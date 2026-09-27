Chiqui Tapia reapareció tras el escándalo de la Supercopa Internacional y le entregó una placa al gendarme Nahuel Gallo

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, reapareció tras la polémica definición de la Supercopa Internacional, disputada entre Estudiantes y Rosario Central, que concluyó en favor del Canalla y fue puesta en tela de juicio por decisiones arbitrales que influyeron en el resultado del partido.

En calidad de titular del Ceamse (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado), Tapia participó el domingo de la sexta edición de la Eco Cross, una carrera de concientización ambiental organizada de manera conjunta con el Municipio de Avellaneda -a cargo de Magdalena Sierra- y que contó con 5000 corredores.

El dirigente le entregó una placa conmemorativa al gendarme Nahuel Gallo, uno de los competidores que hizo presencia en Villa Domínico

Fue en el contexto del evento que el dirigente le entregó una placa conmemorativa a uno de los competidores que hizo presencia en Villa Domínico. Se trató de Nahuel Gallo, suboficial de la Gendarmería Nacional que fue repatriado desde Venezuela —en su regreso intervino la misma AFA— después de estar detenido durante 448 días.

“Nahuel, gracias por participar y por acompañarnos junto a tu familia. Para nosotros es un orgullo contar con ustedes y compartir esta jornada tan especial”, escribió Tapia en un posteo en la red social Instagram. Subió a la plataforma además una postal junto a Gallo, a la que se sumaron también Sierra y el exintendente Jorge Ferraresi.

Claudio "Chiqui" Tapia, Nahuel Gallo, Magdalena Sierra y Jorge Ferraresi

“Más de 5000 personas participaron de una jornada increíble, corriendo las distancias de 3, 5 y 10 kilómetros, en un encuentro que volvió a unir deporte, familia y conciencia ambiental”, celebró también el dirigente deportivo al inicio de la publicación. Y concluyó: “Gracias a cada corredor, a cada familia y a todos los que lo hicieron posible”.

Horas antes de su aparición en la localidad de la provincia de Buenos Aires, Tapia había asistido a la final que los conjuntos de Alexander Medina -ganador del Trofeo de Campeones- y Jorge Almirón -primer puesto en la Tabla Anual- protagonizaron en el estadio Madre de Ciudades, en la provincia de Santiago del Estero.

Central gritó campeón tras vencer 2-1 a Estudiantes en el Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero Luis Santillan

Central gritó campeón tras vencer 2-1 a Estudiantes. Ángel Di María, primero de tiro libre y después con un penal, anotó los dos goles del Canalla. Alexis Nicolás Castro, a los 53 segundos, había puesto en ventaja al Pincha.

El árbitro Darío Herrera influyó en el resultado: dio el polémico penal del 2-1 a instancias del VAR y no expulsó a Elías Verón por una fuerte infracción cuando ya estaba amonestado. El partido terminó con golpes de puño entre los futbolistas y una fuerte acusación de parte de Juan Sebastián Verón contra Herrera: “¡Toda tuya!“.

El partido terminó con golpes de puño entre los futbolistas y una fuerte acusación de parte de Juan Sebastián Verón contra Darío Herrera, árbitro del encuentro Luis Santillan

En diálogo con ESPN, el presidente del club de La Plata apeló a la ironía para analizar el partido. Ante la consulta sobre lo que le había dicho al árbitro Herrera, el exfutbolista respondió: “Lo felicité. Dirigió muy bien. Nada que decir. Creo que dije eso. La verdad no me acuerdo. Los felicité. Estás condicionado. En vez de estar pensando en jugar, estás pensando en otras cosas. Lamentablemente se desvirtúa todo al final”.

El máximo dirigente del club platense continuó: “Hay que ver quién lo llevó a que el final sea así. En un partido hay condimentos y también circunstancias que pueden llevar a que se termine de esta manera. Sin quitarle méritos a Central... Hubo algo más en el medio que termina llevando este partido a este lugar. Nos quedamos [a la premiación], obviamente. Más allá de la calentura y el enojo, que son válidos y reales sobre los hechos”.