Lionel Messi recibió un reconocimiento como el jugador con más títulos en la historia del fútbol

A su regreso a los Estados Unidos luego de los tres goles y dos asistencias para la selección argentina en el triunfo del martes por 6-0 sobre Bolivia por las eliminatorias, en un Monumental que lo ovacionó una vez más, Lionel Messi recibió otro mimo en otro estadio, el de Inter Miami. Esta vez sin público, en un escenario en la sala de conferencias de la planta baja con prensa e invitados, el rosarino apareció vestido muy formal para observar un video tributo y agradecer al diario Marca por un premio especial, el del jugador con más títulos de la historia del fútbol.

“Con Marca ya tenemos una relación de hace años, hemos hecho varias entrevistas. Estuvieron muy bien al elegir a un argentino y también, a un catalán. Son mis dos casas, lo que me representa. Es donde soy feliz. Hoy también estamos en un lugar donde con mi familia somos muy felices, en una etapa nueva en la que estamos disfrutando y conociendo a otra gente y a otro club”, comenzó su agradecimiento el rosarino, tras escuchar palabras de elogios previamente. Estaba allí Antonela Roccuzzo, su esposa, pero faltaban los hijos.

🚨 Ya es suyo



🏆 Leo Messi, Campeón de Campeones. El futbolista con más títulos de la historia. Insuperable pic.twitter.com/jlPnor9mbF — MARCA (@marca) October 17, 2024

“Sin conocerme, estuvieron muy acertados. Muchas gracias por este reconocimiento, tanto la obra como el dibujo. Sé que fue con mucho cariño por lo que me dijeron y le vamos a encontrar un lugarcito porque se lo merece”, continuó Messi, de pie, de frente a los presentes, acompañado de Juan Ignacio Gallardo, el director del periódico español, que junto a Jorge Más, presidente de Inter Miami, habían explicado los motivos del premio, más allá de la cantidad de conquistas.

El artista Javier Tortosa le brindó un cuadro con una foto de uno de sus festejos con los brazos abiertos en la final de Qatar 2022 con el plus del agregado de una bandera argentina saliendo de sus manos. También recibió otras dos obras artísticas: una, del pintor español José María Peña Gallardo y la otra, la estatuilla del premio, del escultor argentino Carlos Benavídez.

Así forjó su leyenda Leo Messi, el coleccionista de títulos 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/gqMRIAGvqI — MARCA (@marca) October 17, 2024

Las imágenes, en un mix de videos y fotos, le trajeron recuerdos, sonrisas y mucha emoción. “Vi fotos de mi primer trofeo de niño, pero no lo recuerdo. Seguramente, como alguno de mis hijos, no era consciente de todo lo que iba a venir. Disfruté del fútbol desde muy pequeño. Es mi pasión”, sostuvo.

El pasado 15 de julio, al conquistar con Inter Miami la etapa regular de la MLS, Messi superó al brasileño Dani Alves como el jugador con más títulos. Ya suma 46, además de las 56 distinciones individuales, entre ellas los ocho Balones de Oro y seis Botas de Oro. Las vitrinas de su casa permanentemente deben ser ampliadas para tantos trofeos.

🤩 Ha ganado 46 títulos como profesional... cuántos habrá ganado antes



🏆 ¿Se acuerda Leo Messi del primer trofeo que levantó? pic.twitter.com/MoFrCplJjk — MARCA (@marca) October 17, 2024

“No contabilizo los títulos. Sobre todo, los individuales. Fue espectacular ver el video. Se me pasan muchas cosas por la cabeza. También hemos pasado momentos complicados. No todo es bonito. Las decepciones me ayudaron a crecer”, confesó el rosarino.

“Me encanta jugar al fútbol. Hace poco estuve en un Monumental repleto con la selección argentina, coreando mi nombre y el de mis compañeros. He pasado por muchas malas con Argentina y agradezco el momento que estoy viviendo ahora. Aprovecho porque ya se va acabando el tiempo. El amor que tengo por este deporte es muy grande. Vinimos a hacer más grande a este club, no venía pensando en retirarme. Tenemos suerte de conseguir más títulos”, aseguró.

En la entrega del premio al jugador con más títulos en la historia del fútbol, Lionel Messi tuvo un regalo extra: un cuadro con una foto en Qatar 2022 con la bandera argentina X

“Pude cumplir todos mis sueños y logré muchos más de los que soñaba cuando era chico. Se vio todo lo que Dios me regaló. Pude conseguir el sueño más grande de un jugador, que es ganar un Mundial, el trofeo que todos queremos cuando empezamos. Gané muchos títulos en el club de mi vida, que es el Barcelona. También gané en el PSG y ahora acá, que estamos cerca de otro. Y quiero seguir consiguiendo muchas más cosas”, describió.

Nuestro capitán 💗🖤 Vamos por más ✨ https://t.co/TJTydI7BOf — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 17, 2024

“Trato de disfrutar día a día. Cuando llegue el momento se verá lo del próximo Mundial, no me gusta acelerar los tiempos. Ojalá pueda seguir rindiendo a este nivel para sentirme bien yo y para estar feliz. Miro más eso que si voy a llegar o no al próximo Mundial. No me pongo eso como objetivo, sino vivir el día a día y estar bien”, completó, en relación a su presencia en la Copa del Mundo 2026, que se hará en Estados Unidos, Canadá y México.

Enseguida, tras sus palabras y los aplausos, decenas de asistentes a la ceremonia se acercaron para pedirle fotos, autógrafos, selfies y tomar imágenes de otro hito en la vida deportiva de la leyenda.

Premio especial para el jugador con más títulos en la historia 🐐🏆✨ pic.twitter.com/SAslEniq0Y — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 17, 2024

Messi logró con Barcelona 10 Ligas españolas, ocho Supercopas de España, siete Copas del Rey, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes, entre 2005 y mediados de 2021. A eso, a nivel clubes, le siguieron dos Ligue 1 alcanzadas con el PSG, la Supercopa de Francia (2021/22) y, ya en Inter Miami, la Leagues Cup de 2023 y la reciente MLS Supporters’ Shield.

Asimismo, con la selección argentina, registra seis títulos: el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América (Brasil 2021 y Estados Unidos 2024), la Finalissima 2022, la medalla de oro olímpica en Beijing 2008 y un Mundial Sub 20 disputado en Holanda en 2005.

