAL." Leo Messi habló sobre su presencia en el Mundial.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 10, 2026
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Por otra parte, en este partido Messi obtuvo un nuevo récord, en este caso fue que se convirtió en el jugador más longevo que hizo un gol con la camiseta de la selección argentina. “Como dije siempre, no pienso en los récords ni nada a nivel individual, simplemente en el objetivo colectivo y, en esta ocasión, intentaré disfrutarlo desde el lado que me toque, con mucha más tranquilidad después de haberlo conseguido".
En referencia a un posteo reciente que hizo en sus redes sociales, el astro rosarino fue consultado por la decisión de insistir en el mensaje “vamos juntos” y si eso podía dar a entender que hay alguna diferencia dentro del vestuario. “Si el grupo no estuviese fuerte, sería muy difícil conseguir todo lo que se consiguió durante este tiempo”, respondió.
También se refirió a los lesionados del plantel y pensando en lo que resta para el primer partido del Mundial 2026, que será frente a Argelia el martes próximo: “Nos queda una semana para ponernos bien todos y llegar de la mejor manera al debut”.
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