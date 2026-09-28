Lionel Messi se sube al avión para el viaje más especial de su carrera: la despedida en la selección argentina

Hace más de 22 años se subió al avión desde Barcelona para jugar por primera vez con la camiseta de la selección argentina Sub 20 en un amistoso frente a Paraguay. Nunca tuvo dudas sobre a qué país quería representar, pese a que España lo cortejaba continuamente y en nuestro país era un desconocido. Cuando en las próximas horas Lionel Messi aborde su avión particular para aterrizar en Ezeiza será la última vez que realice el trayecto para vestirse como futbolista de la selección argentina. El más importante de la historia, que por decisión propia pone punto final, mientras sigue haciendo golazos para Inter Miami en la MLS, como el tiro libre al ángulo de anoche en la derrota por 2-1 ante Columbus Crew en tiempo adicionado.

La palabra despedida empieza a asociarse a la carrera de Messi. Para él no será lo mismo el próximo ingreso al predio de Ezeiza que lleva su nombre. Lo hizo infinidad de veces, cargado de ilusiones y de sentido de pertenencia, siempre desafiado por objetivos. Ahora lo hará para compartir por última vez unos entrenamientos con compañeros que se sienten pasajeros privilegiados de un momento histórico e inolvidable. Ser testigos directos del partido de despedida del N° 10, el 6 de octubre, ante Benín, en un Monumental que agotó todas las entradas en unas pocas horas.

Messi remata antes del cruce de un jugador de Columbus Crew ANDY LYONS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Se vendrán momentos muy emotivos, llenos de recuerdos, para un Messi que transita un año transformador y sensible, en lo futbolístico y lo humano. Fue el 2026 de su último Mundial, con un rendimiento asombroso, hasta que la final con España marcó un límite que no se pudo superar. Fue el año en el que despidió a su padre, que siempre fue una doble red de contención, en lo familiar y lo futbolístico. Y es el año en el que decidió que su inconmensurable trayectoria en la selección llegó a su fin, en contra de la voluntad de todos los que lo querían seguir teniendo cerca: el cuerpo técnico, sus compañeros y la gente. Todos ellos se encargarán de hacerle pasar una última función inolvidable porque no se tratará solo del retiro de un jugador, sino de un cambio de era. Se aproximan los tiempos en los que las evaluaciones y balances pasarán por la línea divisoria de antes y después de Messi. Son 125 goles en 207 partidos, un título y dos subcampeonatos mundiales, y dos copas América.

El único que se ahorrará esa sensación de vacío es Inter Miami, que desde la llegada de Messi en 2023 ingresó en una nueva dimensión, de todo tipo, futbolística y comercial. Una proyección que nunca había experimentado en su corta existencia.

Messi se enojó con el árbitro Rivas: le reclamó un penal por una mano en el área de Columbus Crew CHRIS CARTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Puede ser que Messi empiece a tener la cabeza en su despedida de la selección, pero es cuestión de que entre en una cancha para sentirse absorbido por todas las alternativas del partido. Su mundo pasa a ser la pelota, la cancha y el arco. Una ecuación que a los 39 años sigue resolviendo con sabiduría.

Columbus Crew se puso en ventaja con un gol del venezolano Josef Martínez, uno de los primeros compañeros de Leo en Inter Miami, cuando hace poco más de tres años se incorporó tras alejarse de Paris Saint Germain. Fue el tercer partido del Kily González, a quien le cumplió su promesa de que iba a debutar con un título, el obtenido ante Cruz Azul en la final de la Campeones Cup. Por supuesto, con un gol y asistencia de Messi.

Con Columbus Crew en ventaja, a Messi le empezó a hervir la sangre competitiva. Cuando el árbitro, a instancias del VAR, sancionó el penal que convirtió Martínez, le recriminó airadamente que en una acción anterior no advirtiera una mano de un defensor de Columbus Crew en su área.

Cuando Messi se toma un partido como una cuestión personal, de su inigualable repertorio surgen acciones admirables. Como el tiro libre esquinado sobre la derecha, desde donde sacó un zurdazo con una parábola que entró por el segundo palo del arquero. Golazo. La actualización de sus estadísticas se codea con los récords. Fue el gol 76 de tiro libre de su carrera; está a dos de la plusmarca de 78 del brasileño Marcelinho Carioca. Desde hace rato es el goleador histórico de Inter Miami, en una cuenta que va por los 102 tantos (21 en esta temporada) en 117 cotejos.

LA DISCUSIÓN FUE SUBIENDO DE TEMPERATURA: picante cara a cara entre Leo Messi y el uruguayo Santiago Rodríguez en la derrota 1-2 de Inter Miami vs. Columbus Crew por la #MLS.



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Por su vigencia futbolística no se nota tanto que Leo va camino a los 40 años; la veteranía se le trasluce más en la poca paciencia que tiene para no enfrascarse en discusiones con los árbitros y algún rival. El referí Víctor Rivas soportó más de un rezongo. Y también varias sonrisas irónicas. Más se enojó con el uruguayo Santiago Rodríguez, volante de Columbus Crew, con quien intercambió fuertes palabras y terminó enojándose en un cara a cara.

Debido a la fecha FIFA para las selecciones, Inter Miami no contó con cuatro jugadores, entre ellos, el arquero canadiense Dayne St. Clair, reemplazado por Rocco Ríos Novo, que en el octavo minuto adicionado del segundo tiempo regaló el segundo gol de Columbus Crew al no poder retener un remate desde fuera del área; dio un rebote que aprovechó el senegalés Jamal Thiare. Más seguro y decisivo había sido unos minutos antes Patrick Schulte, arquero de Columbus, que voló para sacar un remate de Messi, en un eslalon con tres rivales en el camino.

No atraviesa por un segmento positivo Inter Miami en la MLS. Venía de cuatro empates consecutivos y la derrota lo deja a 16 puntos del líder Nashville. La necesidad de una reacción será la próxima misión, que cuando vuelva a Miami lo hará con el corazón henchido de emociones por su última vez con la camiseta argentina.