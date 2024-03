Escuchar

Si en la MLS esperan show, Lionel Messi se encarga de darles el gusto y justamente en el clásico. El rosarino fue una pieza clave en la goleada de Inter Miami por 5-0 sobre Orlando City: se conectó a la perfección con su amigo Luis Suárez, mostró destellos de su genialidad, anotó por duplicado y uno de sus goles resultó una perla extraña dentro de su abanico de festejos. Además, dejó un mensaje claro para los fanáticos que alimenta la ilusión de todos.

En el Chase Stadium de Fort Lauderdale tardó en desplegar toda su magia y tuvo su primer aviso con el marcador 3-0: un tiro libre dejó parado al peruano Pedro Gallese y la pelota dio el la parte externa del arco. Y en el segundo tiempo volvió a dar señales de que estaba por llegar más de él cuando sacó un zurdazo cruzado que tocó el poste de Orlando City. Y un control de balón perfecto con una finta posterior que se hizo viral, permitían comprender que Messi estaba en sintonía.

Apenas 10 minutos de la segunda mitad y apareció la perla de la jornada, porque fue el actor principal de una jugada particular que terminó con uno de los goles más extraños de su carrera: Jordi Alba arrancó la jugada, rompió la defensa rival a pura velocidad, extendió para Suárez, el uruguayo devolvió de primera, el lateral español la picó, pero llegó justo Robin Jansson para despejarla, en esa acción apareció Messi, que la acomodó de pecho para hacer pasar de largo con un simple toque a tres rivales. Mientras intentaba empujarla ante el arco vacío, Jansson sacudía el arco tras caer contra la red y el argentino Rodrigo Schlegel lo tironeaba de la camiseta al rosarino impidiendo que el capitán de la selección argentina alcance a empujarla.

Messi brace? Messi brace. ✨ pic.twitter.com/UIYK5XETOX — Major League Soccer (@MLS) March 3, 2024

Un par de minutos más tarde, fue el propio Messi el que cerró la goleada, ya que recibió un pase perfecto de Luis Suárez y cruzó un cabezazo que puso el 5-0. Con esa conquista el capitán argentino llegó a los 15 goles (7 asistencias) en 24 partidos con Inter Miami, 32 goles (34 asistencias) en 75 encuentros con PSG, 106 goles (54 asistencias) en 180 presentaciones con la selección argentina y 672 goles (269 asistencias) en los 778 duelos que disputó con Barcelona.

Tras la victoria Messi enfrentó los micrófonos de la transmisión oficial de Apple TV y soltó algunas frases que ilusionan a los fanáticos de Inter Miami: “ Sin ponernos mochilas, somos conscientes del equipo que armamos y nos preparamos para pelear la MLS. Sabemos que es un camino largo, que recién empieza, pero la realidad es que somos conscientes de que tenemos un grupo para pelear y lo vamos a intentar ”.

¿De cabeza? Sí, también de cabeza: así gritó Leo Messi su DOBLETE en la goleada en el clásico vs. Orlando City por la MLS.



📹 @MLS on Apple pic.twitter.com/ffMFUVsYqk — SportsCenter (@SC_ESPN) March 3, 2024

Y agrego: “ Es importante empezar bien los primeros partidos porque la liga se detiene y es bueno llegar con aire a esa altura. Es lo que nos propusimos, hacer lo mejor posible hasta el parate, que viene la Copa América y la Leagues Cup . Estamos creciendo, era un partido importante para seguir en este camino de crecimiento. Esto nos tiene que hacer fuertes para lo que se viene. Fue un partido redondo, pudimos hacer un gran partido. Sabíamos que teníamos que salir con mucha intensidad porque Orlando plantea eso, mucho roce, esperar atrás y salir de contra. Tuvimos la suerte de encontrar el primer gol rápido y eso cambia todo el partido. Encontramos los espacios y jugamos más fácil”.

Además de la gran tarea del rosarino, también fue una jornada en la que apareció toda la furia goleadora de Luis Suárez, que facturó por duplicado. Respecto a estos primeros goles del uruguayo con la camiseta de Inter, Messi analizó: “ Muy feliz por él, que haya podido convertir. Estábamos tranquilos porque sabemos lo que es Luis. Cuando menos te lo esperás te resuelve un partido como hoy ”.

Antes de su doblete, Messi había dejado esta perla de control en el primer tiempo. pic.twitter.com/s2zPzaH2jm — VarskySports (@VarskySports) March 2, 2024

Los próximos pasos de Messi

El rosarino tendrá un calendario bastante apretado, ya que con Inter Miami, ya que el jueves 7 de marzo próximo disputará los octavos de final de la Concachampions ante el Nashville SC, el domingo 10 recibirá a Montreal por la MLS, el miércoles 13 jugará la vuelta de la llave del torneo continental y el sábado 16 visitará al DC United por la liga local.

Después llegará el tiempo de la selección argentina, ya que será parte del plantel de Lionel Scaloni que disputará dos amistosos en los Estados Unidos: ante El Salvador, el viernes 22 de marzo, en el Lincoln Financial Field, en Philadelphia, y frente a Costa Rica, el martes 26 del actual, en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Angeles.

