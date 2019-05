Lionel Messi reescribe la historia con su disfraz de goleador

Lionel Messi Crédito: DPA

¿De qué juega Lionel Messi ? Imposible encasillarlo. Algo más sencillo sería asegurar de qué no juega: no es zaguero, no es lateral ni volante central. Y tampoco es centroatacante. Sin embargo, y sin responder a los trazos de un número 9 convencional, acaba de ganar su sexto Pichichi en España y está a un paso de asegurarse el sexto Botín de Oro europeo. Messi es un goleador excepcional que desafía a la historia. Y la reescribe. Por sexta temporada finalizó como máximo goleador de la Liga española para alcanzar el registro del mítico Telmo Zarra, una marca que desde las décadas del '40 y '50 se creía blindada para siempre. Atrás, definitivamente, han quedado leyendas como Alfredo Di Stéfano , Enrique Castro 'Quini', Hugo Sánchez... Se trata de Lionel Messi y sus números de fábula.

El rosarino cerró la Liga con otro doblete, ante Eibar y en un minuto, para sellar una producción de 36 goles en 34 partidos. La diferencia de 15 festejos entre Messi y sus escoltas, Karim Benzema y Luis Súarez, que convirtieron 21, es la más grande entre el matador y el segundo en la historia de la Liga española. Una brecha de 14 goles reinaba hasta ayer, cuando en la estación 1986/87 el mexicano Hugo Sánchez (34) estableció esa luz con el inglés Gary Lineker (20). Messi atropella, Messi tritura estadísticas y fascina. En las últimas nueve temporadas, Messi fue el Pichichi en seis..., y en las otras tres se ubicó segundo de Cristiano Ronaldo o Luis Suárez. Pero atención, Messi no es N°9. ¿No?

Estos 36 goles en la Liga lo perfilan mejor que a nadie para abrazar otra distinción: está a un partido de quedarse nuevamente con el Botín de Oro. Solo podría arrebatárselo el francés Kylian Mbappé, que gritó 32 en París Saint Germain..., y debe jugar un encuentro más, el próximo viernes, contra Reims, en la clausura del campeonato galo. De marcar cuatro tantos Mbappé, igualmente Messi se quedaría con el trofeo porque los goles en el torneo español cotizan mejor que los gritos en Francia. ¿Por qué? Por la mayor competitividad de LaLiga sobre la Ligue1. Mbappé promete insistir hasta el final: "Me digo a mí mismo que, si incluso pierdo, perderé con Messi, uno de los mejores jugadores de la historia. Y pensar que pude discutirle el Botín de Oro hasta el último partido, también es un orgullo. ¡Pero ésto no se ha terminado!". Se alienta, pero en verdad parece rendido y no disimula cierto deslumbramiento.

Pero puede haber más... Entre todas las competencias con Barcelona, Messi encadenó 50 goles en 2018/19. Y la cifra tiene posibilidades de crecer porque le queda un cotejo al capitán del seleccionado, el próximo sábado, ante Valencia, en la final de la Copa del Rey. Un encuentro más para intentar maquillar la desilusión que le provocó la eliminación de la Champions League en los cuartos de final, frente a Liverpool. El día que los súperpoderes fueron insuficientes.

Probablemente el secreto del reinado de Messi sea su vigencia. Alguna vez, su rendimiento comenzará a caer. Pero a casi un mes de los 32 años, aún nada lo preanuncia. En la temporada 2009/10 marcó 47 goles, y desde entonces y hasta hoy... la cosecha se mantuvo altísima: 53, 73, 60, 41, 58, 41, 54, 45 y estos 50. Y una perlita añadida: en toda su carrera en clubes, Messi suma 602 festejos en 686 encuentros..., contra 601 de CR7 en 805 actuaciones. Sí, ayer lo superó, pero el mano a mano no tendrá descanso.

Messi es el máximo goleador de la Liga con 419 goles en 452 partidos. En el fútbol, los números no lo explican todo. Pero los de Messi despiertan admiración y hasta incredulidad. Vale un pequeño ejercicio... ¿Cuántas veces hizo dos goles en un partido para Barcelona? 124. Además de 39 hat-tricks, cinco pókers y hasta una manita, el 8 de marzo de 2012, el día que le marcó cinco a Bayer Leverkusen. ¿De qué juega Messi? Cerebro y verdugo. Trapecista, titiritero y killer. "Él nos acostumbró a lo extraordinario. El día que juega mal, Messi está entre los tres mejores del partido", supo resumir Jorge Valdano. Decirle goleador sería una reducción imperdonable.